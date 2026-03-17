Vì sao Khoai Lang Thang, FAHOKA hay Kẻ Du Mục được yêu thích? Câu trả lời không ai ngờ tới!

Không cần chiêu trò quá phức tạp, nhiều YouTuber du lịch Việt vẫn chiếm được cảm tình của khán giả chỉ bằng những phong cách rất riêng, thậm chí đôi khi… “khó đỡ”. Từ sự hiền lành, chân chất của Đinh Võ Hoài Phương (Khoai Lang Thang) đến lối nói thẳng như ruột ngựa của Phạm Hoàng Khải (FAHOKA), mỗi người đều có cách khiến người xem nhớ mãi.

Nhiều chia sẻ về "idol" trong giới YouTuber.

Mới đây, một chủ đề “review travel vlogger” trên Threads bất ngờ thu hút hơn 168.000 lượt quan tâm, kéo theo hàng trăm bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Không chỉ chia sẻ kênh yêu thích, nhiều người còn “bóc tách” phong cách của từng YouTuber theo cách hài hước và rất đời.

Khoai Lang Thang: “Bữa cơm của mọi nhà”

Nhắc đến travel vlogger Việt Nam, cái tên nổi bật nhất có lẽ là Đinh Võ Hoài Phương – chủ kênh Khoai Lang Thang. Sinh năm 1991 tại Bến Tre, anh từng tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng và làm kỹ sư thiết kế trước khi rẽ hướng sang sáng tạo nội dung vì đam mê du lịch và khám phá văn hóa.

Kênh YouTube Khoai Lang Thang được lập từ năm 2017 và nhanh chóng thu hút hàng triệu người theo dõi nhờ phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, hình ảnh đẹp và giọng nói miền Tây ấm áp. Nội dung của Khoai thường xoay quanh hành trình khám phá ẩm thực, văn hóa địa phương và những câu chuyện đời sống bình dị khắp Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Điểm khiến khán giả yêu mến Khoai Lang Thang không chỉ nằm ở các cảnh quay “điện ảnh”, mà còn ở thái độ tôn trọng văn hóa bản địa và cách giao tiếp nhẹ nhàng với người dân địa phương. Nhiều người xem cho rằng vlog của Khoai giống như một chuyến du lịch chậm rãi, nơi khán giả được cảm nhận vẻ đẹp của từng vùng đất qua những chi tiết nhỏ nhất.

Sau nhiều năm hoạt động, kênh của anh đã đạt hơn 3 triệu người đăng ký và từng được vinh danh tại các giải thưởng dành cho nhà sáng tạo nội dung số ở Việt Nam.

Khán giả thường mô tả kênh của anh bằng cụm từ rất gần gũi: “bữa cơm của mọi nhà”. Video của Khoai không quá kịch tính, nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhàng và chân thật khi khám phá ẩm thực địa phương. Một cư dân mạng còn hài hước so sánh cách Khoai phản ứng với món ăn không ngon: “Khoai Lang Thang sẽ nói kiểu: Khoai nghĩ món này không hợp khẩu vị Khoai lắm, mọi người có thể cân nhắc nha.”

Sự nhẹ nhàng, lịch sự ấy khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu khi theo dõi, giống như đang đi du lịch cùng một người bạn hiền lành.

FAHOKA: Thẳng ruột ngựa nhưng… có duyên

Nếu Khoai Lang Thang gây thiện cảm bằng sự nhẹ nhàng thì Phạm Hoàng Khải – chủ kênh FAHOKA (Xê Dịch Khắp Thế Gian) – lại ghi dấu ấn nhờ phong cách rất… thẳng thắn.

Trong các vlog du lịch, FAHOKA thường chia sẻ trải nghiệm theo cách trực diện: thích là khen, không hợp là nói ngay. Chính sự tự nhiên, đôi khi hơi “thô mà thật” ấy lại khiến nhiều người xem cảm thấy gần gũi, giống như đang đi du lịch cùng một người bạn thân.

Nội dung của FAHOKA chủ yếu là các chuyến đi khám phá nhiều quốc gia, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương. Bên cạnh các video du lịch, anh cũng thường chia sẻ những góc nhìn cá nhân về trải nghiệm xê dịch, khiến kênh mang màu sắc cá tính rõ rệt.

Nhiều khán giả trẻ nhận xét rằng xem FAHOKA giống như theo dõi một người “bạn đồng hành” ngoài đời: không quá trau chuốt nhưng chân thật và giàu cảm xúc.

Kẻ Du Mục – hành trình chinh phục 200 quốc gia

Một cái tên khác được cộng đồng yêu du lịch chú ý là Phan Quốc – chủ kênh Kẻ Du Mục.

Không chỉ làm vlog trải nghiệm đơn thuần, Kẻ Du Mục xây dựng nội dung theo hướng du lịch khám phá và phiêu lưu. Anh đặt mục tiêu đi đến 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, một con số đầy tham vọng với nhiều travel blogger.

Trong các video của mình, Kẻ Du Mục thường xuất hiện ở những địa điểm khá “khó nhằn”, từ vùng thảo nguyên Mông Cổ đến rừng Amazon hay những khu vực ít du khách đặt chân tới. Nội dung vì thế mang màu sắc mạo hiểm và khám phá thiên nhiên nhiều hơn so với các vlog du lịch thông thường.

Chính sự liều lĩnh và tinh thần “đi tới cùng” của hành trình xê dịch đã khiến kênh của anh thu hút một lượng khán giả riêng – những người yêu thích du lịch khám phá và trải nghiệm khác biệt.

Mỗi người một phong cách, nhưng đều khiến người xem “ghiền”

Không chỉ xem cho vui, nhiều khán giả còn tìm đến YouTube như một “cẩm nang du lịch”.

Kênh Leo Singto là ví dụ. Dù chỉ có khoảng 40.000 người theo dõi, nhưng nội dung hướng dẫn du lịch tự túc của anh lại được đánh giá rất cao vì sự chi tiết.

Một người xem chia sẻ: “Nhờ video hướng dẫn của Leo mà mình đi Alishan lần đầu mà cứ như đã đi lần thứ hai”.

Tương tự, kênh Yêu Máy Bay của Trần Việt Phương cũng được nhiều người yêu thích vì phong cách truyền tải điềm đạm và nhiều kiến thức hữu ích về hàng không, du lịch.

Nhiều khán giả cho biết họ từng xem video của Travip để biết lần đầu đi máy bay cần chuẩn bị những gì, hoặc tìm các quán ăn địa phương ngon – rẻ khi đi du lịch.

Từ những vlog ẩm thực nhẹ nhàng, hành trình khám phá mạo hiểm đến các video hướng dẫn chi tiết cách du lịch tự túc, các YouTuber như Khoai Lang Thang, FAHOKA hay Kẻ Du Mục đều tạo được dấu ấn riêng.

Điểm chung khiến họ được yêu thích có lẽ không nằm ở kỹ xảo hoành tráng, mà ở sự chân thật và cá tính rất riêng.

Và đôi khi, chính những nét “khó đỡ” ấy lại là điều khiến người xem nhớ mãi – giống như cảm giác đang theo chân một người bạn đi khắp thế giới, thay vì chỉ xem một video du lịch thông thường.