Hội bạn thân "muốn gia nhập phải có 1 tỷ" của Ngọc Trinh giờ ra sao?

Nhắc đến những hội bạn đình đám của showbiz Việt một thời, không thể bỏ qua "team chị em" của Ngọc Trinh. Đây được xem là một trong những hội bạn nổi tiếng, chịu chơi nhưng cũng không kém thị phi ở Vbiz. Từ việc cùng nhau tham gia sự kiện, chụp ảnh nóng bỏng cho đến những chuyến du lịch xa xỉ, hội bạn này gần như phủ sóng mạng xã hội với lifestyle sang chảnh.

Không những vậy, nhóm của Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Thư, Lê Hà còn từng gây sốc khi tiết lộ bảng nội quy nhóm với loạt quy định nghe qua đã thấy sốc. Theo đó, để được gia nhập hội, thành viên không chỉ cần ngoại hình nổi bật, hợp vibe mà còn phải… đóng lệ phí lên tới 1 tỷ. Chưa dừng lại ở đó, loạt yêu cầu đi kèm cũng khiến netizen bàn tán rôm rả, từ chuyện không được nói xấu sau lưng, không được hủy kèo, đi trễ bị phạt tiền, không giật bồ hay chửi bới nhau,...

Hội bạn từng khuấy đảo showbiz Việt bởi độ chơi trội và kèm theo đó là không ít thị phi

Bảng nội quy hội bạn của Ngọc Trinh, gây sốc nhất là dòng "lệ phí gia nhập thành viên mới 1 tỷ"

Từng gắn bó là vậy, nhưng đã khá lâu khán giả không còn thấy đầy đủ các thành viên hội bạn này xuất hiện cùng nhau. Những bức ảnh "đông đủ quân số" gần như biến mất, thay vào đó là các hoạt động riêng lẻ của từng người.

Không có một tuyên bố tan rã chính thức nào, nhưng qua thời gian, sự thay đổi trong cuộc sống và định hướng cá nhân khiến hội bạn ngày nào dần "giãn đội hình". Từ một nhóm đi đâu cũng có nhau, giờ đây mỗi người lại chọn cho mình một con đường riêng.

Ngọc Trinh

Ngọc Trinh - là nhân vật nổi tiếng nhất hội và cũng là người có biến động nhiều nhất. Tháng 10/2023, Ngọc Trinh bị khởi tố vì hành vi Gây rối trật tự công cộng. Đầu tháng 2/2024, HĐXX tuyên phạt Ngọc Trinh 1 năm tù treo, thời gian thử thách 2 năm. Cô được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Trải qua biến cố, Ngọc Trinh đã giành thời gian để ở ẩn và cắt tóc ngắn và sau đó gửi lời xin lỗi tới công chúng, hứa sẽ thay đổi trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1989 lựa chọn lối sống đơn giản, không còn quá nhiều chiêu trò so với trước. Nếu trước đây Ngọc Trinh thường gắn với những phát ngôn gây sốc thì bây giờ cô trưởng thành và cẩn trọng hơn. Bên cạnh đó, tần suất Ngọc Trinh ăn diện hở hang cũng thưa dần.

Năm 2024, Ngọc Trinh trở lại màn ảnh Việt với dự án Chị Dâu và tạo được hiệu ứng tích cực nhờ khả năng nhập vai tự nhiên. Mới đây, cô được công bố là nữ chính trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Có thể thấy Ngọc Trinh không quá ồ ạt nhận phim dù có nhiều lời mời, thay vào đó là có sự tính toán và đánh giá riêng cho từng vai diễn. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn mở quán ăn và livestream bán hàng.

Ngọc Trinh hối lỗi sau vướng vòng lao lý

Cô trở lại showbiz với hình ảnh tích cực, trưởng thành hơn

Hiện tại Ngọc Trinh nhận phim, mở quán ăn và livestream bán hàng

Sự thay đổi của Ngọc Trinh được khán giả đón nhận

Vũ Khắc Tiệp

Trong hội bạn đình đám này, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp là "cặp bài trùng" gắn bó với nhau lâu nhất. Tuy nhiên kể từ khi Ngọc Trinh gặp biến cố, mối quan hệ giữa cả hai cũng "đóng băng". Lần gần nhất mà cả hai xuất hiện chung là fashion show của NTK Đỗ Long. Dù vậy, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh không có bất kỳ khoảnh khắc chung nào. Nguyên nhân khiến Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh rạn nứt có liên quan đến đoạn video về vụ té xe của Ngọc Trinh mà anh đã đăng tải lên MXH.

"Trước khi Trinh xảy ra chuyện, Trinh có gửi cho tôi clip Trinh bị té xe. Trong clip, Trinh có nói rằng: 'Anh ơi, em lại bị té rồi, đau lắm'. Sau khi nhận được, tôi có đăng lên mạng và bảo rằng 'Thương em quá'. 5 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi chất vấn tại sao lại đăng clip lên mạng từ Trinh. Tôi có xin lỗi Trinh và nhanh chóng gỡ bỏ clip. Nhưng tôi phát hiện Trinh đã hủy theo dõi anh trên MXH. 1 tuần sau, Trinh xảy ra chuyện", Vũ Khắc Tiệp nói.

