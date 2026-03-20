Bắt gặp David Beckham ngồi một mình cô đơn, buồn bã khi cách con trai cả vài bước chân nhưng không thể gặp mặt

Trong ánh đèn sáng lạnh của một cửa hàng sandwich vào tối thứ 18/3, cựu danh thủ 50 tuổi David Beckham ngồi lặng lẽ, dường như đang chìm trong suy tư. Chỉ ít ngày trước đó, anh đã hai lần suýt chạm mặt Brooklyn - cậu con trai cả đang xa cách gia đình hơn 1 năm nay - khi cả hai tình cờ có mặt tại cùng một khách sạn.

David chọn trang phục giản dị với áo thun trắng khi dùng bữa một mình, không xa căn biệt thự sang trọng của Brooklyn ở Beverly Hills.

Cựu danh thủ tràn đầy suy tư sau khi bỏ lỡ 2 cơ hội gặp con trai cả Brooklyn dù cách nhau chỉ vài bước chân (Ảnh: BackGrid)

Một nguồn tin cho biết dù không nắm rõ lịch trình của con trai, David vẫn biết Brooklyn đang ở cùng thành phố, điều này khiến danh thủ không khỏi buồn bã. Los Angeles từng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm gia đình hạnh phúc của nhà Beckham, khi Brooklyn lớn lên tại đây. Nay quay lại, David lại thiếu vắng con trai bên cạnh.

Cựu đội trưởng tuyển Anh hiện có mặt tại Mỹ để quay quảng cáo, sau chuyến du lịch trượt tuyết cùng con trai thứ Romeo Beckham ở Canada. Anh nhận phòng khách sạn 5 sao vào tối 15/3, không hề biết rằng Brooklyn cũng sẽ xuất hiện tại đây chỉ ít giờ sau.

Brooklyn đã xa cách gia đình ruột thịt hơn 1 năm nay (Ảnh: BackGrid)

Sáng 16/3, David rời khách sạn sớm để đến địa điểm quay tại Santa Monica. Vài giờ sau, Brooklyn đến khách sạn dùng bữa sáng và nghỉ ngơi bên hồ bơi sau khi tham dự tiệc hậu Oscar do cha đỡ đầu Elton John tổ chức cùng vợ Nicola Peltz.

Đến tối, David quay lại khách sạn để ăn tối với bạn bè tại Polo Lounge, chỉ vài giờ sau khi Brooklyn rời đi. Hai cha con tiếp tục lỡ hẹn mà không hề hay biết về sự hiện diện của nhau.

Bạn bè thân thiết cho biết David hoàn toàn không biết con trai đã có mặt tại khách sạn. Mối quan hệ giữa hai cha con đã rạn nứt từ tháng 5 năm ngoái, khi Brooklyn và Nicola không tham dự sinh nhật 50 tuổi của David Beckham. Kể từ đó, hai bên không còn liên lạc trực tiếp, mọi trao đổi đều phải thông qua luật sư.

Căng thẳng leo thang khi Brooklyn chặn cha mẹ trên mạng xã hội trước Giáng sinh, và đến tháng 1, anh đăng tải một bức thư dài với nhiều cáo buộc gay gắt. Trong đó, Brooklyn cho rằng cha mẹ đã kiểm soát cuộc sống của mình trong thời gian dài, cố gắng chia rẽ anh với Nicola, và khiến anh xấu hổ trong ngày cưới. Những lời cáo buộc này đã bị phía gia đình Beckham phủ nhận.