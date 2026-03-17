Trấn Thành không có mặt tại concert Mỹ Đình, Anh Trai Say Hi mùa 2 khó lòng có D-3

17-03-2026 - 07:09 AM | Lifestyle

Concert Anh Trai Say Hi 2025 D-2 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình.

Tối 16/3, concert Anh Trai Say Hi 2025 Day 2 chính thức diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tiếp nối thành công của Day 1 tại TP.HCM vào tháng 12 năm ngoái, sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ là một bữa tiệc âm nhạc chiêu đãi khán giả miền Bắc.

Dù sự kiện tổ chức vào tối thứ Hai đầu tuần, nhưng lượng khán giả có mặt sân cũng khá đông đảo. Tuy nhiên, nhìn chung lượng khán giả đến sân không đông bằng các đêm concert trước đó của "vũ trụ Say Hi". , Đặc biệt là ở các khán đài xa, vẫn còn một số khu vực còn ghế trống.

Dẫu vậy, các Anh Trai vẫn cháy hết mình, mang đến những sân khấu trình diễn bùng nổ với loạt hit quen thuộc từ chương trình. Ngay trên sân khấu, các Anh Trai cũng chia sẻ với khán giả: "Hy vọng sẽ có Day 3 diễn ra", gửi gắm mong mỏi về việc sẽ có thêm đêm diễn tiếp theo.

Concert lần này còn có sự thiếu hụt nhân sự lớn khi thiếu vắng sự xuất hiện của MC Trấn Thành. Do vướng lịch trình quay phim tại Hàn Quốc, nam MC không thể đồng hành cùng chương trình. Để lấp đầy khoảng trống này, Ngô Kiến Huy và các anh trai buộc phải tự luân phiên làm MC chương trình, dẫn dắt và tạo mảng miếng. Mặc dù các nghệ sĩ đã nỗ lực mang lại tiếng cười, nhưng việc thiếu đi một người kết nối chuyên nghiệp, quen thuộc với nhịp độ của "vũ trụ Say Hi" vẫn khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Trước khi chính thức diễn ra, concert Anh Trai Say Hi 2025 D-2 đã trải qua loạt "kiếp nạn". Cụ thể, sát giờ G, hệ thống vẫn còn nhiều hạng vé chưa được bán, đi kèm tình trạng "pass vé" giá rẻ trên mạng xã hội. Nguồn cơn của loạt bất cập này xuất phát từ quyết định dời lịch phút chót của ban tổ chức. Ban đầu, concert được ấn định vào ngày 14/3 với concept A White Valentine Concert. Tuy nhiên, sự kiện phải lùi sang ngày 16/3 để nhường chỗ cho các hoạt động bầu cử. Việc đẩy lịch sang đầu tuần khiến khán giả khó khăn trong việc sắp xếp thời gian, đồng thời đẩy BTC vào tâm bão chỉ trích vì bị đánh giá là chủ quan, yếu kém trong khâu lập kế hoạch.

Sự cố dời ngày đã làm ảnh hưởng đến dàn cast tham gia concert. Vũ Cát Tường phải hủy show sát giờ G do nhập viện theo dõi sức khỏe theo chỉ định bắt buộc của bác sĩ, dù trước đó đã tích cực tập luyện. Tương tự, phía ekip của cũng Cody Nam Võ xác nhận buộc anh phải rút lui do lịch diễn mới trùng lặp lịch trình đã được sắp xếp từ trước.

Bên cạnh đó, ngay trước thời điểm Day 2 của Anh Trai Say Hi 2025 diễn ra ít ngày, chương trình bất ngờ đánh úp thông báo tổ chức đêm concert thứ 9 cho dàn nghệ sĩ Anh Trai Say Hi mùa 1. Bước đi này gây tranh cãi khi nhiều fan mùa 2 cho rằng BTC đang tự tạo rào cản truyền thông, làm lu mờ sức nóng và sự chú ý dành cho D-2 mùa 2 tại Mỹ Đình.

Nhiều fan ngậm ngùi khi đây có thể là đêm concert cuối cùng của dàn cast mùa 2. Nhìn chung, concert Anh Trai Say Hi 2025 Day 2 đã diễn ra sau hàng loạt "kiếp nạn" và câu hỏi về việc có D-3 hay không vẫn còn là một ẩn số.

Theo An Phúc

Không phải Đà Nẵng hay Phú Quốc, đây mới là địa phương Việt Nam lọt Top thành phố tốt nhất thế giới 2026 do quốc tế bình chọn

Nam nghệ sĩ nổi tiếng miền Nam rao nửa năm vẫn chưa bán được biệt phủ nhiều gỗ quý ở Đồng Nai

Hoa khôi ĐH Vinh 'xả ảnh' cùng đội trưởng tuyển Việt Nam đi ăn cưới, đẳng cấp nhan sắc số 1 làng WAGs

06:40 , 17/03/2026
Đi ăn lúc 2h sáng, 3 vị khách Tây phản ứng đầy hài hước trong quán bình dân ở Việt Nam

06:38 , 17/03/2026
Độc lạ Thái Nguyên: Hai chị em song sinh rủ chồng ở chung nhà, áp dụng các quy tắc văn minh tình cảm

06:11 , 17/03/2026
Ít ai biết: Khách sạn của ông Trịnh Văn Quyết ‘thất thủ’ vì các tỷ phú Ấn Độ từng giành giải ‘Oscar du lịch’, nằm ở vị trí có 1-0-2, đảm bảo tuyệt mật

05:09 , 17/03/2026

