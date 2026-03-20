Hợp tác quốc tế thúc đẩy xu hướng kiến trúc gỗ tại Đông Nam Á

Động thái này phản ánh xu hướng kết nối ngày càng rõ nét giữa công nghệ xây dựng toàn cầu và năng lực triển khai trong nước, trong bối cảnh ngành đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững.

Thỏa thuận được công bố trong khuôn khổ một chương trình chuyên ngành diễn ra ngày 19/3/2026 tại TP.HCM, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Các đối tác bao gồm Rothoblaas (Ý) – đơn vị cung cấp giải pháp kỹ thuật cho công trình gỗ; MINDA (Đức) – nhà cung cấp công nghệ sản xuất; Life Design Kabaya (Nhật Bản) – doanh nghiệp phát triển nhà ở gỗ công nghiệp hóa với hơn 50 năm kinh nghiệm; cùng đại diện cộng đồng kiến trúc sư thuộc AIA Southeast Asia (AIA SEA) – khu vực Đông Nam Á của Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ.

Chương trình cũng quy tụ nhiều chuyên gia và lãnh đạo trong ngành, bao gồm bà Cathy Saldaña, Chủ tịch AIA Southeast Asia (AIA SEA) ; ông Yamaoka Yoshihiko, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Chiến lược Kinh doanh Quốc tế của Life Design Kabaya; ông Mario Kurniadi, Tổng Giám đốc Rothoblaas Indonesia; ông Andreas Rudolf, Phó Chủ tịch Khối Gỗ – Tập đoàn Minda; cùng ông Nguyễn Huy Hiển, Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Trần Đức.

Theo các chuyên gia tại chương trình, ngành xây dựng toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi, khi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và giảm phát thải carbon ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi trong thiết kế và thi công công trình. Trong bối cảnh đó, các giải pháp kiến trúc gỗ ngày càng được quan tâm nhờ khả năng lưu trữ carbon tự nhiên và tiềm năng giảm phát thải trong suốt vòng đời công trình. Một trong những hướng tiếp cận nổi bật là các hệ kết cấu gỗ kỹ thuật, đặc biệt là CLT (Cross-Laminated Timber). Với quy trình sản xuất công nghiệp hóa và độ chính xác cao, vật liệu này cho phép tối ưu hóa thiết kế, rút ngắn thời gian thi công và đảm bảo tính đồng bộ trong chất lượng công trình.

Chia sẻ tại chương trình, ông Yamaoka Yoshihiko cho biết tại Nhật Bản, các mô hình nhà ở sử dụng kết cấu gỗ đã được triển khai rộng rãi, giúp rút ngắn thời gian thi công và đảm bảo tính đồng bộ trong chất lượng công trình. Trong khi đó, các giải pháp kỹ thuật từ Rothoblaas cùng công nghệ sản xuất từ MINDA đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác và khả năng triển khai ở quy mô lớn cho các công trình sử dụng cấu kiện gỗ.

Ở góc độ thị trường, các diễn giả nhận định khu vực Đông Nam Á đang đứng trước cơ hội lớn trong việc phát triển các giải pháp xây dựng bền vững. Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở vật liệu, mà ở việc thiếu sự đồng bộ giữa các yếu tố trong chuỗi giá trị – từ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật đến sản xuất và thi công thực tế. Trong bối cảnh đó, việc Trần Đức thiết lập hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ xây dựng quốc tế được xem là bước đi nhằm kết nối các năng lực này, qua đó từng bước hoàn thiện khả năng triển khai cho thị trường.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đức Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Đức, cho biết việc phát triển kiến trúc gỗ không chỉ là câu chuyện của vật liệu, mà là bài toán về năng lực triển khai trong thực tế “Để các giải pháp kiến trúc gỗ có thể được ứng dụng hiệu quả, cần có sự kết hợp đồng bộ giữa thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ sản xuất và thi công. Việc hợp tác với các đối tác quốc tế giúp rút ngắn quá trình này, đồng thời tạo điều kiện để các giải pháp tiên tiến được triển khai tại thị trường trong nước và khu vực,” ông cho biết.

Theo đại diện doanh nghiệp, các hợp tác lần này là một phần trong định hướng dài hạn nhằm nâng cao năng lực triển khai của ngành xây dựng trong nước, đồng thời mở rộng kết nối với hệ sinh thái công nghệ xây dựng toàn cầu. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác và nghiên cứu trong lĩnh vực này, đồng thời giới thiệu một mô hình mới liên quan đến công nghệ xây dựng bền vững vào tháng 6 năm nay.

Với hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thi công các giải pháp gỗ cho kiến trúc và nội thất, Tập đoàn Trần Đức đang mở rộng đầu tư vào công nghệ sản xuất và năng lực triển khai, hướng tới việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành xây dựng, đồng thời góp phần thúc đẩy các giải pháp xây dựng bền vững tại khu vực.