Nam ca sĩ là ông chủ khách sạn 50 phòng TP.HCM: Tuyên bố một điều về nghệ sĩ

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lâm Vũ trong vai trò giám khảo. Lâm Vũ hiện đang là ông chủ một xưởng kinh doanh.

Tại chương trình, Lâm Vũ cho biết: "Tôi không đặt mình vào một khuôn mẫu cố định vì cách đánh giá của giám khảo phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của từng chương trình.

Nếu đó là chương trình thiên về giải trí, tôi sẽ có những cách nhìn và tiêu chí nhận định khác so với một chương trình đặt nặng yếu tố nghệ thuật. Vì vậy, tùy vào tính chất chương trình mà người cầm cân nảy mực như tôi có thể đưa ra những nhận xét phù hợp.

Đây là một chương trình dung hòa khá tốt giữa hai yếu tố nghệ thuật và giải trí. Điều này khiến vai trò giám khảo trở nên đặc biệt hơn, vì không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có kinh nghiệm biểu diễn thực tế.

Theo tôi, một giám khảo của chương trình nên là người am hiểu nhiều lĩnh vực, từng trải qua sân khấu và đặc biệt phải có chuyên môn vững vàng. Chỉ khi hội đủ những yếu tố đó, giám khảo mới có thể đánh giá chính xác khả năng của thí sinh".

Không chỉ được biết đến với những bản nhạc trữ tình quen thuộc, Lâm Vũ còn là ca sĩ có khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau, từ nhạc trẻ đến bolero.

Về thách thức khi chuyển giữa hai thể loại này, nam ca sĩ cho rằng: "Điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Dù là bolero hay nhạc trẻ, người ca sĩ cũng cần đặt cái hồn và tình cảm vào bài hát. Với tôi, thể loại đều có những khó khăn riêng, không thể nói thể loại nào khó hơn.

Bên cạnh đó, giọng hát cũng là yếu tố quyết định ca sĩ sẽ phù hợp với dòng nhạc nào. Nếu một giọng hát phù hợp với bolero thì khi thể hiện dòng nhạc này sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn. Ngược lại, với những giọng hát hợp với nhạc trẻ, họ sẽ phát huy tốt hơn ở các ca khúc hiện đại.

Tôi tự thấy bản thân may mắn khi từ nhỏ đã được nghe nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, giúp anh có sự linh hoạt trong cách xử lý bài hát. Dù thể hiện dòng nhạc nào, nam ca sĩ cũng luôn cố gắng tạo nên dấu ấn riêng của mình".

Về sự nghiệp, Lâm Vũ chia sẻ: "Định nghĩa thành công của tôi ở hiện tại đơn giản là có sức khỏe, gia đình hạnh phúc và kinh tế ổn định.

Tôi không mưu cầu quá nhiều trong cuộc sống vì đã đạt được những mục tiêu lớn mà bản thân từng đặt ra trước đó. Gia đình, cha mẹ và anh chị em đều được tôi chăm lo chu đáo. Với con cái, tôi cũng chuẩn bị một nền tảng tài chính nhất định cho tương lai.

Vì vậy, ở giai đoạn hiện tại, nghề của tôi không chỉ dừng lại ở đam mê mà còn gắn với những giá trị cộng đồng. Phần thu nhập dư ra tôi dành cho các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội.

Nghệ sĩ phải có bản lĩnh, lập trường riêng. Từ xưa đến nay, tôi là một ca sĩ độc lập và tự do, không liên quan bè phái nào cả. Tôi thích hát, đam mê ca hát và không bị tác động bởi bất cứ điều gì trong công việc này nên cảm thấy rất thoải mái.

Nghệ sĩ nên làm nghề bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực hết mình. Việc tạo ra quá nhiều scandal có thể giúp một người trở nên nổi tiếng nhanh chóng, nhưng về lâu dài lại khiến hình ảnh trở nên nhạt nhòa.

Bởi khán giả có thể tò mò trước những câu chuyện ồn ào, nhưng điều giữ họ ở lại lâu nhất vẫn là giá trị nghệ thuật và nhân cách của người nghệ sĩ".

Anh tuyên bố: "Vì vậy, thay vì tìm cách gây chú ý bằng scandal, tôi lựa chọn con đường làm nghề bền bỉ, tập trung vào âm nhạc và sự cống hiến".

Bên cạnh âm nhạc, Lâm Vũ còn hoạt động kinh doanh và mát tay kinh doanh đồ gỗ, nội thất, bất động sản và cả khách sạn. Hiện tại, Lâm Vũ và gia đình có là chủ một khách sạn sang trọng với quy mô 50 phòng tiện nghi ở Thủ Đức, TP.HCM.