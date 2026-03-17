"Ông hoàng nhạc Việt" U60 đi bán cafe: Lên tiếng về thông tin quán ế khách phải đóng cửa, nghỉ hát

"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải đoạn clip trên trang cá nhân để lên tiếng trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc quán cafe của anh vắng khách, phải đóng cửa và việc nam ca sĩ không đi hát nữa mà chuyển hẳn sang bán cafe.

Trong video, giọng ca sinh năm 1971 khẳng định những thông tin này không đúng sự thật. Anh cho biết thời gian qua có nhiều lời đồn vô căn cứ cho rằng quán của anh phải dẹp tiệm vì ế khách.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Có rất nhiều thắc mắc và lời đồn không căn cứ nào là tôi đóng cửa, dẹp tiệm vì vắng khách. Không có chuyện đó đâu, quán đông đến mức nhiều lúc không kịp thở".

Theo Đàm Vĩnh Hưng, việc quán tạm ngưng hoạt động vài ngày từ 27/2 đến 4/3 là do thiếu nhân viên phục vụ sau dịp Tết, khiến việc vận hành gặp nhiều khó khăn.

Đông đảo khán giả đến ủng hộ quán của Đàm Vĩnh Hưng.

Anh cho biết đã tuyển nhân viên chỉ khoảng 10 ngày trước Tết nên phần lớn các bạn làm pha chế, phục vụ đều đã xin nghỉ để về quê. Trong khi đó, những người được tuyển tạm thời phải làm việc từ sáng đến tối nên không chịu nổi áp lực và bỏ ngang.

"Có 8 người làm từ sáng tới chiều tối, rất kinh hoàng nên cuối cùng họ bỏ ngang luôn vì không chịu nổi", nam ca sĩ nói.

Dù đã thử thuê hoặc mượn tạm nhân viên từ quán khác để "chữa cháy", tình hình vẫn không cải thiện. Vì vậy, Đàm Vĩnh Hưng quyết định tạm đóng cửa quán 6 ngày để tuyển thêm nhân sự và đào tạo lại quy trình pha chế, phục vụ trước khi mở cửa trở lại gần đây.

Trước tin đồn bỏ ca hát để chuyển sang kinh doanh, nam ca sĩ khẳng định lịch biểu diễn của anh vẫn kín đến tận tháng 6 nhưng chủ yếu vào các ngày cuối tuần.

"Lịch biểu diễn của tôi kín mít đến tháng 6 luôn rồi nhưng chủ yếu nằm ở cuối tuần. Vậy thời gian rảnh rỗi mình làm cái gì? Tại sao mình không buôn bán kiếm tiền. Tôi ấp ủ cái quán này lâu lắm rồi. Tôi đã chuẩn bị tất cả những bãi đáp an toàn nhất cho mình và con mình lớn lên có sự tiếp nối, người nhà mình có công ăn việc làm thêm nữa", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, là một trong những ca sĩ nổi bật của nhạc Việt suốt hơn hai thập kỷ qua với loạt ca khúc đình đám một thời như: Say Tình, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi, Xin Lỗi Tình Yêu, Nửa Vầng Trăng…

Với phong cách biểu diễn đặc trưng và lượng khán giả đông đảo, anh được nhiều người gọi là "ông hoàng nhạc Việt". Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều hoạt động kinh doanh và giải trí khác.