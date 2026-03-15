15-03-2026 - 21:10 PM | Lifestyle

Sau tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Dư dả đến đâu cũng không được chi tiền cho 5 việc này

Khi gánh nặng trên vai ngày càng nhiều ở tuổi trung niên, chúng ta càng cần tỉnh táo trong chi tiêu.

Bước vào tuổi trung niên, khi trách nhiệm gia đình và áp lực tài chính ngày càng lớn, nhiều người bắt đầu nhìn lại cách mình tiêu tiền. Không ít khoản chi tưởng chừng hợp lý trước đây, sau một thời gian mới nhận ra thực chất lại khá lãng phí.

Một bài chia sẻ của blogger họ Vương (45 tuổi), sống tại Thành Đô (Trung Quốc), đăng trên trang Sohu đã thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả khi nói về những khoản chi tiêu mà người trung niên nên cân nhắc tránh, dù điều kiện tài chính có dư dả đến đâu.

1. Những món đồ ít sử dụng, chỉ mang tính ngắn hạn

Trong nhiều gia đình, không khó để bắt gặp những thiết bị từng được mua với rất nhiều hào hứng nhưng nhanh chóng bị bỏ quên sau vài lần sử dụng. Máy làm bánh mì, máy làm sữa chua hay nồi nướng mini là những ví dụ khá phổ biến.

Ban đầu, nhiều người mua chúng với quyết tâm sẽ thay đổi thói quen ăn uống theo hướng lành mạnh hơn. Tuy nhiên, sau vài lần thử nghiệm, sự bận rộn của cuộc sống khiến các thiết bị này dần bị xếp xó, chiếm diện tích trong bếp mà gần như không còn giá trị sử dụng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhiều món đồ khác như máy tập thể dục tại nhà, quần áo theo xu hướng, hay hàng chục bộ ga gối mới. Cuối cùng, chúng trở thành những vật dụng ít khi được dùng tới, vừa tốn tiền vừa khiến không gian sống trở nên chật chội.

Theo blogger họ Vương, người trung niên nên nhớ rằng căn nhà không phải là nơi tích trữ đồ đạc. Khi mua sắm, điều quan trọng là xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không. Nếu không, dù có đang giảm giá hấp dẫn đến đâu cũng nên cân nhắc từ chối.

2. Những khoản chi vượt quá khả năng tài chính

Một sai lầm khác khá phổ biến là chi tiêu vượt quá khả năng chỉ để đáp ứng kỳ vọng xã hội hoặc so sánh với người khác.

Có gia đình chấp nhận vay nợ lớn để mua nhà ở khu vực đắt đỏ nhằm giúp con học trường tốt hơn. Nhưng đổi lại, họ phải sống nhiều năm trong áp lực trả nợ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Cũng có người mua ô tô hạng sang để thể hiện sự thành đạt, nhưng sau đó chi phí xăng xe, bảo dưỡng và các khoản liên quan lại trở thành gánh nặng tài chính.

Blogger họ Vương kể về một người bạn có mức lương khoảng 8.000 NDT mỗi tháng nhưng vẫn đăng ký khóa học tiếng Anh trọn gói trị giá 30.000 NDT cho con chỉ vì nghĩ rằng con mình không thể thua kém bạn bè. Kết quả là đứa trẻ chịu áp lực học tập lớn, còn khoản tiền bỏ ra lại không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Theo ông, việc nuôi dạy con cái không nhất thiết phải chi tiêu quá mức. Những lựa chọn phù hợp với điều kiện gia đình vẫn có thể giúp trẻ phát triển tốt. Sự vững vàng của người trung niên nằm ở khả năng giữ ổn định tài chính, chứ không phải ở việc phô trương.

3. Những món đồ trùng lặp chức năng

Thị trường tiêu dùng ngày nay liên tục xuất hiện các sản phẩm mới với nhiều lời quảng cáo hấp dẫn. Tuy nhiên, không ít trong số đó thực chất chỉ là phiên bản khác của những đồ dùng quen thuộc.

Blogger họ Vương cho biết một đồng nghiệp của ông từng mua một chiếc “nồi nấu đa năng” được quảng cáo có thể chiên, nấu và nướng. Nhưng khi sử dụng thực tế, chiếc nồi này lại không làm tốt bất kỳ chức năng nào. Chiên trứng thì bị dính, nấu mì thì dễ trào, cuối cùng vẫn kém xa một chiếc nồi nhỏ thông thường.

Theo ông, việc tích trữ quá nhiều đồ dùng có cùng công năng không chỉ gây lãng phí mà còn khiến không gian sống trở nên bừa bộn. Với người trung niên, căn bếp nên được giữ gọn gàng với những dụng cụ thực sự cần thiết.

4. Những thứ không thể kiên trì theo đuổi

Nhiều người từng đăng ký thẻ tập gym cả năm, mua khóa học trực tuyến hoặc tham gia các lớp học nhạc cụ với quyết tâm rất lớn. Tuy nhiên, chỉ sau vài buổi, sự nhiệt tình ban đầu dần biến mất và kế hoạch bị bỏ dở.

Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “hội chứng hy vọng ảo”, khi con người tin rằng việc mua thiết bị hoặc trả tiền cho một khóa học đồng nghĩa với việc đã tiến gần tới mục tiêu.

Blogger họ Vương kể rằng em gái ông từng chi 5.000 NDT để học guitar. Nhưng chỉ sau hai buổi tập, cô bỏ cuộc vì đau tay và cảm thấy khó theo kịp. Cây đàn sau đó chỉ nằm phủ bụi trong góc phòng.

Theo ông, trước khi chi tiền cho những mục tiêu dài hạn, mỗi người nên tự hỏi liệu mình có đủ kiên trì để theo đuổi hay không.

5. Những món đồ khiến bạn còn do dự

Một nguyên tắc đơn giản mà blogger này rút ra sau nhiều năm là: nếu một món đồ khiến bạn phải cân nhắc quá lâu khi mua, rất có thể nó không thật sự cần thiết.

Ông từng mua một chiếc ghế massage chỉ vì thấy giá đang giảm và nghĩ rằng “có cũng được”. Nhưng sau khi mang về, chiếc ghế cồng kềnh này lại chiếm diện tích trong nhà mà hầu như không ai sử dụng.

Ở tuổi trung niên, mỗi khoản chi tiêu đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài chi phí sinh hoạt, học hành của con cái và chăm sóc sức khỏe, nhiều gia đình còn phải chuẩn bị tài chính cho những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.

Theo blogger họ Vương, người trung niên khôn ngoan không phải là người mua sắm nhiều nhất, mà là người biết lựa chọn đúng thứ cần thiết vào đúng thời điểm. Sự tỉnh táo trong chi tiêu chính là cách giúp cuộc sống ổn định và bền vững hơn.

Nguyên An

