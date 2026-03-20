Nhan sắc vợ cầu thủ Thanh Nhàn gây chú ý

Không chỉ là một ngôi sao trẻ rực sáng trên sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp và tổ ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười.

Mới đây, tiền đạo này khoe bộ ảnh gia đình dịp sinh nhật con gái, dân tình lập tức chú ý đến nhan sắc nàng WAG Ngọc Lan - vợ của Thanh Nhàn. Ngọc Lan còn tự khẳng định sức hút riêng bởi ngoại hình chuẩn "nàng thơ". Từng là một mẫu ảnh tự do có tiếng tại Tây Ninh, cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và phong cách thời trang tinh tế.

Đặc biệt, sau khi sinh bé Sunny, nhan sắc của Ngọc Lan được người hâm mộ nhận xét là ngày càng "thăng hạng". Xuất hiện trong bộ ảnh sinh nhật con gái, bà xã Thanh Nhàn khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn thần tốc và thần thái rạng rỡ, mặn mà của "gái một con". Dù bận rộn với công việc kinh doanh online và chăm sóc tổ ấm, Ngọc Lan vẫn luôn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, tươi tắn, xứng danh là một trong những nàng WAGs xinh đẹp và kín tiếng của làng bóng đá Việt.

Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 2003), chân sút chủ lực của CLB PVF-CAND đã sớm tìm thấy "nửa kia" của đời mình là Ngọc Lan (sinh năm 2004). Chuyện tình của cặp đôi từng khiến nhiều người nể phục khi vượt qua thử thách "yêu xa" hơn 1.700 km. Trong khi Thanh Nhàn miệt mài tập huấn và thi đấu tại phía Bắc, Ngọc Lan vẫn luôn ở hậu phương Tây Ninh dõi theo và tiếp thêm động lực cho bạn trai. Sau 3 năm gắn bó mật thiết, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ấm cúng vào tháng 10/2024.