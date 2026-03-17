Đi ăn lúc 2h sáng, 3 vị khách Tây phản ứng đầy hài hước trong quán bình dân ở Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với sự phong phú và hương vị đậm đà, khiến không ít du khách quốc tế phải "xiêu lòng". Từ những quán ăn sang trọng đến các hàng quán bình dân ven đường, rất nhiều trải nghiệm ẩm thực tại Việt Nam đã trở thành kỷ niệm khó quên với du khách. Mới đây, một đoạn video của 3 vị khách Tây đi ăn khuya cũng khiến cộng đồng mạng bật cười vì cách họ thể hiện sự thích thú với món ăn Việt theo một cách vô cùng hài hước.

Theo chia sẻ trong video, 3 vị khách này quyết định đi tìm đồ ăn vào khoảng 2 giờ sáng. Thời điểm đó, nhiều quán ăn đã đóng cửa, nhưng họ vẫn tìm được một quán ăn bình dân còn sáng đèn. Sau khi gọi món và bắt đầu thưởng thức, một tình huống khá bất ngờ đã xảy ra: cả 3 người bỗng… lắc người liên tục ngay tại bàn ăn.

Trong đoạn clip, nhạc nền sôi động vang lên, còn 3 vị khách thì vừa ăn vừa lắc lư theo nhịp. Họ hài hước chia sẻ: "Đồ ăn Việt khiến bọn tôi cảm thấy như thế này…" rồi cứ thế nhún nhảy theo điệu nhạc. Hành động vui nhộn này khiến nhiều người xem bật cười, bởi nó như một cách rất "đúng mood" để diễn tả cảm giác thích thú khi ăn được món ngon.

Thực tế, đây cũng là một trào lưu nhỏ đang xuất hiện trên mạng xã hội của nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Không ít người đã quay video theo phong cách tương tự: sau khi nếm thử một món ăn nào đó, họ bắt đầu lắc lư theo nhạc như một cách thể hiện rằng món ăn quá ngon, khiến cơ thể cũng phải "nhún nhảy".

Có người áp dụng "trend" này khi uống cà phê Việt Nam, đặc biệt là các loại cà phê sữa đá hoặc cà phê trứng. Một số khác lại quay video khi ăn những món ăn đường phố quen thuộc như bánh mì, bún, phở hay các món nướng. Dù là món gì, điểm chung của các video đều là biểu cảm hài hước: chỉ cần ăn một miếng, cơ thể lập tức "tự động" lắc lư theo nhịp nhạc.

Nhiều cư dân mạng cho rằng những đoạn clip như vậy tuy đơn giản nhưng lại thể hiện khá rõ cảm nhận của du khách về ẩm thực Việt Nam. Không cần lời khen dài dòng, chỉ cần vài động tác nhún nhảy vui vẻ cũng đủ hiểu rằng món ăn đã khiến họ thích thú đến mức nào.

Trên thực tế, trong mắt nhiều du khách quốc tế, ẩm thực Việt Nam luôn là một trong những điểm hấp dẫn nhất khi ghé thăm đất nước này. Sự đa dạng về nguyên liệu, cách chế biến tinh tế và sự cân bằng giữa các vị chua - cay - mặn - ngọt khiến nhiều món ăn Việt để lại ấn tượng sâu sắc.

Đặc biệt, văn hóa ăn khuya với các quán ăn bình dân mở cửa muộn cũng là một trải nghiệm thú vị đối với nhiều người nước ngoài. Với họ, việc ngồi trong một quán nhỏ ven đường vào lúc nửa đêm, thưởng thức món ăn nóng hổi giữa không khí nhộn nhịp của thành phố là điều rất đáng nhớ.

Chính vì vậy, không khó hiểu khi những khoảnh khắc như video của 3 vị khách Tây nói trên lại nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Đó không chỉ là một clip hài hước, mà còn là một cách rất sinh động để nói lên rằng: đôi khi, một món ăn ngon có thể khiến người ta vui đến mức… phải lắc lư theo nhịp nhạc.