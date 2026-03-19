"Cô bé xinh nhất thế giới" sau 12 năm vẫn kiếm tiền tốt nhờ nhan sắc trời ban, chuyện học hành mới bất ngờ

Từ “búp bê nước Nga” gây sốt toàn cầu

Nhắc đến danh xưng “cô bé đẹp nhất thế giới”, Kristina Pimenova là cái tên gần như không thể thay thế trong ký ức của cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua.

Khoảng năm 2014, khi 9 tuổi hình ảnh của cô bé người Nga bất ngờ phủ sóng khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Với đôi mắt xanh sâu thẳm, sống mũi cao, gương mặt cân đối cùng mái tóc vàng óng bồng bềnh, Kristina được ví như “búp bê sống” hay “tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích”. Danh xưng “cô bé đẹp nhất thế giới” nhanh chóng gắn liền với cô từ đó.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, thần thái trước ống kính của Kristina khi ấy cũng khiến nhiều người bất ngờ. Dù còn rất nhỏ, cô bé đã thể hiện sự tự tin, tự nhiên và khả năng biểu cảm hiếm có - yếu tố giúp cô nổi bật giữa hàng loạt mẫu nhí cùng thời.

Sinh năm 2005 tại Moscow (Nga), Kristina lớn lên trong một gia đình có nền tảng thể thao. Bố cô - Ruslan Pimenov từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và có thời gian thi đấu cho đội tuyển quốc gia Nga. Trước khi bước vào làng thời trang, Kristina cũng từng theo đuổi thể dục dụng cụ từ nhỏ và thậm chí giành huy chương vàng tại một giải đấu ở Tatarstan năm 2013.

Tuy nhiên, chính nhan sắc nổi bật mới là yếu tố đưa cô bước sang một hướng đi hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ từ gia đình, Kristina được phát hiện một cách khá tình cờ khi đi dạo cùng mẹ. Vẻ ngoài nổi bật khiến cô liên tục nhận được lời đề nghị tham gia chụp ảnh, casting, thậm chí có người còn hỏi liệu cô bé đã tham gia đóng phim hay chưa. Nhận thấy cơ hội, mẹ của Kristina - cựu người mẫu Glikeriya Shirokova bắt đầu định hướng con gái theo con đường thời trang từ khi cô mới hơn 3 tuổi. Đây cũng chính là quyết định mở ra một hành trình hoàn toàn khác biệt so với phần lớn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Kristina Pimenov và bố mẹ.

Từ những buổi chụp ảnh nhỏ lẻ, Kristina nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhí. Cô liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, lookbook và dần lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu lớn.

Đến năm 9 tuổi, Kristina đã đạt được những thành tựu mà không ít người mẫu trưởng thành cũng mơ ước: xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Bambini và hợp tác với hàng loạt nhà mốt đình đám như Roberto Cavalli, Burberry, Benetton hay Armani.

Tần suất xuất hiện dày đặc cùng độ nhận diện cao giúp Kristina được truyền thông quốc tế gọi là “siêu mẫu nhí nổi tiếng nhất thế giới” thời điểm đó. Thậm chí, một bộ phim tài liệu về cô cũng được phát sóng, cho thấy sức hút không nhỏ của cái tên này.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Kristina không chỉ đi kèm hào quang. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã trở thành tâm điểm của nhiều tranh luận trái chiều.

Không ít ý kiến cho rằng việc một cô bé mới vài tuổi đã bước vào ngành công nghiệp thời trang là quá sớm, thậm chí đặt nghi vấn về việc cha mẹ đang “khai thác” hình ảnh con để kiếm tiền. Những lo ngại xoay quanh áp lực công việc, sự đánh mất tuổi thơ hay môi trường showbiz phức tạp liên tục được nhắc đến.

