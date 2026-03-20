Đặc sản được Thứ trưởng nhắc tên, có làng nghề truyền thống ngay ở Hà Nội, giá chỉ 30.000đ/suất

Không phải sơn hào hải vị hay món ăn cầu kỳ, một đặc sản quen thuộc của Hà Nội bất ngờ được nhắc tên trong một sự kiện văn hóa gần đây, khi lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói về việc bảo tồn giá trị truyền thống. Điều khiến nhiều người bất ngờ là món ăn này có giá chỉ vài chục nghìn đồng, xuất hiện hàng ngày trong đời sống, nhưng lại vừa được ghi danh là di sản quốc gia.

Đó chính là bánh cuốn Thanh Trì – món ăn tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng cả một câu chuyện văn hóa phía sau.

Món ăn “tối giản” nhưng đậm chất Hà Nội

Khác với nhiều loại bánh cuốn phổ biến hiện nay, bánh cuốn Thanh Trì không có nhân thịt. Thay vào đó, món ăn này gây ấn tượng bởi lớp bánh mỏng, mềm, gần như trong suốt, được tráng thủ công từ gạo tẻ. Theo VietnamPlus, chính độ mỏng và độ dẻo đặc trưng này tạo nên sự khác biệt khó nhầm lẫn.

Bánh thường được ăn kèm chả quế, hành phi và nước mắm pha thanh nhẹ. Tổng thể hương vị không quá đậm đà nhưng lại dễ ăn, phù hợp với nhiều đối tượng, từ người lớn tuổi đến du khách lần đầu thưởng thức.

Điều đáng chú ý là giá của một suất bánh cuốn Thanh Trì vẫn giữ ở mức bình dân, phổ biến khoảng 20.000 – 30.000 đồng. Trong bối cảnh nhiều món ăn truyền thống ngày càng “cao cấp hóa”, mức giá này khiến không ít người bất ngờ khi so sánh với giá trị văn hóa mà món ăn mang lại.

Một suất bánh cuốn Thanh Trì có thể không khiến thực khách “choáng ngợp”, nhưng lại đủ để khiến nhiều người nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức.

Làng nghề ngay sát nội thành, gắn với ký ức gánh hàng rong

Ít ai biết rằng phía sau món ăn giản dị này là cả một làng nghề lâu đời tại Thanh Trì – nơi được xem là cái nôi của bánh cuốn nổi tiếng đất Hà thành.

Theo Báo Hà Nội Mới, nghề làm bánh cuốn tại đây đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn bó mật thiết với đời sống người dân địa phương. Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, hình ảnh những gánh bánh cuốn rong len lỏi khắp phố phường từ sáng sớm từng là một phần rất quen thuộc.

Quy trình làm bánh cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Từ khâu chọn gạo, ngâm, xay bột cho đến tráng bánh trên lớp vải căng bằng hơi nước, mỗi công đoạn đều cần sự khéo léo. Theo Báo Văn Hóa, để có được lớp bánh mỏng đều, không rách, người thợ phải có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm.

Chính những kỹ thuật thủ công này đã góp phần tạo nên giá trị riêng cho bánh cuốn Thanh Trì – điều mà không phải quy trình công nghiệp nào cũng dễ dàng thay thế.

Từ món dân dã đến Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Không chỉ dừng lại ở một món ăn quen thuộc, nghề làm bánh cuốn Thanh Trì mới đây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống.

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh:

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong “Việc ghi danh nghề làm bánh cuốn Thanh Trì vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần bảo tồn và phát huy tinh hoa ẩm thực truyền thống của Hà Nội”.

Thứ trưởng Hồ An Phong trực tiếp trải nghiệm làm bánh cuốn Thanh Trì dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân (Ảnh Báo Tin Tức)

Việc được ghi danh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn mở ra hướng đi mới cho làng nghề, từ bảo tồn kỹ thuật truyền thống đến phát triển du lịch ẩm thực.

Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng hiện đại, những lớp bánh mỏng tang của Thanh Trì vẫn lặng lẽ tồn tại như một phần ký ức đô thị. Và giờ đây, từ một món ăn dân dã, bánh cuốn Thanh Trì đã chính thức được gọi tên như một di sản – điều khiến không ít người phải nhìn lại giá trị của những điều tưởng chừng quen thuộc.