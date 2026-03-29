Cặp sao Vbiz tổ chức đám cưới tối nay: Chi Pu đẹp tinh tế, Sam - Puka cùng dàn sao đổ bộ chúc mừng

Tối 29/3, đám cưới của Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho chính thức diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng tại TP.HCM. Sau lễ ăn hỏi gây sốt trước đó, cặp đôi tiếp tục khiến dân tình "lụi tim" khi sánh đôi trong ngày trọng đại.

Xuất hiện tại lễ cưới, cô dâu diện váy trắng tinh khôi, thiết kế nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn trọn vẻ ngọt ngào, thanh thoát. Trong khi đó, chú rể lựa chọn tuxedo đen lịch lãm, đứng cạnh bà xã tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa tình tứ. Những khoảnh khắc cả hai nắm tay, mỉm cười rạng rỡ giữa không gian ngập tràn hoa trắng khiến không khí buổi tiệc càng thêm lãng mạn.

Bên cạnh sự chứng kiến của gia đình, thì nhiều bạn bè trong nghề cũng đã có mặt để chúc mừng Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho. Chi Pu gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc đầm đen tối giản nhưng cực kỳ thanh lịch, khoe trọn vóc dáng và thần thái sang xịn. Sam, Hoa hậu Khánh Vân, Puka đều rạng rỡ góp mặt, mỗi người một phong cách nhưng đều nổi bật giữa không gian tiệc cưới. Ngoài ra, Ngô Kiến Huy, vợ chồng Cris Phan cùng nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết cũng có mặt từ sớm để chung vui và gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Chi Pu diện chiếc đầm tối giản nhưng đủ khoe visual xinh đẹp

Hoa hậu Khánh Vân rạng rỡ đến chúc mừng ngày vui của Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho

Mẹ bỉm 2 con Sam tươi tắn chụp ảnh cùng cô dâu chú rể

Ngô Kiến Huy, vợ chồng Cris Phan, Bi Max cùng chúc mừng cô dâu chú rể

Puka có mặt chung vui với 2 đồng nghiệp

Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ hoạt động đa năng trong nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu ảnh, MC… Năm 2014, cô bắt đầu được chú ý rộng rãi hơn khi tham gia series của Phở Đặc Biệt. Với hình ảnh xinh xắn, trẻ trung và lối diễn xuất tự nhiên, Nhung Gumiho nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành cái tên nổi bật trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Andiez Nam Trương (tên thật Trương Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1995) là nhạc sĩ được biết đến qua nhiều ca khúc từng gây sốt như 1 phút, Suýt nữa thì, Chờ đợi có đáng sợ… Năm 2018, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình Sing My Song và xuất sắc giành ngôi vị Á quân, khẳng định tài năng trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc.

Vào ngày cuối cùng của năm 2024, nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Từ thời điểm đó, chuyện tình của cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ công chúng. Cho đến tháng 6/2025, Andiez Nam Trương cầu hôn bạn gái, quyết định về chung một nhà.