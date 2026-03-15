Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV và chuyện tình 9 năm ngọt ngào với bạn học cùng lớp

15-03-2026 - 21:38 PM | Lifestyle

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV và chuyện tình 9 năm ngọt ngào với bạn học cùng lớp

Quen nhau từ khi còn là sinh viên, nữ diễn viên phim giờ vàng VTV và bạn học cùng lớp gắn bó 9 năm, đồng hành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp diễn xuất.

Nữ diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 tại Lào Cai, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng gây chú ý với vai Đào trong phim Cô gái nhà người ta và sau đó liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim giờ vàng như Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Độc đạo hay Gió ngang khoảng trời xanh .

Việt Hoa - Trọng Trí là cặp đôi được yêu thích của phim giờ vàng VTV.

Ngoài phim truyền hình, nữ diễn viên còn giành Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020 với vai Phồn Y trong vở Lôi Vũ . Hiện cô công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp với nam diễn viên Trọng Trí. Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch – điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia nhiều dự án truyền hình như Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu hay Trạm cứu hộ trái tim.

Việt Hoa và Trọng Trí quen nhau từ thời còn là sinh viên cùng lớp. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên, cả hai hầu như không nói chuyện với nhau trong suốt hai năm đầu đại học vì cô khá hướng nội.

Chuyện tình của hai diễn viên bắt đầu từ thời còn học tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Mãi đến năm thứ ba, khi được phân công tập chung một trích đoạn cho kỳ thi học kỳ, họ mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn. Từ những buổi tập luyện và trò chuyện, cả hai dần trở nên thân thiết và “yêu nhau từ lúc nào không biết”.

Sau khi tốt nghiệp, cặp đôi tiếp tục song hành trong công việc lẫn cuộc sống. Họ cùng về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, tham gia một số dự án phim truyền hình và thỉnh thoảng thực hiện các vlog, nội dung quảng cáo. Trong sự nghiệp, Việt Hoa và Trọng Trí cũng từng có dịp đóng chung một số dự án như Trở về giữa yêu thương, Dưới bóng cây hạnh phúc và gần đây là Gió ngang khoảng trời xanh .

Việt Hoa cho biết việc cùng nghề giúp hai người dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Nam diễn viên thường đưa đón vợ mỗi khi cô đi quay phim, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh cửa hàng chăm sóc thú cưng của cô.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2021 nhưng chưa tổ chức đám cưới.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Hình ảnh giản dị, hiền lành của cặp đôi khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi khá khác với những vai diễn cá tính mà Việt Hoa thường đảm nhận trên màn ảnh. Hai người còn cùng livestream giao lưu với khán giả trên TikTok và nhận được nhiều lời khen về sự dễ thương, đẹp đôi.

Sau nhiều năm hẹn hò, Việt Hoa và Trọng Trí đã đăng ký kết hôn vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lịch làm việc bận rộn, cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi từng thực hiện bộ ảnh cưới vào năm 2022.

Theo nữ diễn viên, họ từng nhiều lần dự định làm lễ cưới nhưng đều phải hoãn vì công việc. Cô muốn dành thời gian chuẩn bị thật chu đáo cho ngày trọng đại bởi đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời. "Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi", Việt Hoa tâm sự.

Mới đây, cặp đôi vừa tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng cô dâu. Sau lễ ăn hỏi và rước dâu, cặp diễn viên dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 5 để mời bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui.

Mới đây, cặp đôi vừa tổ chức lễ ăn hỏi. Sau lễ ăn hỏi và rước dâu, cặp diễn viên dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 5.

Cặp đôi cũng có kế hoạch sinh con trong tương lai. Nữ diễn viên cho biết nếu có em bé, cô sẽ tạm chững lại một thời gian để chăm lo gia đình trước khi quay trở lại với phim ảnh.

"Chúng tôi cũng có kế hoạch sinh con. Nếu có em bé, tôi sẽ "chững" lại một chút để chăm sóc gia đình, sau đó sẽ quay trở lại phim ảnh. Tôi mong mình có đủ kinh nghiệm, đủ chín chắn để tham gia những vai trưởng thành hơn.. .", cô nói.

Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốc

Theo Lê Chi/VTC

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mai Ngọc "khoe khéo" nhà chồng đại gia khủng ở Bắc Ninh

Mai Ngọc "khoe khéo" nhà chồng đại gia khủng ở Bắc Ninh Nổi bật

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho xu hướng du lịch mới: Khách nước ngoài sẵn sàng dậy từ 3h sáng để làm điều này

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho xu hướng du lịch mới: Khách nước ngoài sẵn sàng dậy từ 3h sáng để làm điều này Nổi bật

Đặc sản miền Trung "vừa đắng vừa ngọt", nướng bằng lá rừng, Chủ tịch tỉnh chia sẻ trên Facebook

Đặc sản miền Trung "vừa đắng vừa ngọt", nướng bằng lá rừng, Chủ tịch tỉnh chia sẻ trên Facebook

21:12 , 15/03/2026
Sau tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Dư dả đến đâu cũng không được chi tiền cho 5 việc này

Sau tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Dư dả đến đâu cũng không được chi tiền cho 5 việc này

21:10 , 15/03/2026
Khách Tây đồng loạt quỳ gối trước tượng đài ở Hà Giang khiến người bản địa phải ngả mũ

Khách Tây đồng loạt quỳ gối trước tượng đài ở Hà Giang khiến người bản địa phải ngả mũ

20:52 , 15/03/2026
Người đàn ông 42 tuổi về quê xây nhà vườn 1.700m2 cho bố mẹ dưỡng già: "Tôi từng ngủ gầm cầu, nhặt rác mưu sinh"

Người đàn ông 42 tuổi về quê xây nhà vườn 1.700m2 cho bố mẹ dưỡng già: “Tôi từng ngủ gầm cầu, nhặt rác mưu sinh”

20:45 , 15/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên