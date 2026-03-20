Hoà Minzy cũng không “cứu” được điểm yếu của nam ca sĩ Việt nhận đề cử đẹp nhất thế giới

Tối 19/3, Gemini Hùng Huỳnh ra mắt MV Đẹp Mã , đánh dấu lần đầu kết hợp cùng Hoà Minzy. Sản phẩm gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình phát hành, khiến thời điểm lên sóng chậm hơn dự kiến. Trong lúc chờ đợi, nam ca sĩ phải livestream để trấn an người hâm mộ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, MV chính thức được công bố và nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều phản hồi đa chiều.

Đẹp Mã được định hướng theo phong cách hiện đại pha trộn yếu tố truyền thống. Ekip âm nhạc gồm nhạc sĩ Tuấn Cry và producer Masew - bộ sậu từng làm nên thành công cho Bắc Bling. Việc kết hợp với cả Hòa Minzy lẫn ekio âm nhạc của Bắc Bling cho thấy Hùng Huỳnh nghiêm túc đầu tư vào định hướng kết hợp văn hóa truyền thống. Chưa kể, thời gian này Hoà Minzy còn chiếm sóng MXH với chuyện tình đẹp như mơ khi công khai chồng Đại uý. Do đó, sản phẩm chưa ra mắt đã được dân tình trông ngóng vì Hùng Huỳnh kết hợp Hoà Minzy. Nữ ca sĩ chỉ cất giọng 1 đoạn nhưng là phân đoạn ấn tượng nhất của MV.

Hùng Huỳnh và tạo hình truyền thống gây chú ý

Phần hình ảnh là điểm nhấn nổi bật khi được đầu tư công phu, với nhiều bối cảnh và tạo hình mang màu sắc văn hoá, giúp Gemini Hùng Huỳnh khai thác lợi thế về ngoại hình và khả năng trình diễn. Hùng Huỳnh mời cả gia đình Hoa Dâm Bụt gồm Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik vào làm khách mời. Hoà Minzy xuất hiện trong MV với thời lượng không dài, nhưng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm.

Hùng Huỳnh và Hòa Minzy là chị em thân thiết

Sau khi ra mắt, MV nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn tập trung vào giọng hát của Gemini Hùng Huỳnh. Bên cạnh những đánh giá tích cực dành cho phần hình ảnh và mức độ đầu tư, không ít khán giả cho rằng giọng hát của nam ca sĩ chưa tạo được điểm nhấn rõ rệt. Một số ý kiến nhận định phần thể hiện đều đều, thiếu cao trào, khiến ca khúc chưa để lại dấu ấn mạnh về mặt âm thanh. Nhất là khi Hùng Huỳnh kết hợp với giọng ca thực lực như Hoà Minzy, khiến dân tình càng nghe ra sự khác biệt giữa 2 giọng hát.

Gemini Hùng Huỳnh, tên thật Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999, từng có thời gian đào tạo tại Hàn Quốc trước khi hoạt động tại Việt Nam. Xuất thân là vũ công chuyên nghiệp, anh sở hữu nền tảng vũ đạo vững, khả năng kiểm soát hình thể tốt và phong thái biểu diễn nổi bật. Những yếu tố này giúp anh tạo dấu ấn trong các sân khấu trình diễn cũng như khi tham gia các chương trình thực tế.

Hùng Huỳnh nổi đình đám sau Anh Trai Say Hi mùa 1

Trước khi được biết đến rộng rãi tại thị trường trong nước, Gemini Hùng Huỳnh từng tham gia Asia Super Young tại Trung Quốc và gây chú ý nhờ kỹ năng trình diễn. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đến từ chương trình Anh Trai Say Hi , nơi anh tiếp cận trực tiếp với khán giả Việt Nam và nhanh chóng gia tăng độ nhận diện.

Gần đây, chuyên trang TC Candler công bố danh sách đề cử cho bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2026, trong đó Gemini Hùng Huỳnh là một trong những đại diện đến từ Việt Nam. Việc xuất hiện trong danh sách cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Song song với sự chú ý về hình ảnh và mức độ phổ biến, các ý kiến đánh giá về năng lực chuyên môn của Gemini Hùng Huỳnh vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhiều khán giả ghi nhận thế mạnh về vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu, nhưng đồng thời cho rằng giọng hát của Hùng Huỳnh chưa ổn định trong một số phần trình diễn trực tiếp. Điểm yếu thanh nhạc cũng là một trong những vấn đề khiến Hùng Huỳnh bị tranh cãi bủa vây mỗi lần ra mắt sản phẩm mới.