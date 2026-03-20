40 tuổi, tôi luôn cảm thấy mơ hồ, thiếu động lực cho đến khi tạo cho mình 8 thói quen này trong buổi sáng, sinh lực dồi dào không ngờ

Nhiều năm liền, sáng nào của tôi cũng diễn ra theo cùng một kịch bản. Chuông báo thức reo, tôi càu nhàu, lăn sang một bên rồi bấm nút tắt chuông cho đến khi không thể nằm thêm được nữa. Nửa đầu ngày trôi qua trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chạy bằng cà phê và quán tính, tự hỏi tại sao mới 40 tuổi mà mình chẳng bao giờ cảm thấy tỉnh táo hay có động lực trước buổi trưa.

Rồi tôi bắt đầu nhìn nhận thật sự cái giá phải trả của những buổi sáng uể oải ấy. Cảm giác mơ màng, đầu óc mù sương không chỉ dừng lại vào buổi sáng. Nó đeo bám tôi trong các cuộc họp, các cuộc trò chuyện, và cả những quyết định trong ngày.

Đó là lúc tôi quyết định không để mặc buổi sáng trôi qua nữa, mà chủ động thay đổi. Tám thói quen dưới đây đã thay đổi tất cả.

1. Mở rèm đón ánh sáng tự nhiên

Việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy là kéo rèm cửa. Nghe có vẻ đơn giản đến mức ngớ ngẩn, nhưng nó tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong việc não bộ của tôi "bật" nhanh đến mức nào.

Các nghiên cứu cho thấy ánh sáng mặt trời kích thích não tiết ra serotonin - một loại hormone giúp bạn bình tĩnh và tập trung. Trước đây, tôi chuẩn bị trong một căn hộ tối mờ, về cơ bản là đang "nhờ" não mình tiếp tục ngủ thêm.

2. Chọn âm nhạc để "lên dây cót" tinh thần

Trước kia tôi hay lướt điện thoại trong im lặng suốt 20 phút đầu ngày, và điều đó giữ tôi trong trạng thái lờ đờ, tỉnh chưa hẳn. Bây giờ, ngay khi thức dậy, tôi bật nhạc lên.

Theo nhà tâm lý học âm nhạc David M. Greenberg, những bài hát lý tưởng để bắt đầu ngày mới nên có cấu trúc tăng dần, mang năng lượng tích cực và nhịp điệu mạnh mẽ. Các gợi ý bao gồm những bài như "Viva La Vida" của Coldplay hay "On Top of the World" của Imagine Dragons.

3. Vận động ngay từ đầu ngày

Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt với tình trạng đầu óc mù sương của tôi. Chỉ cần vài động tác giãn cơ trên tấm thảm yoga cũng đủ để máu lưu thông và đánh thức cơ bắp theo cách mà cà phê không bao giờ làm được.

Tôi không nói đến một buổi tập gym toàn phần - dù đôi khi tôi cũng làm vậy. Ý tôi là đơn giản thôi: cho cơ thể một tín hiệu rằng ngày mới đã bắt đầu.

4. Dành vài phút để biết ơn

Trước đây tôi hay với lấy điện thoại ngay lập tức và bị cuốn vào email, thông báo, và nhu cầu của người khác - trước cả khi kịp sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Bây giờ tôi dành vài phút để liệt kê những điều mình đang biết ơn.

Khi bắt đầu ngày bằng sự trân trọng những gì mình đang có, cả ngày sẽ có một nền tảng tích cực, và những chuyện nhỏ nhặt khó chịu sẽ khó "đánh gục" bạn hơn nhiều.

5. Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc

Phần lớn tình trạng mơ màng của tôi trước đây bắt nguồn từ cảm giác bị choáng ngợp bởi quá nhiều việc cần làm mà không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ tôi liệt kê các đầu việc theo thứ tự quan trọng trước khi bắt tay vào.

Điều này khiến cả ngày trở nên dễ kiểm soát hơn, và cho tôi sự an tâm khi biết việc nào có thể hoãn lại mà không gây ra rắc rối. Các nghiên cứu cũng cho thấy những mục tiêu được xem xét thường xuyên có xu hướng được hoàn thành nhanh hơn.

6. Ăn sáng đàng hoàng

Trước đây tôi thường bỏ bữa sáng hoặc chỉ vớ lấy thứ gì nhanh nhất, và đến 10 giờ sáng tôi đã cạn kiệt năng lượng. Bây giờ tôi ngồi xuống và ăn thứ gì đó thực sự "nạp" được cho mình.

Như chuyên gia dinh dưỡng Christy C. Tangney, Tiến sĩ tại Đại học Y Rush, chia sẻ: nếu bạn bắt đầu ngày với một bữa ăn lành mạnh và đủ no, bạn sẽ ít có xu hướng ăn vặt những thứ kém bổ dưỡng hơn trong ngày, vì chúng ta thường làm vậy khi đói và chỉ chộp lấy thứ gì tiện tay nhất.

7. Chủ động chọn thông tin tiêu thụ buổi sáng

Trước đây tôi thường mở tin tức ngay khi thức dậy và tâm trạng lập tức xuống dốc. Bây giờ tôi có ý thức hơn về những gì mình đọc và xem vào buổi sáng.

Thay vì lướt mãi những tin tức tiêu cực, tôi bắt đầu với thứ gì đó truyền cảm hứng hoặc vui vẻ - để vẫn có thể cập nhật thông tin mà không để sự tiêu cực định hình tông màu cho cả ngày.

8. Chuẩn bị từ tối hôm trước

Đây là thói quen nền tảng giúp tất cả các thói quen kia trở thành hiện thực. Tôi chuẩn bị quần áo, đóng gói bữa trưa, và cài đặt hẹn giờ cho ấm pha cà phê trước khi đi ngủ.

Làm được nhiều việc nhất có thể trước khi đi ngủ đồng nghĩa với việc sáng hôm sau tôi không bị cuống cuồng, và chính khoảng thời gian "thở" đó mới là thứ tạo ra không gian để tôi thực sự xây dựng được các thói quen khác. Một số buổi sáng tôi còn có thời gian để thiền, nhảy vài bước cho vui, hoặc đơn giản là ngồi nhâm nhi ly cà phê trong yên tĩnh.

Những thay đổi này không xảy ra trong một sớm một chiều. Nhưng khi bạn bắt đầu kiểm soát buổi sáng của mình, bạn sẽ nhận ra rằng phần còn lại của ngày cũng bắt đầu thay đổi theo.