Một số người còn so sánh trường hợp của Kristina với những câu chuyện tiêu cực khác về các “ngôi sao nhí” trên thế giới, những đứa trẻ sớm nổi tiếng nhưng phải trả giá bằng áp lực tâm lý hoặc những hệ lụy lâu dài. Trước làn sóng tranh cãi, gia đình Kristina nhiều lần lên tiếng phủ nhận. Mẹ cô khẳng định con gái chỉ làm những điều mình yêu thích, không bị ép buộc và luôn được bảo vệ khỏi những yếu tố tiêu cực.

Gia đình cũng hạn chế để Kristina tiếp xúc trực tiếp với truyền thông, đặc biệt là trong giai đoạn còn nhỏ. Điều này phần nào giúp cô tránh khỏi việc bị khai thác đời tư quá mức, điều mà không phải sao nhí nào cũng làm được.

Nhan sắc ở tuổi trưởng thành.

Năm 10 tuổi, Kristina cùng gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống - một quyết định được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Tại môi trường thời trang chuyên nghiệp và cạnh tranh bậc nhất thế giới, Kristina có cơ hội tiếp cận với nhiều dự án lớn hơn, làm việc với các ê-kíp quốc tế và xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá quy mô toàn cầu. Cô tiếp tục hợp tác với các thương hiệu lớn như Fendi, Dolce & Gabbana, Armani… và duy trì độ phủ sóng ổn định trong ngành. Dù không còn gây “bùng nổ” như thời điểm mới nổi, nhưng Kristina vẫn giữ được vị trí nhất định.

Vẫn là cực phẩm ở tuổi 21, kiếm bộn tiền cỡ nào?

Hiện tại, sau hơn một thập kỷ kể từ khi nổi tiếng, Kristina Pimenova đã trưởng thành và bước sang tuổi đôi mươi.

Nhan sắc ở tuổi 21 của "Cô bé xinh nhất thế giới".

Không còn là “cô bé búp bê” năm nào, cô giờ đây mang vẻ đẹp chững chạc, sắc sảo hơn nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút đặc trưng. Chiều cao lên đến hơn 1m70, thần thái và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm giúp cô tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu một cách chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Kristina còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô hiện có hơn 2,3 triệu người theo dõi, con số cho thấy sức hút vẫn chưa hề giảm sút. Theo thecityceleb, ước tính tài sản ròng của Kristina Pimenova vào khoảng 3 triệu đô la (khoảng 80 tỷ đồng).

Dù hoạt động trong ngành giải trí, Kristina lại có xu hướng giữ kín đời sống cá nhân. Cô hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm và cũng không để đời tư trở thành tâm điểm truyền thông. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Kristina từng cho biết cô chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò vì muốn tập trung cho sự nghiệp và việc học. Bên cạnh công việc người mẫu, cô còn ấp ủ ước mơ trở thành đạo diễn điện ảnh trong tương lai.

Kristina trong một buổi chụp hình.

Sự lựa chọn này cho thấy một hướng đi khá rõ ràng: thay vì tận dụng danh tiếng để gây chú ý bằng đời tư, Kristina ưu tiên phát triển năng lực cá nhân và xây dựng hình ảnh lâu dài.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, không ít người cho rằng quyết định của bố mẹ Kristina năm xưa phần nào đã được “chứng minh là đúng”. Việc sớm nhận ra tiềm năng ngoại hình và tố chất của con, định hướng theo con đường người mẫu từ nhỏ, đồng thời đưa cô sang Mỹ - môi trường chuyên nghiệp và nhiều cơ hội hơn đã giúp Kristina có nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài.

Quan trọng hơn, thay vì “đánh đổi tất cả” cho danh tiếng, Kristina hiện vẫn duy trì việc học song song với hoạt động nghệ thuật. Cô nàng hiện đang theo học tại Boris Shchukin Theatre Drama School (hay còn gọi là Boris Shchukin Theatre Institute, Viện Sân khấu Boris Shchukin) ở Moscow, Nga. Chính sự cân bằng này khiến câu chuyện của Kristina không chỉ dừng lại ở hào quang sớm nở, mà còn là ví dụ về một hướng đi có tính toán và bền vững.

Nguồn ảnh: IGNV.