Sau 1 năm sống trong nhà mới, tôi nhận ra: 5 kiểu ngăn kéo này mới là thiết kế đáng làm nhất, dùng mỗi ngày mới thấy “đắt giá”

Nhà tôi cũng từng như vậy. Trước khi dọn vào ở, tôi dành khá nhiều thời gian để tính toán chuyện tủ kệ, chiều cao, chiều sâu, chỗ nào để đồ gì. Khi ấy, tôi từng nghĩ những chi tiết như ngăn kéo chỉ là phần phụ, miễn làm đẹp mắt là được. Nhưng sau một năm sống thật, dùng thật, va chạm với đủ thứ bừa bộn trong nhà mỗi ngày, tôi mới thấy: có những kiểu ngăn kéo nhìn qua rất nhỏ, nhưng lại cải thiện trải nghiệm sống rõ rệt.

Thậm chí, có những vị trí ban đầu rất dễ bị bỏ qua, đến khi dùng mới thấy nếu không làm ngăn kéo thì bất tiện vô cùng. Dưới đây là 5 kiểu thiết kế mà tôi thấy thiết thực nhất trong nhà mình, càng ở lâu càng thấy quyết định này quá đúng.

1. Ngăn kéo chân đế tủ giày: Cứu cả khu vực lối vào khỏi cảnh lộn xộn

Rất nhiều gia đình nghĩ tủ giày thiếu chỗ, nhưng thực ra vấn đề thường không nằm ở diện tích, mà nằm ở thói quen. Giày đi ngoài trời, dép đi trong nhà, đôi đang đi dở, đôi vừa tháo vội… tất cả rất dễ khiến khu vực cửa ra vào trở nên lộn xộn.

Điều tôi thấy hữu ích nhất là phần chân đế dưới tủ giày được biến thành một hệ ngăn kéo trượt. Thay vì để khoảng trống chết hoặc chỉ làm bệ tủ bình thường, phần này được chia thành khu để dép đi trong nhà và khu kéo ra để giày đi ngoài trời.

Cách làm này tưởng đơn giản nhưng rất hiệu quả. Mỗi lần về nhà, chỉ cần dùng chân hoặc cúi nhẹ là có thể cất ngay đôi giày vào đúng chỗ. Không cần mở cả cánh tủ lớn, không mất công sắp xếp lại nhiều lần. Với những người bận rộn hoặc hơi "lười mở tủ" như tôi, thiết kế này gần như là giải pháp chống bừa bộn cực tốt.

Điểm hay nhất là nó giúp khu vực lối vào nhìn lúc nào cũng gọn hơn, sạch hơn, đỡ cảm giác bước vào nhà là thấy mọi thứ ngổn ngang.

2. Ngăn kéo di động ở tủ TV: Nhỏ thôi nhưng xử lý rất gọn chuyện dây dợ

Khu vực tủ TV là nơi dễ phát sinh những bất tiện rất đời thường: ổ cắm đặt cao thì dây điện lộ ra, nhìn rối mắt; đặt thấp quá thì mỗi lần cắm rút lại phải cúi gập người, rất phiền.

Nhà tôi chọn cách đặt ổ cắm ở phía dưới tủ, sau đó làm một phần mặt tủ theo kiểu "ngăn kéo di động". Khi cần cắm hoặc tháo dây cho TV, đầu thu, loa hay modem, chỉ cần kéo phần này ra là thao tác được ngay. Không phải bò xuống sàn, cũng không phải chấp nhận cảnh dây lòng thòng phía sau.

Nếu gia đình có trẻ nhỏ, kiểu ngăn kéo này còn hữu ích ở chỗ có thể kết hợp thành nơi cất đồ chơi, điều khiển, sách mỏng hoặc những món linh tinh ở phòng khách. Trẻ cũng dễ kéo ra, cất vào hơn so với các hộc tủ sâu hoặc quá cao.

Nói vui thì đây là kiểu thiết kế "chữa lười cúi" rất đáng tiền. Còn nói nghiêm túc, nó giúp khu vực phòng khách vừa gọn mắt vừa dễ dùng hơn hẳn.

3. Ngăn kéo bếp chia không đều: Giải pháp thực tế hơn kiểu "đều tăm tắp"

Tủ bếp rất dễ bị thiết kế theo kiểu đối xứng cho đẹp mắt: ngăn nào cũng giống ngăn nào, cao ngang nhau, nhìn ngoài thì gọn. Nhưng dùng thực tế mới thấy, cách chia đều này thường làm lãng phí không gian.

Bếp là nơi có đủ loại đồ với kích thước rất khác nhau: nồi chảo, bát đĩa, hộp đựng thực phẩm, dao kéo, khay nướng, dụng cụ sửa chữa nhỏ, đồ khô… Nếu ngăn kéo nào cũng cao như nhau, sẽ có ngăn quá sâu so với đồ cần chứa, có ngăn lại không đủ chỗ.

