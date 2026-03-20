Clip Đại uý Thăng Văn Cương bẽn lẽn đi hỏi cưới Hoà Minzy, 1 chi tiết lộ rõ mối quan hệ với nhà vợ

20-03-2026 - 07:06 AM | Lifestyle

Hoà Minzy đã không giấu được sự xúc động kể về khoảnh khắc trọng đại này.

Tối 19/3, Hoà Minzy lần đầu chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đại uý Thăng Văn Cương cùng gia đình sang nhà thưa chuyện cưới xin. Nữ ca sĩ cho biết: "Vào 1 ngày đẹp trời năm 2024, Đồng chí Thăng Văn Cương cùng gia đình xuống nhà thưa chuyện với gia đình em, bố mẹ em và đặc biệt là với ông nội".

Trong clip, nam quân nhân xuất hiện với trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên phong thái chững chạc. Điều khiến dân mạng thích thú chính là biểu cảm có phần bẽn lẽn, hơi ngại ngùng của anh trong giây phút quan trọng.

Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ, nghiêm nghị thường thấy, Thăng Văn Cương ở khoảnh khắc này lại rất đời thường, gần gũi, thậm chí có chút "run nhẹ" khi đối diện gia đình bạn gái. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra ấm cúng, thân tình. Đại uý Thăng Văn Cương giữ thái độ lễ phép, điềm đạm khi trò chuyện, trong khi gương mặt không giấu được sự rạng rỡ.

Gây xúc động là khoảnh khắc xuất hiện của ông nội Hoà Minzy. Được biết, thời điểm Đại uý Thăng Văn Cương sang nhà thưa chuyện, ông nội của Hoà Minzy vẫn còn sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Hôm nay vô tình lục lại clip cũ mới biết có những khoảnh khắc quá giá trị này, con nhớ Ông nhiều lắm. Anh và Ông rất hợp tính nhau, Ông rất quý anh và cũng đã luôn chờ ngày em mặc váy cưới làm vợ của anh. Chỉ tiếc là...".

Trong bài viết dài, Hoà Minzy cũng không giấu được cảm xúc khi nhắc lại hành trình của cả hai. Cô chia sẻ sự biết ơn vì bạn trai luôn kiên nhẫn, vững vàng bên cạnh mình, đồng thời khẳng định sẽ trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.

Giọng ca Bắc Bling viết: "Anh quản lý biết bao nhiêu anh em, làm việc nghiêm túc, tác phong rõ ràng, ăn to nói lớn. Em biết anh đã không hề dễ chịu hay dễ dàng gì với việc phải giấu đi hạnh phúc của mình và em luôn cảm ơn vì sự kiên nhẫn đó. Em luôn nhớ trong đầu câu anh nói khi em gặng hỏi về cảm xúc của anh, anh chia sẻ: 'nhìn đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, nhiều lúc chồng cũng muốn được như vậy lắm'. Cảm ơn anh vì kiên nhẫn đợi em rồi kiên nhẫn bên cạnh em, giờ chúng ta có thể thoải mái rồi!

Được biết, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Khi mối quan hệ chính thức được công khai, nhiều khán giả đã "đào" lại nhiều hình ảnh trong quá khứ, và tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chẳng qua thời điểm đó không ai để ý.

Về chuyện tổ chức đám cưới, Hoà Minzy từng hé lộ khi đăng tải đoạn clip chia sẻ cảm nghĩ của bé Bo về Đại uý Thăng Văn Cương. Theo đó, khi Hoà Minzy chia sẻ về thời điểm diễn ra hôn lễ là vào năm 2027 thì Bo nói "hơi lâu". Nhóc tỳ đáng yêu nói với mẹ: "Cuối năm 2027, con thấy hơi lâu. Con muốn nắm nay bố để đợi mẹ đi đến".

Hoà Minzy nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có mối quan hệ rộng và thân thiết với rất nhiều đồng nghiệp trong showbiz. Thế nên, ngày vui của nữ ca sĩ dự sẽ là màn đổ bộ của loạt sao đình đám.

Theo Liên Hoa

Quy Nhơn lên top 4 điểm đến thịnh hành nhất thế giới: Người Việt đã "bỏ quên" viên ngọc biển ngay trước cửa nhà mình bấy lâu nay?

Vợ Quang Hải trước kiếm tiền tỷ, tình hình hiện tại thế nào?

Đặc sản được Thứ trưởng nhắc tên, có làng nghề truyền thống ngay ở Hà Nội, giá chỉ 30.000đ/suất

06:52 , 20/03/2026
Người có 15 năm kinh nghiệm cho rằng: Mua vàng mà nhăm nhe chốt lời thì tốt nhất đừng mua!

00:12 , 20/03/2026
"Cô bé xinh nhất thế giới" sau 12 năm vẫn kiếm tiền tốt nhờ nhan sắc trời ban, chuyện học hành mới bất ngờ

22:28 , 19/03/2026
Bất ngờ hình ảnh 'chị Kính Hồng' Quỳnh Anh sau nhiều năm kín tiếng

22:24 , 19/03/2026

