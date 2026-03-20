Lương 10 triệu thuê nhà hết gần 5 triệu, ai cũng bảo tôi đua đòi: Ở 1 năm mới thấy đó là bước ngoặt!

Thời điểm này 1 năm trước, tôi bắt đầu đi thuê nhà để ở 1 mình sau khoảng gần 6 năm duy trì ở ghép. Với mức lương 10 triệu ở Hà Nội, đương nhiên đó không phải quyết định dễ dàng. Nhưng tôi vẫn mặc kệ mọi lời can ngăn của người thân lẫn bạn bè để thuê 1 căn phòng 4,2 triệu đồng. Cộng thêm cả tiền điện nước, wifi, dịch vụ, mỗi tháng tôi chi gần 5 triệu chỉ để có “một chỗ ngủ”.

Bạn bè nói tôi phí tiền, người thân thì lo tôi không trụ nổi lâu. Bản thân tôi lúc đó cũng lăn tăn, nhưng vẫn nhất quyết không chịu ở ghép nữa. Và không ngờ, chính quyết định tưởng là quá liều lĩnh ấy, lại trở thành bước ngoặt thay đổi thu nhập của tôi.

1. Không gian sống tốt giúp tôi có năng lượng làm việc hơn

Trước đó, tôi ở một phòng trọ nhỏ, nóng, ồn và không có không gian riêng. Hết giờ làm, nghĩ đến việc về nhà chỉ khiến tôi thở dài chứ chẳng thấy vui nổi. Ý định học thêm hay làm thêm gần như chỉ dừng ở… suy nghĩ. Nhưng từ khi chuyển sang chỗ mới, có không gian riêng, mọi thứ khác hẳn.

Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian ở nhà hơn, nhưng không phải để nghỉ ngơi, mà để làm việc. Buổi tối tôi mở laptop, học thêm kỹ năng, nhận việc freelance nhỏ. Không gian sống thay đổi kéo theo năng lượng của tôi cũng thay đổi, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến cách tôi kiếm tiền.

2. Tiền thuê cao khiến tôi buộc phải nghiêm túc với việc tăng thu nhập

Khi chi phí cố định tăng lên, việc tăng thu nhập không còn là sự lựa chọn, mà trở thành điều bắt buộc. Mỗi tháng nhìn số tiền thuê nhà, tôi tự hiểu rằng mình cần kiếm nhiều hơn, nếu không sẽ rất áp lực. Nhưng thay vì lo lắng, tôi bắt đầu chủ động tìm cách tăng thu nhập.

Tôi nhận thêm việc ngoài giờ, học cách quản lý thời gian chặt chẽ hơn, và dần dần không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lương chính. Chính áp lực tài chính vừa đủ đã khiến tôi chuyển từ trạng thái “ổn định” sang “phát triển”.

3. Môi trường sống tốt giúp tôi tập trung và kỷ luật hơn

Một điều tôi không ngờ tới là môi trường ảnh hưởng rất lớn đến kỷ luật cá nhân. Khi ở chỗ cũ, tôi dễ bị xao nhãng bởi tiếng ồn, không gian chật chội khiến mọi thứ bừa bộn, tâm trí cũng rối theo. Nhưng khi chuyển sang nơi mới, mọi thứ gọn gàng, yên tĩnh, tôi dễ tập trung hơn.

Tôi đặt ra thời gian biểu rõ ràng: đi làm, về nhà ăn uống, rồi dành 2-3 tiếng cho việc học hoặc làm thêm. Sự tập trung này giúp tôi làm việc hiệu quả hơn, nhận được nhiều job hơn và tăng thu nhập một cách rõ rệt.

4. Không gian sống tử tế khiến tôi muốn “xứng đáng” với nó

Nghe có vẻ cảm tính, nhưng thật sự là vậy. Khi sống trong một không gian đẹp hơn, tôi có cảm giác mình cũng cần phải tốt hơn. Tôi bắt đầu chăm chút cho công việc, hình ảnh cá nhân và cách mình sử dụng thời gian. Tôi không còn dễ dãi với việc “hôm nay nghỉ cũng được”, mà luôn nghĩ rằng: mình đang trả một khoản tiền không nhỏ để sống ở đây, vậy thì phải tận dụng nó.

Chính suy nghĩ “mình phải xứng đáng với nơi mình ở” đã kéo tôi ra khỏi vùng an toàn và khiến tôi cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.

5. Tách biệt rõ ràng giữa nghỉ ngơi và làm việc giúp tôi kiếm tiền tốt hơn

Trước đây, phòng trọ của tôi vừa là chỗ ngủ, vừa là chỗ ăn, vừa là chỗ làm, nhưng thực tế lại không làm tốt được việc nào. Khi nâng cấp chỗ ở, tôi có thể phân chia không gian rõ hơn: góc làm việc riêng, chỗ nghỉ ngơi riêng. Điều này giúp tôi khi ngồi vào bàn là tập trung làm việc, còn khi rời khỏi đó thì thật sự nghỉ ngơi. Nhờ vậy, hiệu suất làm việc tăng lên, tôi hoàn thành công việc nhanh hơn và có thêm thời gian nhận việc khác. Thu nhập vì thế cũng dần cải thiện.

Nhìn lại, quyết định dành gần một nửa thu nhập để thuê nhà không phải là một lựa chọn “hợp lý” theo kiểu tiết kiệm truyền thống. Nhưng với tôi, đó lại là một khoản đầu tư. Đầu tư vào không gian sống, vào năng lượng mỗi ngày, và cuối cùng là vào chính khả năng kiếm tiền của mình. Sau vài tháng, thu nhập của tôi đã không còn dừng ở con số 10 triệu nữa. Và lúc đó, tiền thuê nhà không còn là gánh nặng, mà trở thành một phần động lực giúp tôi tiến lên.

Không phải ai cũng cần thuê nhà đắt tiền để thay đổi cuộc sống. Nhưng đôi khi, thay đổi môi trường sống lại là cách nhanh nhất để thay đổi tư duy và hành động. Và với tôi, bước ngoặt bắt đầu từ một quyết định mà ai cũng từng nghĩ là… sai.