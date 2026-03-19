Tính cách thật của Song Hye Kyo

Từ khi trở nên nổi tiếng tới nay, những chủ đề liên quan tới Song Hye Kyo liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Bên cạnh nhan sắc, công chúng cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến những lời đánh giá từ các nhân vật trong giới giải trí về nhân cách của nữ diễn viên họ Song.

Tới sáng 19/3, tờ Newsis cho hay, nữ minh tinh Yeom Hye Ran vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block và có những chia sẻ gây xôn xao về Song Hye Kyo. Theo lời Yeom Hye Ran, nữ diễn viên đã vô cùng cảm kích trước lòng tử tế của mỹ nhân họ Song sau khi cả 2 hợp tác trong tác phẩm ăn khách 1 thời The Glory: “Chuyện này xảy ra khi tôi và Song Hye Kyo ghi hình cho The Glory. 1 lần nọ, chúng tôi cùng quay lại 1 phân cảnh. Mặc dù việc phải ghi hình lại không xuất phát từ lỗi của Song Hye Kyo, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ sẵn lòng thay lại trang phục và đồng ý quay lại từ đầu các cảnh quay vì tôi. Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc trước sự chu đáo của cô ấy”.

Yeom Hye Ran khen ngợi hết lời những phẩm chất tốt đẹp của Song Hye Kyo. Ảnh: Naver

Đáng nói, nhiều đồng nghiệp từng hợp tác với Song Hye Kyo trước đó cũng hết lời ca ngợi nhân cách tốt đẹp của nữ diễn viên. Điều này cho thấy minh tinh họ Song thực sự là người tốt bụng nên mới được đông đảo đồng nghiệp yêu quý, trân trọng đến như vậy.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với các phóng viên của tờ Wikitree hồi năm 2023, Kim Hee Sun đã dành nhiều lời khen “có cánh” cho nhân cách sáng ngời của Song Hye Kyo. Mỹ nhân họ Kim cho biết cô từng cảm thấy rất lo lắng ở thời điểm ra mắt bộ phim Sweet And Warm. Khi ấy, nữ diễn viên đã gọi điện tâm sự với Song Hye Kyo, đồng thời nhờ đàn em đưa ra vài ý kiến đánh giá về bộ phim. Khi nhận thấy tâm trạng Kim Hee Sun không được tốt, Song Hye Kyo đã liên tục trấn an đàn chị: “Không cần phải lo lắng đâu chị ơi!”. Bên cạnh đó, mỹ nhân họ Song còn lục tìm hàng loạt bài báo khen ngợi Sweet And Warm rồi gửi cho Kim Hee Sun nhằm khích lệ, động viên người chị thân thiết.

Song Hye Kyo gửi cho Kim Hee Sun nhiều bài báo có nội dung khen ngợi Sweet And Warm, qua đó giúp tinh thần của đàn chị trở nên phấn chấn hơn. Ảnh: Nate

Chưa hết, ở trong 1 Vlog, nhà tạo mẫu tóc Kim Hyun Kyung chia sẻ rằng Song Hye Kyo từng giúp đỡ cô rất nhiều: “Vào năm 22-23 tuổi, tôi có thu nhập rất thấp và gần như không tiết kiệm được gì. Tôi sống trong phòng trọ chật hẹp và vô cùng chật vật. 1 ngày nọ, tôi nhận được tin mẹ bị bệnh”.

Kim Hyun Kyung không kịp nói với Song Hye Kyo và vội vàng trở về quê. Nhưng khi kiểm tra tài khoản, nhà tạo mẫu tóc phát hiện có 1 khoản tiền lớn được chuyển vào. Hóa ra Song Hye Kyo đã gửi tiền để giúp Kim Hyun Kyung lo cho mẹ. Và điều khiến nhà tạo mẫu tóc cảm động nhất là những lời Song Hye Kyo nhắn nhủ tới cô: “Chị xin lỗi vì không thể ở bên em, chỉ có thể đưa tiền giúp em. Chị hy vọng số tiền này có thể giúp em phần nào”. Kim Hyun Kyung đã bật khóc vì quá xúc động. Được biết, nhà tạo mẫu tóc họ Kim đã làm việc cùng Song Hye Kyo hơn 20 năm.

Song Hye Kyo gửi tiền giúp đỡ mẹ nhà tạo mẫu tóc bị bệnh, cô xin lỗi vì chỉ có thể gửi tiền mà không thể ở bên người bạn trong giờ phút khó khăn. Ảnh: X

Song Hye Kyo sinh năm 1981, chính thức bắt đầu các hoạt động nghệ thuật khi mới 16 tuổi. Sự nghiệp Song Hye Kyo nhanh chóng phát triển vượt bậc với những vai diễn để đời trong loạt phim truyền hình thành công vang dội như Trái Tim Mùa Thu, 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...