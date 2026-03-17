Xôn xao hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh một mình xuất hiện ở bệnh viện

Những năm gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh gần như không còn cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Mọi thông tin về nam danh hài chủ yếu được lan truyền thông qua bạn bè, đồng nghiệp hoặc những lần hiếm hoi anh xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, mỗi lần Hoài Linh lộ diện đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Cho đến mới đây, loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Hoài Linh một mình xuất hiện tại bệnh viện bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trong ảnh, nam nghệ sĩ diện trang phục giản dị quen thuộc, di chuyển một mình trong khuôn viên bệnh viện. Dù được chụp từ xa và góc quay không quá rõ nét, nhưng vóc dáng và phong cách đặc trưng của Hoài Linh vẫn dễ dàng nhận ra. Nếu quan sát kỹ, nhiều khán giả cho rằng thần sắc của Hoài Linh vẫn khá tươi tắn, thoải mái. Chính chi tiết này khiến không ít người phần nào yên tâm hơn, cho rằng việc nam nghệ sĩ có mặt tại bệnh viện có thể chỉ là để thăm khám sức khỏe định kỳ.

Trước đó không lâu, Hoài Linh vẫn xuất hiện trong một sự kiện tại Đà Nẵng với phong thái vui vẻ, tinh thần ổn định và tham gia biểu diễn bình thường. Điều này càng củng cố nhận định rằng tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ hiện không có dấu hiệu đáng lo ngại.

MXH lan truyền hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh bị bắt gặp xuất hiện một mình ở bệnh viện (ảnh: Tổng hợp)

Nghệ sĩ Hoài Linh đi một mình, di chuyển nhanh nhẹn

Nghệ sĩ Hoài Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Nam nghệ sĩ là một trong những danh hài có sức ảnh hưởng lớn nhất showbiz Việt, Hoài Linh được xem như "cây đa cây đề" của làng hài. Tên tuổi nghệ sĩ Hoài Linh gắn liền với thời kỳ hoàng kim của sân khấu hài miền Nam, từ các tiểu phẩm vang bóng một thời đến các chương trình truyền hình Tết. Nam nghệ sĩ cũng là người góp công đưa nhiều nghệ sĩ trẻ lên hàng ngôi sao, trong đó có Trường Giang, Trấn Thành, Nam Thư và cả Dương Triệu Vũ - người em ruột theo đuổi con đường ca hát. Không chỉ dừng ở sân khấu hài, Hoài Linh còn lấn sân sang lĩnh vực MC, giám khảo gameshow, diễn viên điện ảnh.

Vào năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh vướng vào ồn ào kêu gọi từ thiện. Từ người nghệ sĩ được yêu mến bậc nhất, nam danh hài trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Các dự án phim, gameshow, quảng cáo có Hoài Linh góp mặt đồng loạt "đóng băng", khán giả cũng chia thành hai luồng ý kiến trái ngược, người thương cảm, người quay lưng. Có giai đoạn, nghệ sĩ Hoài Linh gần như rút khỏi mọi hoạt động giải trí lớn, lựa chọn cuộc sống kín tiếng và giản dị.

Nghệ sĩ Hoài linh từng đối diện với ồn ào từ thiện, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng (ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Hoài Linh từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu vào năm 2021 và phải điều trị trong thời gian dài. Đến năm 2024, anh cho biết bệnh có dấu hiệu di căn nhẹ, nên phải uống thuốc duy trì lâu dài, đồng thời đối mặt với chứng mất ngủ kéo dài hơn 20 năm. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về sức khoẻ, nghệ sĩ Hoài Linh nói: "Tôi khỏe cũng không khỏe mà bệnh thì cũng không bệnh, cứ dở dở ương ương vậy đó. Lớn tuổi rồi mà. Giờ tôi ăn cá khô, mắm, cũng ở nhà đi ra đi vô, đi diễn để thỏa đam mê của mình. Diễn sân khấu không có bao nhiêu hết nhưng vui. Vui nhất là lúc anh em nghệ sĩ xúm lại với nhau, mua cơm hộp cùng ngồi ăn. Đó là điều tôi cần ở hiện tại cho tuổi già đỡ hiu quạnh".