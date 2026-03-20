Nam danh ca 81 tuổi về nước nhắn Khánh Ly một điều

20-03-2026 - 09:38 AM | Lifestyle

"Mai ơi, cố lên đi, phải sống tới 104 tuổi như tôi này", danh ca Elvis Phương nói.

Mới đây, phim tư liệu Hát cùng nguồn cội đã chia sẻ những khoảnh khắc đứng chung sân khấu giữa danh ca Elvis Phương và danh ca Khánh Ly.

Nam danh ca 81 tuổi về nước nhắn Khánh Ly: "Cố lên đi!" - Ảnh 1.

Khánh Ly và Elvis Phương thời trẻ

Nam danh ca tâm sự: "Tôi đã về Việt Nam được hơn một tháng rồi nhưng giờ mới có dịp ngồi nói chuyện với Mai (tên thật của Khánh Ly) - bạn thân thôi. Tôi lúc nào cũng nhớ về Mai".

Ông gửi lời nhắn tới danh ca Khánh Ly: "Mai ơi! Ở tuổi này rồi, hai đứa mình ráng giữ gìn sức khỏe. Biết đâu năm nay hoặc năm sau Phương về Việt Nam hai đứa mình làm show chung.

Nhiều lần tôi muốn gặp Mai để trò chuyện lắm, bạn bè đi hát với nhau tới 60 năm nay rồi. Mai ơi, cố lên đi, phải sống tới 104 tuổi như tôi này.

Lúc nào Mai cũng phải nhớ rằng có tôi là một người bạn thân của Mai. Mai thấy không, ai cũng kêu tên Khánh Ly, có mình tôi kêu Mai là biết thân cỡ nào rồi. Cố gắng lên bạn.

Tôi tin chắc rằng, ngày nào người Việt Nam ở trong và ngoài nước còn nghe nhạc Việt, còn yêu nhạc Việt là còn nhớ tới tụi mình. Tiếng hát của mình vẫn còn, băng đĩa nhạc vẫn còn đó. Tất cả sẽ sống mãi với thời gian".

Nam danh ca 81 tuổi về nước nhắn Khánh Ly: "Cố lên đi!" - Ảnh 2.

Elvis Phương và Khánh Ly là hai ca sĩ sở hữu phong cách riêng biệt nhưng đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Elvis Phương nổi tiếng với chất giọng nam tính, khỏe khoắn và khả năng trình diễn đa dạng từ Rock 'n' Roll sôi động đến những bản tình ca lãng mạn. Ông là nhân tố quan trọng của các ban nhạc lừng lẫy một thời và thành công rực rỡ khi hát đơn ca với vẻ lịch lãm đặc trưng.

Trong khi đó, Khánh Ly được mệnh danh là "Nữ hoàng chân đất", người gắn liền tên tuổi với dòng nhạc Trịnh Công Sơn bằng chất giọng thổ pha trầm đặc biệt. Bà mang đến lối hát tự sự, mộc mạc nhưng đầy chiều sâu, diễn tả trọn vẹn những triết lý về thân phận và tình yêu.

Danh ca Khánh Ly: "Tôi may mắn khi không là người yêu ông Trịnh Công Sơn"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

