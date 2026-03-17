Danh ca Ngọc Sơn, Đan Trường cùng hơn 100 nghệ sĩ hội ngộ trong một chiến dịch nghệ thuật toàn cầu

Chuỗi sự kiện toàn cầu “Save The World - Việt Nam Tinh Hoa - Anh Em Bốn Bể Một Nhà” chính thức khởi động với chuỗi hoạt động kéo dài 72 giờ liên tục từ ngày 12 đến 14/3/2026 tại TP.HCM, quy tụ cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế cùng lan tỏa thông điệp vì hòa bình, tình nhân ái và sự kết nối giữa các dân tộc.

Chương trình được khởi xướng từ tâm nguyện của những người con Việt Nam mong muốn lan tỏa tinh thần gắn kết và sẻ chia trong cộng đồng. Ý tưởng được hình thành từ David Do - Tộc trưởng K’RAO, Chủ tịch K’RAO Holdings, cùng ca - nhạc sĩ A Tuân và những người bạn chung chí hướng đứng ra tổ chức, thực hiện.

Ca - nhạc sĩ A Tuân đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn, như một nhịp cầu nghệ thuật kết nối cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam trong và ngoài nước. Thông qua chuỗi hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, chương trình mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, tình đoàn kết và niềm tự hào về những giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chuỗi sự kiện 72h “Save The World” chính thức khởi động với các hoạt động biểu diễn âm nhạc, talkshow, trình diễn thời trang và nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa đầy cảm hứng. Tất cả cùng hướng về thông điệp “Nguyện cầu vì hòa bình”, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cội nguồn dân tộc khi hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương, biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đoàn kết và truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt.

Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia như danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Siu Black, ca sĩ Đan Trường, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu, NSƯT Ốc Thanh Vân, Quốc Thuận, nhóm MTV, MC Nguyên Khang,... cùng nhiều nghệ sĩ, hoa hậu người mẫu, ca sĩ khác.

Bên cạnh sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam, chuỗi sự kiện còn thu hút sự quan tâm của nhiều gương mặt quốc tế. Đáng chú ý, Miss Charm 2025 - Anna Blanco đã bay sang Việt Nam để tham dự chuỗi hoạt động kéo dài 72 giờ. Tại sự kiện, người đẹp Venezuela gửi lời chúc mừng đến ban tổ chức, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng trước thông điệp nhân văn mà chương trình “Save The World” hướng tới.

Miss Charm 2025 cũng tham gia trình diễn trong phần thời trang áo dài mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa vẻ đẹp truyền thống đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.

Chuỗi chương trình nghệ thuật 72 giờ quy tụ 108 nghệ sĩ Việt Nam trong và ngoài nước, cùng chung tay tạo nên một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi âm nhạc và văn hóa trở thành sợi dây gắn kết những trái tim Việt trên khắp năm châu.

Sau hoạt động mở màn, các chương trình tiếp theo tiếp tục diễn ra tại nhiều điểm cầu trong và ngoài nước, bao gồm các cộng đồng nghệ sĩ Việt tại Mỹ, Úc, Campuchia cũng như các trường học và không gian văn hóa. Ngày 13/3 và 14/3, chương trình tiếp tục tổ chức tại sân khấu Sân khấu kịch Hồng Vân cùng nhiều điểm cầu khác trên khắp thế giới.

Chuỗi sự kiện nhận được sự đồng hành và tài trợ từ các đơn vị K’RAO Holdings, 7 Center, 9S Union, Vietfund. Chương trình do Simba Media Group thực hiện. Tất cả cùng nhau góp phần tạo nên một sự kiện ý nghĩa, kết nối những tấm lòng và lan tỏa thông điệp “Anh em bốn bể một nhà”. Đặc biệt, chương trình còn nhận được thư ủng hộ từ Bộ Ngoại giao Liberia, thông qua Văn phòng Tùy viên Thương mại và Đầu tư tại Việt Nam.

Đặc biệt, thông tin về chương trình đang nhận được sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông. Hình ảnh sự kiện cũng được quảng bá rộng rãi trên hệ thống màn hình LED lớn nhất Đông Nam Á trên sông Bạch Đằng tại TP.HCM, cùng hệ thống quảng cáo tại các tỉnh thành khác.

Ông David Đỗ - Tộc trưởng K’RAO, Chủ tịch K’RAO Holdings chia sẻ: “72 giờ âm nhạc…nhưng khát vọng của chúng ta sẽ còn vang xa hơn thế. Hãy cùng nhau thắp sáng tinh thần Việt Nam. Một thông điệp được lan tỏa đến khắp thế giới: Người Việt Nam đoàn kết. Người Việt Nam khát vọng. Người Việt Nam hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung. Và khi 108 nghệ sĩ cùng cất tiếng hát, cũng là lúc hơn 100 triệu trái tim Việt Nam cùng chung một nhịp đập. Một dân tộc. Một khát vọng. Một tương lai.”

Đêm đại nhạc hội “Việt Nam Tinh Hoa - Anh Em Bốn Bể Một Nhà” sẽ diễn ra ngày 28/4/2026 tại TP.HCM, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của chuỗi hoạt động, quy tụ nghệ sĩ, cộng đồng người Việt toàn cầu và bạn bè quốc tế cùng lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và giá trị văn hóa Việt Nam.