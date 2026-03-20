Nghỉ xuyên 9 ngày từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến 30/4 - 1/5: Lịch trình vui chơi đã chốt, giờ chỉ chờ sếp "oke em"

Từ khi vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026, MXH đã rần rần tính trước lịch nghỉ kéo dài 9 ngày từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến 30/4 - 1/5. Trên thực tế, giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ ba ngày và dịp 30/4-1/5 kéo dài bốn ngày do nối tiếp với nghỉ hàng tuần, nghỉ bù theo quy định. Xen giữa hai kỳ nghỉ là hai ngày làm việc bình thường 28-29/4. Do đó, không ít người đã lên kế hoạch xin nghỉ 2 ngày làm việc để có thể “giữ chuỗi” nghỉ ngơi trọn vẹn.

Đặc biệt là nhân viên văn phòng, nhiều người đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết dù còn 1 tháng nữa mới đến ngày nghỉ. Hầu hết đều cho rằng đây là dịp hiếm hoi trong năm để có thể tranh thủ đi xa, về quê,...

"Dự định cuối tháng sẽ gửi đơn xin nghỉ phép vào 2 ngày 28 - 29/4, nối kì nghỉ dài 9 ngày để đi du lịch"

Ngô Mỹ Linh (SN 1996, Hà Nội) hiện tại đang làm việc trong phòng vận hành của một công ty tại Hà Nội. Khi được hỏi về dự tính cho kỳ nghỉ sắp tới, Mỹ Linh hào hứng chia sẻ: “Thú thực, mình đã lên kế hoạch từ sau Tết rồi, giờ đang chuẩn bị nốt một số công đoạn và đếm ngược đến ngày nghỉ”.

Theo đó, Mỹ Linh hiện đã lập gia đình và có 1 nhóc tì đang học cấp 1. Tuy nhiên vì công việc của hai vợ chồng bận rộn nên mọi năm dù cố gắng sắp xếp một chuyến nghỉ hè, cũng chỉ có thể đi nhiều nhất là 4 ngày. Do đó, Mỹ Linh cho rằng rất hiếm mới có dịp nghỉ dài trong năm nên nếu không tranh thủ thì sẽ không còn lúc nào khác.

“Cả mình và chồng đều đang sắp xếp công việc và dự định cuối tháng sẽ gửi đơn xin nghỉ phép vào 2 ngày 28 - 29/4 để đi du lịch Đà Nẵng. Nhà mình lên kế hoạch sẽ đi từ ngày 26/4 - 30/4, sau đó sẽ cho con về quê chơi 2 ngày rồi mới trở lại Hà Nội làm việc.

Mỹ Linh xin nghỉ phép 2 ngày làm việc xen kẽ để đưa gia đình đi du lịch (Ảnh: NVCC)

“Hiện tại, nhà mình đã hoàn tất xong thủ tục mua vé máy bay và đặt khách sạn. Do cũng sợ dịp nghỉ lễ đông đúc, tăng giá nên mình cũng mua sớm để có mức giá hợp lý, phù hợp với cả gia đình”, Mỹ Linh chia sẻ.

Cũng theo Mỹ Linh, để chuẩn bị cho 2 ngày nghỉ thì hiện tại cô cũng đang tập trung hoàn thành các đầu việc. Ngoài ra, một số ngày như cuối tuần, Mỹ Linh sẽ đăng ký làm tăng ca để vẫn đảm bảo tiến độ công việc, không ảnh hưởng đến kỳ nghỉ.

Có kế hoạch tương tự, Tùng Anh (SN 2000, Hà Nội) đã “rục rịch” viết email gửi sếp để xin nghỉ. “Thường mình rất ít khi nghỉ phép nhưng dịp này một người bạn của mình ở nước ngoài về nên cả nhóm rủ nhau đi du lịch, mình không muốn bỏ lỡ nên cũng đã viết đơn để xin sếp”, Tùng Anh chia sẻ.

