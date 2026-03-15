Clip 2 con hươu sao "đánh nhau" gây sốt: Một chỉ số ở Vườn quốc gia Cúc Phương bỗng tăng vọt

Đoạn clip ghi lại màn "đánh nhau" giữa 2 con hươu sao ở Vườn quốc gia Cúc Phương đã hút hơn 1 triệu lượt xem trên các nền tảng MXH.

Ngày hôm nay (14/3), Fanpage chính thức của Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh đàn hươu sinh hoạt trong môi trường tự nhiên. Trong đó, 2 con hươu sao có màn "ẩu đả cực căng" khiến người xem vô cùng thích thú vì không phải ai cũng có thể chứng kiến trực tiếp khoảnh khắc thuộc về thế giới tự nhiên như trong clip.

Đoạn clip được đăng tải kèm dòng chia sẻ: "Giữa đại ngàn Cúc Phương, những chú hươu thong dong nô đùa trong môi trường bán tự nhiên. Nhẹ nhàng di chuyển bằng xe điện xuyên rừng, thả lỏng tâm hồn và cảm nhận thiên nhiên - chậm lại một chút để chạm gần hơn với thế giới hoang dã!".

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã hút hơn 1 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và hàng chục nghìn lượt bình luận.

Không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, đoạn clip còn khiến người tò mò và thực sự mong muốn được tới thăm quan Vườn quốc gia Cúc Phương (VQG) để có thể hoà mình và tận mắt được chứng kiến nhịp sống của thế giới động vật trong môi trường tự nhiên.

Trả lời phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn Quốc gia Cúc Phương, cho biết các cá thể trong clip là hươu sao, một loài đang được bảo tồn tại Cúc Phương. Sau khi đoạn clip "gây sốt" trên các diễn đàn, lượng khách quan tâm đến các chương trình tham quan tại VQG tăng lên. Nhiều du khách đăng ký tour không chỉ để quan sát hươu mà còn để tìm hiểu các hoạt động cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã.

Ông Hải chia sẻ thêm, sau quá trình chăm sóc tại các chương trình cứu hộ, những cá thể hươu sao được thả vào khu bán hoang dã rộng gần 200 ha để thích nghi dần với môi trường tự nhiên trước khi có thể trở lại rừng. Khu bán hoang dã chỉ mở cửa cho khách tham quan khi có hướng dẫn viên đi cùng nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn an ninh rừng và tránh ảnh hưởng tới động vật.

Hoạt động quan sát hươu nằm trong một tour du lịch sinh thái mới của VQG, nhằm lan tỏa thông điệp du lịch có trách nhiệm và khuyến khích du khách chung tay bảo tồn thiên nhiên bền vững.

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho xu hướng du lịch mới: Khách nước ngoài sẵn sàng dậy từ 3h sáng để làm điều này

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Royal Beachfront Resort & Villas và Hotel Royal Hoi An: Lựa chọn nghỉ dưỡng hoàn hảo cho gia đình và nhóm bạn dịp lễ 30/4 – 1/5

Royal Beachfront Resort & Villas và Hotel Royal Hoi An: Lựa chọn nghỉ dưỡng hoàn hảo cho gia đình và nhóm bạn dịp lễ 30/4 – 1/5 Nổi bật

36 tuổi, nuôi 2 con và đi làm toàn thời gian: Người mẹ này âm thầm tiết kiệm cho chính mình bằng 4 nguyên tắc tài chính đơn giản

36 tuổi, nuôi 2 con và đi làm toàn thời gian: Người mẹ này âm thầm tiết kiệm cho chính mình bằng 4 nguyên tắc tài chính đơn giản Nổi bật

Người phụ nữ 52 tuổi thú nhận “nghiện tiết kiệm”: Không phải keo kiệt, chỉ là quá sợ nghèo

Người phụ nữ 52 tuổi thú nhận “nghiện tiết kiệm”: Không phải keo kiệt, chỉ là quá sợ nghèo

19:00 , 15/03/2026
Bộ sưu tập Numero 5 của NTK Nguyễn Phúc Tuấn: Bức thư tình viết bằng thời trang

Bộ sưu tập Numero 5 của NTK Nguyễn Phúc Tuấn: Bức thư tình viết bằng thời trang

18:42 , 15/03/2026
Người Việt thuộc nhóm gầy nhất châu Á nhờ 2 món ăn thường xuyên mà nhiều người không để ý

Người Việt thuộc nhóm gầy nhất châu Á nhờ 2 món ăn thường xuyên mà nhiều người không để ý

18:24 , 15/03/2026
Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho xu hướng du lịch mới: Khách nước ngoài sẵn sàng dậy từ 3h sáng để làm điều này

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho xu hướng du lịch mới: Khách nước ngoài sẵn sàng dậy từ 3h sáng để làm điều này

18:01 , 15/03/2026

