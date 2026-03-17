Việt Nam chính thức góp mặt trong Top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới

Tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn Việt Nam vào Top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới nhờ cảnh quan đa dạng từ núi rừng đến biển đảo.

Mới đây, tạp chí du lịch của Mỹ - Condé Nast Traveler vừa công bố danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026, trong đó Việt Nam xếp ở vị trí thứ 17. Kết quả này tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của Việt Nam đối với du khách toàn cầu.

Các bảng xếp hạng về những quốc gia đẹp nhất hành tinh luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng du lịch, bởi không chỉ tôn vinh cảnh quan thiên nhiên mà còn gợi mở những điểm đến có khả năng khơi gợi cảm hứng khám phá trên toàn thế giới.

Tạp chí này nhận định: "Những thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh thu hút rất nhiều du khách mỗi năm, nhưng Việt Nam cũng là thiên đường dành cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời hoặc đơn giản là những ai yêu thích cảnh quan thiên nhiên."

Hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng với hàng nghìn đảo đá vôi giữa làn nước xanh ngọc. Ảnh: Getty Images

Theo Condé Nast Traveler, một trong những điểm đến nổi bật của Việt Nam là Vịnh Hạ Long, nơi nổi tiếng với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa mặt biển, được bao phủ bởi hệ sinh thái nhiệt đới phong phú. Cảnh quan độc đáo này đã giúp vịnh trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Bên cạnh các điểm đến ven biển, vùng núi phía Bắc như Hà Giang cũng được đánh giá cao nhờ khung cảnh núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang trải dài và những cung đường đèo ngoạn mục, thu hút du khách yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên.

Ở miền Trung, các giá trị văn hóa - lịch sử tại Huế cũng góp phần tạo nên chiều sâu cho du lịch Việt Nam, với quần thể kiến trúc cung đình cổ kính và nhiều di sản văn hóa đặc sắc.

Đại Nội Huế - điểm đến nổi bật với quần thể di sản văn hóa và lịch sử lâu đời của Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu nhiều bãi biển và đảo nhiệt đới đẹp. Những vùng biển như Phú Quốc hay các vịnh biển miền Trung mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, lặn biển và khám phá thiên nhiên cho du khách quốc tế.

"Đảo Ngọc" Phú Quốc - bãi biển nhiệt đới với hàng dừa xanh và làn nước trong vắt.

Trước đó, các bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler cũng từng đánh giá cao Việt Nam nhờ những ruộng bậc thang xanh mướt, các đô thị cổ kính và những vịnh biển màu ngọc lục bảo, những yếu tố góp phần tạo nên bản sắc riêng của điểm đến Đông Nam Á này.

Sự ghi nhận từ các tạp chí du lịch uy tín được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch thu hút thêm nhiều du khách quốc tế trong thời gian tới.

Ít ai biết: Khách sạn của ông Trịnh Văn Quyết 'thất thủ' vì các tỷ phú Ấn Độ từng giành giải 'Oscar du lịch', nằm ở vị trí có 1-0-2, đảm bảo tuyệt mật

Hoa khôi ĐH Vinh 'xả ảnh' cùng đội trưởng tuyển Việt Nam đi ăn cưới, đẳng cấp nhan sắc số 1 làng WAGs

Vì sao Khoai Lang Thang, FAHOKA hay Kẻ Du Mục được yêu thích? Câu trả lời không ai ngờ tới!

13:11 , 17/03/2026
Bảo Thanh lâu lắm mới tái xuất, đổi style khiến nhan sắc thăng hạng gấp 10

12:45 , 17/03/2026
Ngắm khu vườn sân thượng “mùa nào thức nấy” rộng 85m2 của gia đình Đà Nẵng

12:44 , 17/03/2026
Số tiền 40 triệu khiến em gái Trấn Thành bị réo tên

12:16 , 17/03/2026