Cậu bạn cho biết, cả nhóm dự định đi chơi trọn vẹn trong 9 ngày nghỉ. “Nhóm mình lên kế hoạch đi Thái Lan, vì nghỉ dài ngày nên cũng muốn đi đâu đó xa hẳn. Mình thấy dịp này sẽ thoải mái hơn nghỉ Tết vì có thể tận hưởng trọn vẹn cả 9 ngày luôn. Hơn nữa, cũng đang trong giai đoạn 2 quý đầu năm, chưa quá bận rộn nên mình thấy việc xin nghỉ phép 2 ngày để đi chơi cũng hợp lý”, Tùng Anh nói.

Dẫu vậy, cậu bạn cũng cho rằng nếu đã có chuyến đi chơi dài ngày như vậy rồi thì khi mùa hè đến, Tùng Anh sẽ không đi du lịch thêm ở đâu. Cậu bạn bày tỏ: “Mình sẽ cân đối sao cho phù hợp nhất. Bản thân mình cũng không có nhiều nhu cầu nghỉ phép để đi chơi, đi du lịch mà chỉ dành cho những việc quan trọng thôi. Với lại sau 9 ngày nghỉ kéo dài, chắc chắn mình sẽ có tâm trạng thoải mái, hào hứng để ‘cày’ đến hết năm”.

Không đi du lịch nhưng cũng phải xin làm việc online vì “ngại” quay lại văn phòng giữa chuỗi ngày nghỉ dang dở

Không phải ai cũng chọn đi du lịch hay về quê trong kỳ nghỉ kéo dài, nhưng một bộ phận dân văn phòng vẫn tìm cách “nới lỏng” nhịp làm việc bằng cách xin làm online. Lý do nghe qua khá đơn giản: không vướng deadline gấp, không cần có mặt trực tiếp, và quan trọng nhất là… “ngại” quay lại văn phòng giữa chuỗi ngày nghỉ đang dang dở.

Tuấn Minh (SN 2000, Hà Nội) chia sẻ: “Mình không có kế hoạch đi du lịch xa mà sẽ chỉ ở Hà Nội, đi dạo phố, uống cà phê,... Tuy nhiên vì tính chất công việc khá thoải mái, có thể làm việc từ xa nên mình xin làm online 2 ngày để tận hưởng trọn vẹn”.

Theo Tuấn Minh, việc nghỉ ngắt quãng khiến anh cảm giác bị “đứt mood”, không có cảm giác thoải mái. “Bởi những ngày đó, tâm lý của mình là vào kỳ nghỉ nên chắc chắn sẽ có phần uể oải khi đi làm xen kẽ. Hơn nữa, làm việc ở nhà thì mình sẽ chủ động thời gian hơn. Mình vẫn sẽ làm đủ việc nhưng tiết kiệm được khoảng thời gian di chuyển lên văn phòng, tự nhiên thấy cũng nhẹ đầu hơn”.

Không đi du lịch, Ngọc Huyền lựa chọn ở Hà Nội, làm việc online để kỳ nghỉ không bị ngắt quãng (Ảnh: NVCC)

Tương tự, Ngọc Huyền (SN 2000, Hà Nội) cho biết không xin nghỉ phép vì còn công việc phải xử lý nhưng cũng không muốn lên công ty nên cô chọn xin làm việc từ xa. “Làm online là phương án ở giữa, vừa không ảnh hưởng công việc, vừa vẫn có thể nghỉ lễ”, Ngọc Huyền nói.

Ngoài ra, cô bạn cũng bày tỏ việc xin làm việc từ xa đôi khi còn đến từ tâm lý chung của cả công ty: “Khi nhiều người cùng xin nghỉ hoặc làm online, không khí văn phòng cũng không còn như bình thường. Lúc đó đi làm trực tiếp đôi khi lại kém hiệu quả hơn, nên mình cũng chọn làm online cho phù hợp”.

Tuy nhiên, Ngọc Huyền cho rằng làm việc ở nhà cũng cần phân định rõ ràng giữa thời gian nghỉ ngơi và dành cho công việc. Vẫn cần phải có sự kỷ luật nhất định nếu không rất dễ rơi vào kiểu làm việc nửa vời, mà nghỉ ngơi cũng không trọn vẹn.