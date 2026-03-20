Người kiếm tiền vượt Sơn Tùng M-TP, có 2 tỷ mỗi ngày đã tuyên bố phá sản: Tình hình hiện tại

Trong nhiều năm qua, Khoa Pug gắn liền với hình ảnh một YouTuber chịu chi và chịu chơi, sẵn sàng đầu tư tiền để làm vlog. Song đầu năm 2026, Khoa Pug bất ngờ thừa nhận rơi vào tình trạng phá sản vì đầu tư thua lỗ. Điều này càng khiến nhiều người chú ý hơn khi trước đó, anh từng gây sốt với phát ngôn kiếm tới 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Cụ thể, trong một clip năm 2024, Khoa Pug không ngần ngại chia sẻ về số tiền đã kiếm được, so sánh với cát-xê đi diễn của Sơn Tùng M-TP.

"Thông báo cho mấy bạn tin vui, đó là lần đầu tiên thu nhập 1 ngày của mình đã vượt qua Sơn Tùng - MTP. Sơn Tùng đi hát 1 ngày đi hát cát xê được 1 tỷ đồng, còn mình 1 ngày mình kiếm được 2 tỷ đồng.

Ngày xưa, biết tin Sơn Tùng hát 1 đêm 3 bài được trả cát-xê 1 tỷ. Lúc đó mình làm video nói là cả tháng mới được 1 tỷ và có ước mơ nhỏ nhoi là sẽ phải vượt thu nhập 1 ngày của Sơn Tùng thôi các bạn ạ.

Đến giờ mình vượt rồi, mình kiếm được 2 tỷ/ngày, vượt Sơn Tùng luôn nên mình qua Maldives ăn mừng, bỏ mấy trăm triệu đi nghỉ dưỡng. Sơn Tùng nhỏ hơn mình 2 tuổi mà làm được điều đó từ rất lâu rồi. Đến giờ mình mới vượt được thu nhập của Sơn Tùng. Nhưng không sao, muộn còn hơn không" - Khoa Pug nói.

Nam YouTuber giải thích thêm rằng nói là kiếm gấp đôi thu nhập 1 ngày của Sơn Tùng thì cũng không chính xác, vì nam ca sĩ còn nhận quảng cáo rồi nhiều công việc khác, chắc tổng thu nhập 1 ngày sẽ rất cao. Con số 1 tỷ đồng/ ngày Khoa Pug đề cập là so với cát xê Sơn Tùng đi hát 1 đêm song Khoa cũng tự thấy rất vui vì có thể vượt qua thành tích đó.

Thời điểm đó Khoa Pug không tiết lộ cụ thể khối tài sản của mình, chỉ khẳng định là anh có nguồn thu nhập thụ động, tiền đẻ ra tiền, nên đang có cuộc sống khá thảnh thơi. Đầu tư nhiều mảng, trong đó có tiền mã hóa nhưng Khoa Pug cảnh báo mọi người không nên nhảy vào nếu như không có kiến thức và kinh nghiệm.

Chưa đầy 2 năm sau, tình hình tài chính của nam YouTuber có sự thay đổi lớn. Tối 10/2/2026, Khoa đăng video thừa nhận chuyện phá sản: “Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại”.

Đến ngày 11/2, Khoa Pug tiếp tục chia sẻ rõ hơn về nguyên nhân, cho rằng sai lầm lớn nhất đến từ sự tự phụ, tự cao, tự đại. Khoa cho biết bản thân từng nhiều lần khuyên người khác không nên “để trứng vào một giỏ” khi đầu tư, nhưng chính mình lại không làm được điều đó. Sự háo thắng và tự tin khi kiếm tiền từ sớm khiến anh chủ quan, dẫn đến những quyết định tài chính thiếu kiểm soát.

Hiện tại Khoa Pug vẫn đang tiếp tục làm nội dung trên YouTube và các nền tảng khác như TikTok, Facebook đồng thời cho biết đây hiện là nguồn thu nhập chính.

Ở YouTube, với gần 4,8 triệu người đăng ký, Khoa Pug đổi tên kênh từ Khoa Pug sang Khoa Pug - Solo Trip. Kênh của anh vẫn duy trì các vlog du lịch, ẩm thực và trải nghiệm. Thời gian gần đây, Khoa chuyển hướng sang phong cách đời thường hơn, tiết chế yếu tố kịch tính hay giật gân mà tập trung vào thông tin điểm đến, ẩm thực và trải nghiệm dịch vụ.

Các nội dung từng gây tranh cãi của Khoa Pug và không liên quan đến du lịch như ồn ào với Johnny Dang, đầu tư,... hay hành trình phẫu thuật kéo chân đều không còn xuất hiện trên kênh YouTube của Khoa.

Ở TikTok, Khoa Pug cũng mới hoạt động kênh gần đây và có gần 110k người theo dõi. Nam YouTube thừa nhận mình thay đổi và thích nghi với bối cảnh thói quen người xem thay đổi.

Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992) là một trong những YouTuber nổi bật tại Việt Nam, nổi tiếng với các video trải nghiệm dịch vụ xa xỉ tại Mỹ, Dubai và nhiều quốc gia khác. Không ít clip của anh từng đạt hàng triệu lượt xem, đi kèm hình ảnh “chịu chi” với những khoản chi hàng trăm triệu đến tiền tỷ.

