Bố mẹ nàng hậu đình đám "đẩy thuyền" con gái với Soobin?

Nam diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc Lim Soobin và nàng Á hậu Park Heesun là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả ở show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân mùa 5 năm nay. Không chỉ thành đôi ở cuối chương trình, cặp trai đẹp gái xinh 10X còn được bắt gặp hẹn hò ngoài đời thật. Chính vì lẽ đó, "nhất cử nhất động" từ Soobin - Heesun đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng suốt thời gian qua.

Vào ngày 14/3, Park Heesun đã đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân. Trong video, cô đã dành thời gian trả lời các câu hỏi do người hâm mộ gửi đến, từ việc du học ở Đại học Carnegie Mellon đến học tại Đại học Quốc gia Seoul với tư cách sinh viên trao đổi. Nàng hậu xứ Hàn sẽ ở lại Hàn Quốc học tập trong 1 năm trước khi trở về Mỹ để hoàn thành học kỳ cuối cùng và tốt nghiệp.

Park Heesun cũng chia sẻ phản ứng của bố mẹ sau khi xem Địa Ngục Độc Thân . Cô nói: “Bố mẹ tôi rất thoải mái và thích trêu chọc tôi. Khi tôi nhận được 0 phiếu bầu trong chương trình, họ thực sự thích điều đó. Ngay cả bây giờ họ vẫn hay đùa và gọi tôi là 'cô gái không có phiếu bầu'.” Cô tự tin nói thêm: “Ngoài đời, tôi thực sự khá nổi tiếng.”

Điều thu hút sự chú ý nhất là phản ứng của bố mẹ cô về cảnh "hẹn hò ở thiên đường" với Lim Soobin. Park Heesun tiết lộ: "Họ thích cảnh hẹn hò ở thiên đường với anh Soobin đến nỗi họ xem đi xem lại cả tuần. Thành thật mà nói, tôi đã nghe về nó nhiều lần đến mức giờ tôi hơi phát ngán rồi".

Park Heesun cũng chia sẻ câu chuyện đằng sau bức ảnh “cõng trên lưng” gây sốt mà Lim Soobin đăng tải trên Instagram. Cô giải thích rằng lúc đó không có máy quay: “Tôi đang đi dép không được phép bị ướt, nên tôi đã cởi chúng ra và đi chân trần xuống biển. Sau đó tôi không thể đi dép lại được nữa, Lúc đó anh Soobin đã cõng tôi trên lưng. Tôi thực sự rất biết ơn”.

Á hậu học giỏi nức tiếng xứ Hàn cũng trả lời câu hỏi về người xuất hiện ở cảnh ném bóng trong video cover nhạc của cô. Park Heesun mỉm cười bí ẩn và nói "Mọi người nghĩ đó là ai? Tôi cảm thấy ai cũng sẽ đoán đúng thôi", ám chỉ mạnh mẽ rằng người đó rất có thể là Lim Soobin.

Lim Soobin sinh năm 2002, từng là vận động viên bóng chày nhưng nay đã chuyển sang làm diễn viên kiêm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh chàng quyết định giã từ sự nghiệp thể thao vì chấn thương vai. Ngay sau khi bước chân vào giới giải trí, Lim Soobin đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ gương mặt điển trai, cuốn hút cùng diện mạo hao hao Song Joong Ki. Lim Soobin mới đây đã xác nhận đóng phim Gift cùng tài tử hạng S Kim Woo Bin, hứa hẹn đưa sự nghiệp diễn xuất lên tầm cao mới.

Trong khi đó, Park Heesun sinh năm 2003, từng đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cách đây 2 năm. Cô là Á hậu có thành tích học tập đỉnh hàng đầu trong lịch sử cuộc thi Miss Korea. Mỹ nhân 10X đang theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Đại học Carnegie Mellon. Được biết, đây là ngôi trường danh giá từng đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Lim Soobin (bên trái) được mệnh danh là "tiểu Song Joong Ki" nhờ ngoại hình hao hao đàn anh nổi tiếng.

Trong thời gian Địa Ngục Độc Thân lên sóng, Soobin - Heesun đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng nhờ những màn tương tác quá đỗi ngọt ngào, dễ thương. Trong quá trình ghi hình, cặp đôi đã dành sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương. Đáng chú ý ở 1 phân cảnh đi cùng Minji, Soobin đã thừa nhận rằng lúc đó trong lòng anh chỉ nghĩ tới Heesun, lo lắng, quan tâm xem cô đang làm gì.

Ở tập cuối, Soobin - Heesun đã thành đôi trong những tiếng reo hò của người hâm mộ. Sau khi show đóng máy, họ vẫn tiếp tục hẹn hò ngoài đời thật và là cặp đôi duy nhất trong Địa Ngục Độc Thân 5 xác nhận yêu đương tính tới thời điểm hiện tại hậu kết thúc chương trình.

Soobin - Heesun được cho là yêu nhau mặn nồng, say đắm tới mức nàng Á hậu đã lấy luôn áo của Soobin mặc và công khai khoe với tất cả mọi người trên trang cá nhân. Gần đây, cặp đôi còn ở bên nhau tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp sau khi show Địa Ngục Độc Thân kết thúc phát sóng. Họ ngồi sát rạt vào đối phương, cùng xem lại chương trình Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Mối quan hệ của cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt. Cả bạn thân cũng tích cực ủng hộ, vun vén cho Soobin và nàng Á hậu đình đám.

Đến dịp Tết vừa qua, fan liên tục bắt gặp Lim Soobin và Park Heesun hẹn hò ở photobooth chụp ảnh đôi và cùng đến rạp chiếu phim xem siêu phẩm 10 triệu vé The King’s Warden. Theo nhân chứng cho hay, Lim Soobin - Park Heesun có nhiều cử chỉ tình tứ tại rạp chiếu bóng, khiến người hâm mộ "tan chảy". Cặp trai đẹp gái xinh 10X tựa vai vào đối phương, thì thầm vào tai nhau như thể đang đắm chìm trong thế giới dành riêng cho 2 người họ. Đáng chú ý, chàng diễn viên điển trai và nàng Á hậu kém 1 tuổi còn dùng chung ống hút khi uống nước ngọt.