Sau một thời gian sử dụng, tôi thấy cách hợp lý hơn là chia ngăn kéo theo đúng nhóm đồ: ngăn sâu hơn cho nồi chảo và thiết bị nấu nướng, ngăn trung bình cho bát đĩa, ngăn mỏng cho thìa dĩa, kéo, đồ linh tinh. Khi chia đúng công năng như vậy, mọi thứ dễ sắp xếp hơn rất nhiều, không bị cảnh "đồ nhỏ nằm lọt thỏm trong ngăn lớn" hoặc "đồ to nhét mãi không vừa".

Nói cách khác, tủ bếp không cần đồng đều cho đẹp ảnh, mà cần hợp lý để dùng lâu dài.

4. Ngăn kéo mở trong tủ cao bếp: Giải phóng mặt bàn rất rõ

Một lỗi phổ biến trong nhà bếp là dành quá ít chỗ cho các thiết bị nhỏ. Đến khi dọn vào ở, nồi cơm điện, lò vi sóng, nồi hấp, máy xay, ấm đun… lần lượt xuất hiện trên mặt bàn, khiến căn bếp nhìn chật và rối.

Nhiều gia đình làm tủ cao hết cỡ nhưng lại đóng kín toàn bộ bằng cánh tủ. Kết quả là mỗi lần lấy đồ phải mở ra, lục tìm, dùng xong lại cất vào, rất mất công. Giải pháp thực tế hơn là tạo một vài tầng "ngăn kéo mở" trong tủ cao.

Tức là thay vì chỉ có đợt cố định, các tầng này được thiết kế dạng kéo ra được. Thiết bị nhỏ đặt lên đó, khi dùng thì kéo ra, thao tác xong lại đẩy vào. Cách này giúp hạn chế hơi nước tác động lên bề mặt tủ, việc lau chùi cũng nhẹ nhàng hơn, đồng thời giải phóng đáng kể mặt bàn bếp.

Điều quan trọng là phải bố trí ổ cắm tương ứng ở từng tầng từ đầu. Làm được bước này, bạn sẽ thấy góc bếp gọn hơn hẳn mà vẫn rất tiện tay.

5. Tủ phòng tắm, tủ lavabo nên ưu tiên ngăn kéo: Dùng rồi mới thấy khác biệt

Phòng tắm là nơi rất dễ bừa bộn vì có quá nhiều đồ nhỏ: mỹ phẩm, đồ chăm sóc cá nhân, máy sấy, khăn, dao cạo, nước tẩy rửa, đồ dự phòng… Nếu chỉ dùng kệ sâu và cánh tủ lớn, mỗi lần tìm đồ gần như phải cúi xuống, lục từ trước ra sau.

Sau khi sống một thời gian, tôi thấy tủ phòng tắm có ngăn kéo tiện hơn hẳn kiểu chia đợt truyền thống. Ngăn kéo giúp phân loại rõ từng nhóm đồ, kéo ra là thấy ngay món cần tìm, không phải moi cả đống lên. Không gian cũng được tận dụng hiệu quả hơn, đặc biệt với những món nhỏ lẻ.

Với tủ lavabo, sự khác biệt còn rõ hơn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn ưu tiên loại có ngăn kéo thay vì chỉ có khoang mở cánh. Vì ở khu vực này, thứ cần nhất không phải là "nhét được nhiều", mà là "lấy nhanh, cất gọn, không bị bày bừa".

Ngăn kéo tốt không chỉ để chứa đồ, mà để cuộc sống bớt mệt hơn

Sau một năm sống trong ngôi nhà này, tôi nhận ra một điều rất rõ: lưu trữ tốt chưa bao giờ là cố nhét thật nhiều đồ vào nhà. Cốt lõi nằm ở việc mọi thứ có được đặt đúng chỗ, có dễ lấy ra, dễ cất vào và có giúp nhà cửa giữ được vẻ gọn gàng mỗi ngày hay không.

Và trong rất nhiều chi tiết nội thất, ngăn kéo là thứ dễ bị xem nhẹ nhất nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống. Làm đúng một chiếc ngăn kéo, đôi khi còn hữu ích hơn làm thêm cả một cái tủ lớn.

Nếu đang cải tạo nhà hoặc chuẩn bị làm nội thất, tôi thật lòng nghĩ rằng bạn nên dành thời gian nhìn kỹ hơn vào từng kiểu ngăn kéo. Vì khi sống vào rồi, thứ khiến bạn hài lòng mỗi ngày thường không phải những món "trông sang", mà là những thiết kế âm thầm giúp mọi việc trong nhà trở nên nhẹ hơn, gọn hơn và tiện hơn.