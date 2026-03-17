Người đàn ông mù bán tăm bông dạo suốt 34 năm xây nhà 5 tỷ tặng vợ: Hé lộ thu nhập mỗi ngày gây choáng

Hai mắt bị mù từ khi 4 tuổi vì một sự cố nổ mìn, khiếm thị 100%, nhưng anh Lê Đình Hậu (xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An) vẫn có thể đi đứng, sinh hoạt giống như một người bình thường. Đáng nói, suốt 34 năm qua, anh Hậu đã chở vợ đi khắp các nẻo đường để bán tăm bông, lo toan kinh tế cho gia đình.

Nhiều người không khỏi tò mò khi thấy vợ chồng anh Hậu “đổi đời” nhanh chóng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của người đàn ông khiếm thị, tài sản hiện có không phải tự nhiên mà đến. Trước đây, gia đình để lại một số mảnh đất, anh bán bớt một phần để lấy vốn xây nhà. Số tiền còn lại là thành quả tích cóp suốt 24 năm, chắt chiu từ nghề bán tăm và kẹo dạo.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là việc anh Hậu gần như tự mình đảm đương phần lớn công việc xây dựng. Từ việc lên ý tưởng, thiết kế, đến chỉ đạo thợ thi công, anh đều trực tiếp tham gia. Thậm chí, anh còn tự khoan khung sắt, lắp đặt hệ thống điện, nước cho từng tầng. Dù không nhìn thấy, anh vẫn nhớ rõ từng vị trí trong căn nhà, di chuyển lên xuống cầu thang một cách thành thạo.

Sau hơn 4 năm xây dựng, căn nhà 4 tầng của gia đình anh Hậu đã dần hoàn thiện. "Căn nhà xây dựng từ năm 2021. Trước khi xây dựng là tôi hạch toán đúng 5 năm mới xong, đúng năm 2026 mới hoàn tất".

Anh Hậu cũng bật mí, căn nhà 4 tầng khang trang chi phí xây dựng tính đến hiện tại là gần 5 tỷ đồng. "Căn nhà này rộng 120m2 mà 4 tầng là tổng 480m2. Vật liệu xây dựng một tay tôi lo hết", anh Hậu chia sẻ.

Đáng nói, trong qua trình xây dựng căn nhà, anh Hậu không may ngã từ tầng 2 xuống đất. "Lúc ngã đó tôi không biết gì hết nữa, sau đó gãy 4 cái xương sườn và bị chấn thương sọ não. Nhưng may mắn sau đó sức khỏe đã phục hồi".

Được biết, hiện tại hai vợ chồng anh Hậu vẫn rong ruổi chạy xe khắp các tỉnh thành để bán tăm bông dạo kiếm tiền mưu sinh, tiếp tục hoàn thiện căn nhà ý nghĩa của gia đình.

Anh Hậu thật thà chia sẻ, "Một gói tăm bông tôi lấy vào là 3.000 đồng, tôi bán ra 10.000 đồng. Một ngày mà con dắt đi thì tôi bán được trên dưới 200 gói tăm. Trong đó tôi đã lời được khoảng 1,3 triệu đồng, chưa kể trong ngày mọi người thương cho thêm cùng được chút ít nữa".

Trong một video được chia sẻ trước đó, vợ anh Hậu cho biết cả hai quen nhau qua một người chị trong xóm. Chị quyết định nên duyên với anh bởi dù mù loà nhưng rất chịu thương chịu khó, tính tình hiền lành dễ mến. Dù nhiều người nói lấy anh chị sẽ khổ, nhưng chị vẫn vượt qua tất cả và vun đắp tổ ấm cùng anh bởi tình cảm chân thành.

"Ban đầu tôi chưa xác định gì, sau này thấy thương anh mới đi đến quyết định kết hôn", người phụ nữ quê Nghệ An bộc bạch.

Còn anh Hậu, khi lần đầu gặp vợ anh đã nói thẳng bản thân mù lòa, cần một người phụ nữ về giúp đỡ nội trợ, chăm sóc gia đình. Và cả hai về chung nhà, có tất cả với nhau 6 người con.

Nhà thêm miệng ăn, cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn, anh Hậu quyết định cùng vợ đi từ Bắc vào Nam kiếm sống bằng nghề bán tăm, bông dạo. Vợ chính là đôi mắt soi đuờng cho anh, đồng hành cùng anh trên khắp các nẻo đường trong suốt hàng chục năm.

Anh Hậu tâm sự: "Tôi gửi lời cảm ơn bà con trên cả nước đã chia sẻ, cưu mang giúp tôi. Người mua gói kẹo, gói bông, gói tăm. Nhờ đó các con tôi cũng vất vả, đỡ khổ, ngoài ra tôi cũng dành dụm làm thêm xây được căn nhà".

Nguồn: Độc Lạ Bình Dương