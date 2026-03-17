Bức ảnh chụp từ năm 2017 khiến Ngọc Trinh vướng vào rắc rối lớn, đến nay vẫn là chủ đề gây tranh luận

Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Ngọc Trinh vẫn là cái tên duy trì sức hút mạnh mẽ với công chúng. Từ khi bước chân vào showbiz, cô ghi dấu ấn qua hình ảnh người mẫu gợi cảm. Bên cạnh đó, người đẹp cũng từng thử sức với điện ảnh, kinh doanh và các hoạt động trên nền tảng mạng xã hội.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, mọi động thái liên quan đến Ngọc Trinh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Tuy nhiên, cô cũng không ít lần trở thành cái tên gây ồn ào. Vào năm 2017, hình ảnh Ngọc Trinh và dàn người đẹp Việt mang túi Hermès bạch tạng check-in chung một khung hình đã được bàn tán rôm rả.

Ngọc Trinh vẫn đang duy trì sức hút tên tuổi sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Theo đó tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM vào năm 2017, Ngọc Trinh cùng người mẫu Lê Hà, Hoa hậu Hải Dương và Phương Lê thu hút sự chú ý khi xuất hiện chung khung hình với những chiếc túi Hermès da cá sấu bạch tạng. Đây được xem là dòng túi xa xỉ bậc nhất thế giới, nổi tiếng không chỉ bởi mức giá đắt đỏ mà còn vì quy trình sở hữu vô cùng khắt khe.

Theo nhiều thông tin được chia sẻ trước đó, để có thể mua được túi Hermès cá sấu bạch tạng, khách hàng phải thuộc nhóm VIP của thương hiệu và duy trì mức chi tiêu lớn hằng năm nhằm tích lũy điểm theo tiêu chuẩn riêng. Ngay cả khi đáp ứng đủ điều kiện, người mua vẫn phải chờ đợi trong thời gian dài để thương hiệu xác nhận đơn hàng và tiến hành sản xuất.

Độ hiếm của mẫu túi này cũng là yếu tố khiến giá trị của nó luôn ở mức cao. Từng có thời điểm Hermès tiết lộ, trong hàng triệu cá thể cá sấu Nam Mỹ, số lượng cá sấu bạch tạng cực kỳ hạn chế, kéo theo việc sản xuất túi từ chất liệu này chỉ diễn ra với số lượng rất nhỏ mỗi năm. Ngoài yếu tố hiếm, giá trị của túi còn phụ thuộc vào kích cỡ, chất liệu, cũng như các chi tiết chế tác như nạm vàng hay đính kim cương.

Tuy nhiên, việc nhiều người đẹp showbiz Việt cùng sở hữu mẫu túi này từng khiến dư luận đặt ra không ít nghi vấn. Hình ảnh Ngọc Trinh và các mỹ nhân xách túi cá sấu bạch tạng khi đó nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh từng vướng bàn tán khi chung khung hình với dàn người đẹp đều mang chiếc túi Hermès da cá sấu bạch tạng. Ảnh: MXH

Trước những ý kiến nghi ngờ về việc sử dụng hàng nhái, Ngọc Trinh và các người đẹp đã có nhiều động thái nhằm khẳng định tính xác thực của chiếc túi này. Sau khi bị nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường ẩn ý nói dùng hàng fake, Ngọc Trinh có những phát ngôn đáp trả thẳng thắn, cho rằng mỗi người có cách thể hiện và lựa chọn riêng trong việc sử dụng hàng hiệu.

Vài năm sau, trong một video chia sẻ về quá trình mua sắm hàng xa xỉ, Ngọc Trinh cho biết chiếc túi Hermès của cô được mua tại Mỹ với giá trên hóa đơn khoảng 60.000 USD. Đồng thời, để có thể sở hữu mẫu túi này, cô phải chi thêm khoản tiền lớn cho các sản phẩm khác tại cửa hàng nhằm đáp ứng điều kiện mua hàng của thương hiệu. Theo lời người đẹp, nếu không thực hiện mức chi tiêu này, thời gian chờ đợi có thể kéo dài tới hai năm.

Ngọc Trinh từng lên tiếng đáp trả rõ thái độ khi bị cho rằng sử dụng hàng nhái. Ảnh: Tổng hợp

Ngọc Trinh cho biết chiếc túi Hermès của cô được mua tại Mỹ với giá trên hóa đơn khoảng 60.000 USD. Ảnh: Ngọc Trinh

Về phía Hoa hậu Hải Dương, cô cũng nhanh chóng phản hồi khi vướng nghi vấn sử dụng túi giả bằng việc chia sẻ hình ảnh tại cửa hàng Hermès cùng tuyên bố sẵn sàng chứng minh tính xác thực. Chiếc túi của cô được cho là có phiên bản đặc biệt với chi tiết đính kim cương, giá trị ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Trong khi đó, Hoa hậu Phương Lê lựa chọn cách công bố các giấy tờ liên quan như hóa đơn, thẻ bảo hành và chứng nhận chất liệu nhằm củng cố lập luận không sử dụng hàng nhái. Về phía Lê Hà, cô cũng xác nhận chiếc túi được một người bạn lâu năm tặng vàsẵn sàng chia sẻ hóa đơn để chứng minh hàng thật.

Dù vậy, theo nhiều ý kiến, việc phân biệt túi thật - giả qua hình ảnh là điều không dễ dàng, ngay cả với người có chuyên môn. Chính vì thế, sau nhiều năm, câu chuyện về tính xác thực của những chiếc túi Hermès cá sấu bạch tạng mà các mỹ nhân showbiz Việt sử dụng vẫn là đề tài gây tranh cãi, chưa có hồi kết.