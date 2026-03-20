"Phú bà" Jisoo xách túi 270.000 VNĐ khiến cả làng choáng váng

Sau khi bộ phim Boyfriend On Demand lên sóng, bên cạnh nội dung phim thì style thời trang của Jisoo cũng nhanh chóng gây sốt. Vốn là "công chúa Dior" và là đại sứ của rất nhiều brand cao cấp có tiếng, nhiều người nghĩ rằng Jisoo sẽ mang "cả rừng đồ hiệu" vào phim. Nhưng thực tế lại khác khá nhiều. Không ít khoảnh khắc được netizen "soi" ra cho thấy Jisoo vẫn diện nhiều item có mức giá bình dân giá rẻ.

Bộ phim Boyfriend On Demand của Jisoo đang gây sốt toàn cầu

Đây thực ra là điều khá bình thường khi Jisoo tham gia với vai trò diễn viên. Bởi trong một bộ phim, trang phục của nhân vật không phụ thuộc hoàn toàn vào gu cá nhân hay đẳng cấp thời trang ngoài đời của diễn viên, mà sẽ do stylist và ekip sản xuất lựa chọn sao cho phù hợp với bối cảnh, tính cách và hoàn cảnh của nhân vật. Vì vậy, việc Jisoo diện nhiều item rẻ, dễ tiếp cận không phải là điều bất ngờ, mà ngược lại còn giúp hình ảnh nhân vật trở nên gần gũi, chân thực hơn với khán giả. Chính sự tiết chế này cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho phong cách của Jisoo trong phim, khiến người xem cảm thấy dễ học hỏi và áp dụng trong đời sống hàng ngày.



Một trong những món gây chú ý là chiếc túi đựng laptop từ màn kết hợp giữa INAPSQUARE và Casetify. Thiết kế đơn giản, điểm xuyết hình chữ "Don't Touch" minh họa đáng yêu, vừa tiện dụng vừa xinh xắn. Giá item này chỉ khoảng gần 1.445.000đ, khá dễ chịu so với mặt bằng phụ kiện của một idol hạng A.

Nguồn: Netflix, Casetify

Bên cạnh đó, chiếc túi Boston (là loại túi hình trụ ngang có đáy cứng, hai tay cầm ngắn và thường có thêm dây đeo chéo) màu hồng xinh xắn được Jisoo xách trong một vài phân cảnh cũng khiến nhiều người bất ngờ. Theo tiết lộ, đây là thiết kế không thương hiệu, giá chỉ khoảng hơn 14.700 won (~270.000đ) nhưng lại ghi điểm nhờ form dáng gọn gàng, màu sắc bắt mắt và khả năng chứa đồ tốt. Một lựa chọn rất hợp để mang đi chơi hoặc du lịch ngắn ngày.

Nguồn: Netflix, Shopee.

Không chỉ quần áo, các sản phẩm chăm sóc da của Jisoo cũng thuộc dạng dễ tiếp cận. Cụ thể, trong phần cảnh khi nhân vật Mi Rae đang thư giãn trong bồn tắm, netizen nhanh chóng "tia" ra nhãn hiệu sữa tắm mà nữ idol sử dụng, đó là dòng Mariv Fucoacin Seaweed Vita Body Wash có giá khoảng hơn 600.000đ cho 470ml, nổi bật với khả năng làm dịu mụn lưng và mùi hương sạch sẽ, dễ chịu. Đây là kiểu sản phẩm vừa chăm da vừa mang lại cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.

Nguồn: X, Hwahae.

Về trang phục, chiếc váy mini thắt nơ mà Jisoo diện trong phim cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều cô nàng. Thiết kế nữ tính, dễ mặc, phù hợp cả khi đi làm, đi chơi lẫn hẹn hò. Với mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng, item này tạo cảm giác thanh lịch, chỉn chu mà vẫn không quá tốn kém.

Nguồn: Netflix, BYLYNN.SHOP



