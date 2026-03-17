Ngôi nhà “mỏng nhất Cần Thơ” chỉ rộng vài chục cm gây bão mạng, chủ nhà 71 tuổi lên tiếng: “Gia đình tôi rất phiền…”

Những ngày vừa qua, nhiều đoạn clip, hình ảnh ghi lại toàn cảnh ngôi nhà được ví "mỏng nhất" ở Cần Thơ khi có bề rộng chỉ khoảng vài chục cm được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Được biết, căn nhà hình tam giác "độc lạ" nằm ở đường Lý Thái Tông, TP Cần Thơ.

Căn nhà có dạng tam giác, gồm một trệt và một lầu, nằm trên phần đất vát góc ở khu vực giao lộ. Phần mặt tiền kéo dài khoảng 15m, điểm sâu nhất khoảng 5m, trong khi phần hẹp nhất chỉ rộng hơn một gang tay người lớn.

Ở góc nhìn từ đầu nhọn của công trình, bề ngang ngôi nhà chỉ khoảng vài chục centimét, khiến nhiều người tưởng rằng đó là một "bức tường trắng" dựng thẳng đứng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngôi nhà gồm 1 trệt và 1 lầu, có 5 người sinh sống. Ở tầng trệt, phần rộng nhất của ngôi nhà được làm nhà bếp với đầy đủ tiện nghi và 1 phòng ngủ. Trên lầu gồm 2 phòng và ban công.

Ngày 16/3, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, chủ căn nhà "độc lạ" này là bà Trương Thị Sương (71 tuổi) cho biết, "Lúc nào cũng có người đi ngang qua nhòm ngó, bàn tán. Họ còn quay phim, chụp hình đưa lên mạng, làm gia đình rất phiền", bà Sương nói.

Bà Sương cho biết bà đã sinh sống ở khu đất này từ hồi còn nhỏ. Nhiều năm trước, đây là con hẻm nhỏ. Sau khi có chủ trương làm mới đường Lý Thái Tông, bắc cầu qua sông Maspero nối vào đường Nguyễn Văn Linh, bà rất mừng. Cũng như nhiều hộ khác, đất nhà bà trong diện giải tỏa. "Sau khi ổn định, tôi bắt đầu xây nhà. Tôi cũng thuê người lập bản vẽ, có xin phép phường", bà Sương cho hay.

Theo bà Sương, sau khi xây xong, bà ở cùng vợ chồng con trai và hai cháu nội. "Tôi vẫn sống và sinh hoạt bình thường, nhà rất rộng rãi. Vậy mà có người lên mạng nói nhà tôi nhỏ xíu, xây bỏ không, không ai ở. Tôi bị bệnh tim, mấy ngày qua vì buồn mà mất ngủ. Giờ thì lúc nào cũng mệt. Rất mong mọi người đừng bàn tán, làm phiền gia đình, tôi rất cám ơn", bà Sương trải lòng.

Anh Thành, con trai bà Sương, cho biết lúc xây dựng nhà "có xin phép phường đàng hoàng, nhưng chưa được cấp". Anh Thành còn cho biết đang lập thủ tục xin cấp "giấy đỏ".

"Nhà em không hẹp như người ta đồn thổi. Chỗ rộng nhất gần 5,9m, còn mặt tiền ngang trên 18m. Em rất buồn", anh Thành cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Người lao động, ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, cho biết: "Căn nhà này đã được xây dựng trước ngày sáp nhập phường nên việc chủ sở hữu xây dựng có phép hay không thì sau ngày bầu cử (15/3), phường sẽ rà soát lại".