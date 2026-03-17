Trùm Điền Quân Khương Dừa nói thật khó khăn: "Tôi áp lực lắm"

17-03-2026 - 13:50 PM | Lifestyle

"Tôi áp lực lắm, suy đi nghĩ lại rất nhiều, không biết có nên làm hay không" – Khương Dừa nói.

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời là đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ về áp lực của mình khi làm chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4.

Anh nói: "Tôi nói thật với mọi người, tôi làm chương trình Ngôi sao miệt vườn đến giờ là mùa thứ 4 rồi. Tôi áp lực lắm, suy đi nghĩ lại rất nhiều, không biết có nên làm hay không.

Tôi quyết định làm vì bà con cô bác rất yêu mến chương trình. Tôi đi đâu cũng có người hỏi về chương trình, hỏi thời gian tổ chức. Vì thế, tôi quyết định làm. Tiếp đó, tôi cũng được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ.

Các anh chị nghệ sĩ trong ban giám khảo cũng rất yêu mến tôi, hỗ trợ tôi rất nhiệt tình nên tôi mới làm.

Nhưng tôi phải nói thật rằng làm tới mùa thứ 4 rồi nên có nhiều cái áp lực. Ba mùa trước nội dung đã giống nhau rồi nên mùa này tôi phải suy nghĩ làm nội dung khác hẳn đi. Nói chung, mùa này nhiều cái bất ngờ lắm.

Tôi còn đầu tư hẳn một ban nhạc với sự dẫn dắt của nhạc sĩ Ngọc Thịnh, một nhạc sĩ rất giỏi. Tôi muốn các anh chị trong giới chuyên môn, nghệ sĩ xem chương trình của tôi sẽ đánh giá cao phần âm nhạc.

Mọi người làm chương trình thường hay họp báo nhưng tôi làm xong thì không họp báo gì cả, chỉ thông báo cho khán giả biết để xem. Tôi không quen làm họp báo.

Nói chung, làm chương trình này sớm hơn thì sẽ có doanh thu tốt hơn nhưng tôi vốn không định làm, do bà con cô bác hỏi nhiều nên mới làm. Đợt Tết vừa rồi lại nhiều phim, nhiều chương trình lớn. Nhưng thôi không sao, vẫn duy trì được vài chục ngàn view mỗi tập phát sóng trên Youtube ở thời điểm này là được rồi.

Mùa 1 thì view cao nhất, mùa 2 tàm tạm, tới mùa 3 là tụt hẳn còn mùa 4 này tôi chưa biết như thế nào".

Ngôi sao miệt vườn là chương trình giải trí do chính Khương Dừa đạo diễn, đầu tư sản xuất, ghi hình sau khi Điền Quân phá sản và anh tách ra làm riêng.

Nhờ chương trình này, Khương Dừa giữ được quan hệ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọc Huyền, Châu Thanh, Minh Nhí… Anh mời được đông đảo nghệ sĩ gạo cội miền Nam tham gia trong vai trò giám khảo, khách mời.

Khương Dừa nói thẳng về trùm Điền Quân Color Man: "Thấy sa cơ thất thế là quay lại chửi"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

