Người phụ nữ U45 kiếm hơn 1.100 tỷ đồng/năm: Là mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới, hiếm ai rời mắt nổi

Trong bảng xếp hạng do Forbes công bố ngày 13/3, Scarlett Johansson ghi nhận mức thu nhập 50 triệu USD, xếp thứ tư trong danh sách 10 diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2025, đồng thời dẫn đầu trong nhóm các ngôi sao nữ.

Người phụ nữ kiếm tiền "đỉnh nhất" showbiz toàn cầu

Theo People, hãng Universal đã trả trước cho Johansson khoảng 20 triệu USD cùng khoản chia lợi nhuận để cô tham gia dự án Jurassic World: Rebirth. Bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 2025. Trong cùng năm, nữ diễn viên còn thử sức ở vai trò đạo diễn với Eleanor The Great, đồng thời góp mặt trong The Phoenician Scheme của Wes Anderson, đánh dấu lần hợp tác thứ ba giữa hai người.

Ở tuổi 42, Scarlett Johansson được xem là một trong những minh tinh thành công bậc nhất Hollywood trong khoảng hai thập kỷ qua, với hai đề cử Oscar và năm đề cử Quả Cầu Vàng. Cô thường xuyên xuất hiện trong danh sách những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Đáng chú ý, tháng 5/2025, tác phẩm Eleanor The Great do cô đạo diễn đã nhận tràng pháo tay kéo dài 5 phút tại Liên hoan phim Cannes.

Theo Variety, Johansson là một trong số ít nghệ sĩ có thể cân bằng giữa dòng phim nghệ thuật giàu giá trị giải thưởng và các bom tấn thương mại thu hút đông đảo khán giả. Dữ liệu từ The Numbers cho thấy tổng doanh thu các phim cô tham gia đã vượt 14,5 tỷ USD, giúp cô đứng thứ hai trong danh sách những ngôi sao có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời điểm tính đến năm 2025.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Scarlett Johansson đến khi cô hóa thân thành Natasha Romanoff trong “Black Widow” thuộc vũ trụ Marvel. Nhân vật nữ điệp viên lạnh lùng, quyến rũ với kỹ năng chiến đấu ấn tượng đã giúp cô vươn tầm ngôi sao toàn cầu. Không chỉ dừng ở các cảnh hành động, Scarlett còn mang đến chiều sâu tâm lý cho nhân vật, tạo nên hình tượng vừa mạnh mẽ vừa giàu cảm xúc – điều hiếm thấy trong dòng phim siêu anh hùng.

Dù đạt được thành công lớn ở mảng thương mại, cô vẫn duy trì dấu ấn trong điện ảnh chính kịch. Năm 2019, Scarlett Johansson ghi dấu với thành tích hiếm có khi nhận đồng thời hai đề cử Oscar cho “Marriage Story” và “Jojo Rabbit”. Điều này cho thấy năng lực diễn xuất của cô không hề bị lu mờ bởi các vai diễn bom tấn, mà ngược lại còn giúp cô cân bằng giữa nghệ thuật và thị trường.

Sau khi rời hình tượng “Góa Phụ Đen”, nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên sẽ gặp khó khăn trong việc làm mới bản thân. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Sự trở lại với “Jurassic World: Rebirth” (2025) đánh dấu bước tái xuất ấn tượng, khi bộ phim nhanh chóng đạt doanh thu hơn 300 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày công chiếu, khẳng định sức hút bền vững của cô trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Johansson còn được xem là biểu tượng thời trang với phong cách “Classic Glamour” – vẻ đẹp quyến rũ cổ điển. Cô từng gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá nước hoa The One của Dolce & Gabbana năm 2011, với hình ảnh gợi nhớ các minh tinh thập niên 1950.

Tạp chí InStyle nhận định rằng trên các thảm đỏ lớn như Oscar hay Cannes, Johansson luôn biết cách làm mới hình ảnh nhờ hợp tác với các stylist hàng đầu như Molly Dickson và Kate Young. Sự linh hoạt trong phong cách giúp cô nhiều lần lọt vào danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới.

Danh sách 10 diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood năm 2025

1. Adam Sandler – 48 triệu USD

Nam diễn viên hài dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ thỏa thuận hợp tác dài hạn với Netflix. Các dự án phát hành trực tuyến giúp anh duy trì nguồn thu ổn định và tiếp tục là một trong những gương mặt sinh lời hàng đầu tại Hollywood.

2. Tom Cruise – 46 triệu USD

Ngôi sao hành động vẫn giữ phong độ với sức hút phòng vé toàn cầu. Những dự án điện ảnh quy mô lớn cùng mức thù lao cao giúp anh duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

3. Mark Wahlberg – 44 triệu USD

Mark Wahlberg ghi dấu trong kỷ nguyên streaming khi hợp tác với nhiều nền tảng lớn, qua đó đảm bảo nguồn thu ấn tượng trong năm qua.

4. Scarlett Johansson – 43 triệu USD

Nữ minh tinh tiếp tục khẳng định sức hút khi tham gia dự án mới thuộc thương hiệu Jurassic, với mức cát-xê cao phản ánh giá trị thương mại tại phòng vé.

5. Brad Pitt – 41 triệu USD

Brad Pitt gây chú ý với dự án phim về đua xe F1, nhận thù lao lớn từ nhà sản xuất. Danh tiếng lâu năm giúp anh duy trì vị thế vững chắc.

6. Denzel Washington – 38 triệu USD

Ngôi sao kỳ cựu tiếp tục góp mặt nhờ các dự án phát hành trực tuyến, với uy tín và kinh nghiệm giúp giữ sức hút ổn định.

7. Jack Black – 28 triệu USD

Jack Black nổi bật với phong cách hài đặc trưng, duy trì thu nhập từ cả điện ảnh và các hoạt động giải trí đa dạng.

8. Jason Momoa – 28 triệu USD

Nam diễn viên tiếp tục ghi dấu với hình tượng hành động mạnh mẽ, góp mặt trong nhiều dự án bom tấn.

9. Daniel Craig – 27 triệu USD

Sau thành công của loạt phim Knives Out, Daniel Craig tiếp tục hợp tác với các nền tảng trực tuyến, mang về nguồn thu đáng kể.

10. Millie Bobby Brown – 26 triệu USD

Ngôi sao trẻ của Stranger Things là cái tên ít tuổi nhất trong danh sách, nhưng vẫn đạt mức thu nhập ấn tượng nhờ các dự án trên Netflix.

