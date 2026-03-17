Ngắm khu vườn sân thượng “mùa nào thức nấy” rộng 85m2 của gia đình Đà Nẵng

Theo kinh nghiệm của chị, yếu tố then chốt để làm vườn trên cao hiệu quả nằm ở khâu trộn và ủ đất. Đất phải được xử lý kỹ bằng vôi, phơi nắng để diệt mầm bệnh, sau đó trộn cùng phân chuồng hoai mục và men vi sinh trong khoảng 2 tuần trước khi trồng. Chị nhấn mạnh rằng nếu đất không được làm kỹ, các loại cây nhạy cảm như dưa hay cà chua sẽ rất dễ bị héo xanh.