Vũ Khắc Tiệp xác nhận tình bạn gần 2 thập kỷ của anh và Ngọc Trinh đã rạn nứt

Trước đây, Vũ Khắc Tiệp được nhắc đến với hình ảnh "ông bầu" giàu có ở Vbiz bởi nhìn vào không gian sống sang trọng và tần suất mở tiệc "chanh sả" của Vũ Khắc Tiệp cũng đủ hiểu. Tuy nhiên, tháng 10/2023, Vũ Khắc Tiệp gây bất ngờ khi thông báo dọn khỏi biệt thự rộng 1.800 m2 có view ngắm trọn sông Sài Gòn. Bài đăng của Vũ Khắc Tiệp thu hút sự bàn tán rôm rả của cư dân mạng. Gây chú ý chính là loạt nghi vấn "ông bầu" bất ngờ dọn khỏi căn biệt thự là vì hết hợp đồng thuê nhà. Trước những thắc mắc của netizen, Vũ Khắc Tiệp không lên tiếng.

Sau khi rời khỏi căn biệt thự ven sông từng gây choáng với độ xa hoa, cuộc sống của Vũ Khắc Tiệp cũng có nhiều chuyển biến. "Ông bầu" không còn duy trì hình ảnh thường xuyên tổ chức tiệc tùng hay quay vlog khoe lifestyle sang chảnh như trước, mà chuyển hướng sang livestream bán hàng và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cá nhân. Thỉnh thoảng, Vũ Khắc Tiệp vẫn tham gia các sự kiện của bạn bè, đăng ảnh dự tiệc ở địa điểm sang trọng.

Vũ Khắc Tiệp đã dọn khỏi biệt thự rộng 1.800 m2

"Ông bầu" đình đám một thời tập bán hàng livestream

Vũ Khắc Tiệp ít xuất hiện nhiều như trước, thỉnh thoảng góp mặt trong buổi tiệc sang trọng của bạn bè

Quỳnh Thư

Xét về độ thân thiết với Ngọc Trinh, sau Vũ Khắc Tiệp là người mẫu - diễn viên Quỳnh Thư. Cả 2 lần đầu gặp nhau trong một show diễn do ông bầu Vũ Khắc Tiệp tổ chức năm 2006. Cũng từ đó, 2 người đẹp dần trở nên thân thiết và cùng nhau thuê chung một căn nhà. Về sau, cả hai lựa chọn lối đi riêng và ít đồng hành cùng nhau ở các sự kiện giải trí, công việc.

Sau ồn ào tình cảm gây dậy sóng Vbiz, hiện tại Quỳnh Thư đang chọn cuộc sống yên bình ở nước ngoài. Đầu năm 2024, cô được người yêu giấu mặt cầu hôn tại Pháp. Sau đó cô chuyển sang Đức sinh sống và đón con trai đầu lòng vào tháng 9/2024. Trên mạng xã hội, Quỳnh Thư vẫn thường xuyên đăng ảnh với con trai, cập nhật cuộc sống tại trời Âu. Tuy nhiên, danh tính "nửa kia" của nữ người mẫu vẫn là một bí ẩn.

Quỳnh Thư hiện định cư ở Đức và vẫn có con đầu lòng

Bạn thân Ngọc Trinh thường chia sẻ cuộc sống sang chảnh tại trời Âu

Danh tính "nửa kia" của Quỳnh Thư chưa được cô công khai

Lê Hà

Trong hội bạn của Ngọc Trinh còn có cái tên nổi bật không kém, đó là Lê Hà. Lê Hà được biết đến là một trong những "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp. Cô từng thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 20. Sau đó, Lê Hà tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam và lọt top 4.

Tháng 4/2019, cô chính thức về chung một nhà với bạn trai bằng một đám cưới ở Gia Lai. Kể từ đó, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng mới tham gia những sự kiện do bạn bè tổ chức. Cuộc sống hôn nhân của Lê Hà và chồng doanh nhân khá kín tiếng, họ có với nhau 2 nhóc tỳ. Thế nhưng dạo gần đây, Lê Hà rất ít nhắc đến chồng trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, Lê Hà thường cập nhật nhiều hình ảnh tụ hội cùng bạn bè. Cô cũng mê bộ môn pickleball và thường tham gia các giải đấu cho celeb. Dù đã là mẹ 2 con nhưng nhan sắc và vóc dáng của Lê Hà vẫn giữ vững phong độ.

Sau khi kết hôn, Lê Hà lui về hậu trường để chăm sóc gia đình

Vóc dáng gợi cảm của mẹ 2 con

Cuộc sống hôn nhân của Lê Hà khá kín tiếng

Lê Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Vũ Khắc Tiệp lẫn Ngọc Trinh

