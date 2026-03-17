Đan Trường gặp sự cố tại Mỹ

17-03-2026 - 09:38 AM | Lifestyle

Đan Trường vẫn cố gắng cầm mic hát live, không chịu hát nhép.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường cô đi diễn ở Mỹ thì bất ngờ gặp cả Lam Trường và Đan Trường.

Đan Trường gặp sự cố tại Mỹ- Ảnh 1.

Đan Trường, Thúy Nga và Lam Trường

Thúy Nga vui sướng khi gặp được hai nam ca sĩ nổi tiếng cùng một lúc, liền nhảy vào ngồi giữa cả hai và thốt lên: "Trời ơi, không ngờ có ngày tôi được ngồi giữa hai anh Trường luôn. Anh Đan Trường và anh Lam Trường đều là hai ca sĩ tuổi thơ tôi mê mẩn nhưng tiếc quá tôi không chinh phục được anh nào.

Tuổi thơ tôi đã mê trai đẹp rồi, mê lắm. Đó là lí do tôi theo nghệ thuật. Tôi muốn làm nghệ thuật để được tiếp cận với người nổi tiếng.

Anh Quang Linh là người đầu tiên tôi gặp khi mới vào nghề, lúc đó tôi đi show chung với anh ấy. Nhưng nói thật là về giọng hát tôi thích anh Quang Linh còn về nhan sắc thì tôi vẫn thích hai anh trai Lam Trường, Đan Trường hơn".

Đan Trường gặp sự cố tại Mỹ- Ảnh 2.

Tiếp đó, Thúy Nga quay sang hỏi thăm Đan Trường thì mới biết anh bị tắt tiếng kể từ lúc khai trương thêm tiệm cà phê, không thể nói được. Anh ngồi yên một chỗ, ai hỏi gì cũng không nói để giữ giọng.

Tuy bị tắt tiếng không thể nói to nhưng Đan Trường vẫn có mặt tại show diễn vì lịch diễn đã lên từ trước đó rất lâu và có tên anh trên băng rôn quảng cáo.

Nam ca sĩ vẫn ăn mặc đẹp, chỉn chu và lên sân khấu trình diễn. Anh vẫn cố gắng cầm mic hát live, không chịu hát nhép.

Điều này cho thấy, Đan Trường có trách nhiệm với công việc của mình. Việc bị cảm, ho dẫn tới tắt tiếng là sự cố không mong muốn nhưng anh vẫn cất công ra sân khấu để gặp gỡ khán giả và cố gắng hát live.

Các đồng nghiệp tỏ ra khá lo lắng cho Đan Trường, không biết anh có thể hát live được không. Nhiều người còn khuyên Đan Trường chỉ cần ra sân khấu, không cần hát nhưng anh không chịu.

Đan Trường được biết đến là ca sĩ luôn hát live mọi lúc mọi nơi. Ông bầu Hoàng Tuấn còn từng tuyên bố sẽ trả tiền cho ai phát hiện Đan Trường hát nhép. Thời gian qua, Đan Trường tất bật và bận rộn với việc ra mắt quán cà phê tiếp theo trong chuỗi cà phê của mình tại Mỹ.

Theo Sơn Nhung

Thanh niên Việt

Ít ai biết: Khách sạn của ông Trịnh Văn Quyết ‘thất thủ’ vì các tỷ phú Ấn Độ từng giành giải ‘Oscar du lịch’, nằm ở vị trí có 1-0-2, đảm bảo tuyệt mật Nổi bật

Hoa khôi ĐH Vinh 'xả ảnh' cùng đội trưởng tuyển Việt Nam đi ăn cưới, đẳng cấp nhan sắc số 1 làng WAGs Nổi bật

Louis Phạm nói gì về phong cách Tây của Khánh Huyền 204 mà kéo nhau lên hẳn hot search?

Khách Tây đua nhau bỏ gần 200k về Việt Nam làm "thủ lĩnh đàn vịt"

Danh ca Ngọc Sơn, Đan Trường cùng hơn 100 nghệ sĩ hội ngộ trong một chiến dịch nghệ thuật toàn cầu

Bố mẹ nàng hậu đình đám "đẩy thuyền" con gái với Soobin?

