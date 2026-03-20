Danh hài U65 đã vắng bóng điện ảnh 20 năm nay hóa thành ‘đạo diễn phim rác’

Sau một thời gian dài liên tục nhá hàng nhiều hình ảnh gây rối não và tò mò cho khán giả, bom tấn Đại tiệc trăng máu 8 tổ chức họp báo showcase chiều 19/3/2026, mang đến nhiều tiết lộ bất ngờ từ đoàn phim.

Cùng với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn, sự kiện quy tụ dàn sao: Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Quỳnh Lý, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải… Riêng nam chính Vân Sơn vì bận lịch trình cá nhân nên lỡ hẹn lần này và giao lưu qua hình thức online để "bật mí" về vai diễn Tâm OK, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng Việt sau nhiều năm vắng bóng.

Từ Mỹ, nghệ sĩ Vân Sơn hội ngộ các bạn diễn qua video call. Thời gian gần đây, ông nhận được nhiều lời mời tham gia phim trong nước. Tuy nhiên, Vân Sơn từ chối nhiều vì kịch bản không hay, vai không hay, thời gian không phù hợp. Chỉ riêng Đại tiệc trăng máu 8 có duyên với ông. Vân Sơn từng xem One Cut of the Dead trên một chuyến máy bay và thán phục sự thông minh của các nhà làm phim Nhật Bản. Nên khi Charlie Nguyễn ngỏ lời, ông lập tức nhận lời vì muốn cùng tái hiện câu chuyện này.

Câu chuyện xoay quanh một đạo diễn tên Tâm OK (Vân Sơn) - 1 đạo diễn chuyên làm "phim rác". Anh quyết tâm làm một tác phẩm tử tế để con gái anh (Lâm Thanh Mỹ) cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, dự án anh nhận quá thử thách: một bộ phim kể về một đoàn phim kinh dị cổ trang bị quỷ nhập tràng tấn công, chỉ quay một cú máy dài 35 phút và được phát trực tiếp, với một dàn diễn viên có quá nhiều vấn đề. Nếu bộ phim này thất bại, cơ hội làm lành của Tâm OK với con gái có nguy cơ tan vỡ.

Danh hài Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961. Anh là gương mặt nổi tiếng trên sân khấu hài độc thoại, cùng nhóm hài nghệ sĩ Bảo Quốc ở các tụ điểm tại Sài Gòn. Đến năm 1990, anh theo gia đình sang Mỹ định cư. Vân Sơn chia sẻ hơn 20 năm trước, anh từng kết hợp cùng Charlie Nguyễn để thực hiện một số dự án phim nhưng không trình chiếu tại Việt Nam. Quãng thời gian gần đây, nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời mời về nước đóng phim nhưng đành từ chối. Chia sẻ về lý do, diễn viên 65 tuổi không ngại thừa nhận bản thân là người kén chọn vai diễn.

Nhận vai đạo diễn Tâm OK, ông áp lực do đã 20 năm không làm điện ảnh, sợ vai hay mà mình diễn không ra. Lịch quay liên tục một tháng cũng là bài toán khó đối với danh hài. Bên cạnh đó, đạo diễn tài năng và kỹ tính, dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng cũng làm ông lo lắng “chạy theo các em không kịp”. Ông tự đòi hỏi bản thân chính xác trong từng câu thoại. Hơn cả, Vân Sơn hồi hộp khán giả có đón nhận mình không.

Đại tiệc trăng máu 8 còn đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi danh hài Vân Sơn - Quang Minh, mang tình bạn thân thiết từ ngoài đời vào trong phim. Quang Minh nhập vai một nhà sản xuất “keo” và “lươn”, người đồng hành của Tâm OK trên hành trình điện ảnh. Nam nghệ sĩ hào hứng với tác phẩm vì một câu chuyện thú vị.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cũng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, bởi đây là dự án đầu tiên anh tái xuất sau khá lâu. Anh cho biết trong thời gian qua vẫn làm nghề ở các vai trò khác nhau, đồng thời dồn hết tâm huyết vào Đại tiệc trăng máu 8. Bên cạnh việc sản xuất, nhà làm phim gạo cội còn có một vai diễn đặc biệt trong phim.