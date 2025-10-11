Tình thế hiện tại của nghệ sĩ Hoài Linh

Nghệ sĩ Hoài Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Nam nghệ sĩ là một trong những danh hài có sức ảnh hưởng lớn nhất showbiz Việt, Hoài Linh được xem như "cây đa cây đề" của làng hài. Tên tuổi nghệ sĩ Hoài Linh gắn liền với thời kỳ hoàng kim của sân khấu hài miền Nam, từ các tiểu phẩm vang bóng một thời đến các chương trình truyền hình Tết. Nam nghệ sĩ cũng là người góp công đưa nhiều nghệ sĩ trẻ lên hàng ngôi sao, trong đó có Trường Giang, Trấn Thành, Nam Thư và cả Dương Triệu Vũ - người em ruột theo đuổi con đường ca hát.

Không chỉ dừng ở sân khấu hài, Hoài Linh còn lấn sân sang lĩnh vực MC, giám khảo gameshow, diễn viên điện ảnh. Gần như ở đâu có khán giả đại chúng, ở đó có Hoài Linh. Nam danh hài từng là gương mặt bảo chứng rating cho loạt chương trình đình đám như Ơn giời cậu đây rồi, Gương mặt thân quen, Người Bí Ẩn...

Nghệ sĩ Hoài Linh từng xuất hiện trong rất nhiều chương trình truyền hình

Nam nghệ sĩ cũng góp phần làm nên thành công của dàn danh hài Trường Giang, Trấn Thành

Tuy nhiên, vào năm 2021, giữa lúc danh tiếng ở đỉnh cao, Hoài Linh bất ngờ vướng vào ồn ào từ thiện miền Trung, đây vụ việc từng làm "chấn động" làng giải trí Việt. Cụ thể, nam nghệ sĩ bị khán giả chất vấn về việc chậm giải ngân hơn 13 tỷ đồng tiền kêu quyên góp cứu trợ. Dư luận thời điểm đó cho rằng Hoài Linh ôm tiền từ thiện suốt nhiều tháng mà chưa chuyển cho bà con vùng lũ, khiến làn sóng chỉ trích dâng cao trên mạng xã hội.

Trước áp lực dư luận, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải thích rằng việc chậm trễ xuất phát từ tình hình dịch bệnh và khó khăn trong việc di chuyển đến các tỉnh miền Trung. Nghệ sĩ Hoài Linh mong muốn được đích thân đi trao tiền. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi, khẳng định đã hoàn tất việc trao quà và tiền cứu trợ. Hoài Linh từng nói: "Có lẽ nhiều người thắc mắc không biết tôi có biển thủ không? Nếu lấy sự nghiệp 30 năm để đánh đổi mười mấy tỷ này theo mọi người nghĩ có nên không, chứ đừng nói là 'muốn', bởi mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Tôi không bao giờ làm cho những người tin tưởng mình phải thất vọng. Số tiền này sẽ chuyển đến cho người dân miền Trung. Tôi muốn gửi lời xin lỗi người dân miền Trung vì số tiền này đến muộn hơn dự kiến ban đầu".

Sau đó, Công an TP.HCM kết luận nghệ sĩ Hoài Linh không có dấu hiệu tội phạm, không khởi tố vụ án hình sự vì không đủ căn cứ cho thấy ông chiếm đoạt hay sử dụng sai mục đích tiền từ thiện. Dù được minh oan về mặt pháp lý, nhưng ồn ào này đã khiến hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh bị tổn hại nặng nề.

Nghệ sĩ Hoài Linh vướng vào ồn ào từ thiện vào năm 2020

Từ người nghệ sĩ được yêu mến bậc nhất, nam danh hài trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Các dự án phim, gameshow, quảng cáo có Hoài Linh góp mặt đồng loạt "đóng băng", khán giả cũng chia thành hai luồng ý kiến trái ngược, người thương cảm, người quay lưng. Có giai đoạn, nghệ sĩ Hoài Linh gần như rút khỏi mọi hoạt động giải trí lớn, lựa chọn cuộc sống kín tiếng và giản dị. Nam danh hài hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, không còn sử dụng mạng xã hội. Thỉnh thoảng, khán giả bắt gặp Hoài Linh trong vài dự án sân khấu nhỏ, tham gia phim điện ảnh.

Có giai đoạn, nghệ sĩ Hoài Linh ở ẩn, đóng băng hết các trang mạng xã hội hàng triệu người theo dõi

Gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh mới tái xuất sân khấu và phim ảnh

Hiện tại, nghệ sĩ Hoài Linh dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống riêng, chăm sóc vườn cây, nuôi cá, làm nông, lối sống yên bình, xa rời ánh đèn sân khấu. Cách đây không lâu, Dương Triệu Vũ cũng lên tiếng thông báo khẩn khi nghệ sĩ Hoài Linh bị tung tin tiêu cực liên quan đến sức khoẻ. Theo đó, khi ca sĩ Dương Triệu Vũ đến Mỹ thì có một người đã gặp anh và hỏi thẳng: "Em ơi, chị coi trên YouTube thấy anh Hoài Linh bệnh nặng lắm, có đúng không?".

Trước tình huống này, em trai nghệ sĩ Hoài Linh nhấn mạnh: "Anh Hoài Linh vẫn khỏe re như bò kéo xe, ăn ngon, ngủ kỹ, cười giòn tan mỗi ngày. Có đen đúa xíu là do đang quay phim ngoài trời, nắng gió mưa sương làm da mặt, da tay ảnh như… bánh tráng nướng cháy cạnh. Nhưng đó là đen khỏe, đen nghệ thuật, chứ không phải đen bệnh nha quý vị".

Dù không còn hoạt động rầm rộ, cái tên Hoài Linh vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng như một biểu tượng của thời kỳ vàng son của hài Việt. Mới đây nhất, nghệ sĩ Hoài Linh đích thân lo mọi công tác cúng kiến, trang hoàng nhà thờ Tổ 100 tỷ đồng để các nghệ sĩ về dâng hương trong ngày giỗ Tổ nghiệp ngành Sân khấu.