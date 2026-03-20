Sau thành công tại Hải Phòng, triển lãm trang sức DOJI Shining Show chuẩn bị đổ bộ Đà Nẵng

Diễn ra trong hai ngày 28-29/3/2026, tại khách sạn Hilton Đà Nẵng, triển lãm trang sức Shining Show do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn cho thị trường thời trang và phong cách sống cao cấp tại đây. Trong không khí rộn ràng của dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/03/1975 - 29/03/2026), sự hiện diện của DOJI như một lời tri ân gửi đến vùng đất và con người Đà Thành hào sảng, yêu cái đẹp.

Không gian được thiết kế theo mô hình các pavilion riêng biệt, tương ứng với từng dòng sản phẩm như trang sức kim cương, trang sức TrenD, trang sức cưới…

Một trong những điểm làm nên khác biệt của DOJI Shining Show chính là sự "áp đảo" về số lượng sản phẩm. Theo đó, đại diện DOJI cho biết, Shining Show tại Đà Nẵng sẽ trưng bày hàng ngàn thiết kế từ trang sức kim cương, đá quý, đến các trang sức vàng 14K - 18K có tính ứng dụng cao trong đời sống, trang sức vàng 24K công nghệ hiện đại, hay quà tặng vàng Kim Bảo Phúc. Mỗi dòng sản phẩm được trưng bày theo từng pavilion chuyên biệt, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp riêng của từng dòng sản phẩm mà còn khẳng định sự đa dạng danh mục của thương hiệu.

Bên cạnh đó, đa số các thiết kế cũng được trưng bày theo concept triển lãm, để khách hàng có thể nhìn ngắm rõ nét về chất liệu, kỹ thuật chế tác, cũng như dễ dàng trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp. Cách bố trí khoa học và tinh tế giúp hành trình lựa chọn đến mua sắm trở nên thuận tiện, liền mạch và đầy cảm hứng, mang đến trải nghiệm cao cấp đúng nghĩa trong từng khoảnh khắc.

"Chúng tôi muốn mỗi vị khách khi bước vào không gian triển lãm sẽ có cảm giác như lạc bước vào một thế giới của ánh sáng và nghệ thuật. Ở đó, trải nghiệm không chỉ dừng lại ở mua sắm, mà còn là hành trình cảm nhận và định hình phong cách sống" – đại diện Tập đoàn DOJI chia sẻ.

Góc chụp ảnh siêu kim cương ấn tượng.

Không dừng lại ở trải nghiệm thị giác, khu vực trải nghiệm còn mang đến những điểm dừng chân thú vị như workshop làm charm đá điện thoại, vòng tay đính đá, các góc check-in ấn tượng với mô hình "siêu kim cương", góc phố hoa Hà Nội. Những hoạt động này không chỉ tăng tính kết nối mà còn biến hành trình tham quan trở thành một trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi mỗi khách ghé thăm đều có thể lưu lại dấu ấn riêng của mình.

Đặc biệt, trong lần "đổ bộ" này, DOJI mang tới Đà Nẵng "Hành trình tinh hoa đặc sản miền Bắc". Người dân Đà Nẵng có thể thưởng thức những hương vị đặc trưng đến từ Bắc Bộ, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa ẩm thực và nghệ thuật trang sức. Sự kết hợp giữa nét thanh tao của tiệc ngọt trà bánh, hương vị đặc sản miền Bắc và không gian trưng bày sang trọng hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng, DOJI dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt lớn nhất trong năm cho tất cả khách mua sắm tại triển lãm.

Song song với hoạt động trưng bày và trải nghiệm, DOJI cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi và đặc quyền dành riêng cho khách tham dự. Nổi bật trong đó là cơ hội nhận các phần quà giá trị như xe máy Piaggio Liberty, vàng 999.9 Kim Mã Phát Lộc, lì xì Tài Lộc cùng nhiều ưu đãi trang sức lên tới 35%. Đặc biệt, duy nhất 51 đôi nhẫn cưới kim cương thiên nhiên với giá chỉ 7,9 triệu đồng - mức giá chỉ có tại sự kiện, không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng mà còn là lựa chọn lý tưởng dành cho các cặp đôi sắp cưới.

Với sự đầu tư bài bản về không gian, sản phẩm và trải nghiệm, DOJI Shining Show được kỳ vọng sẽ trở thành tọa độ check-in và mua sắm thu hút tại Đà Nẵng trong những ngày cuối tháng 3. Đây không chỉ là điểm đến của các tín đồ trang sức, mà còn là nơi hội ngộ của những người yêu nghệ thuật, các fashionista và giới thượng lưu tại địa phương.

Sự kiện lần này không chỉ tiếp nối hành trình lan tỏa giá trị của trang sức, kim cương, đá quý mà còn khẳng định vị thế tiên phong của DOJI trong việc kiến tạo các triển lãm quy mô lớn tại Việt Nam. Với Shining Show, trang sức không còn đơn thuần là sản phẩm mà đã trở thành một phần của trải nghiệm, cảm xúc và dấu ấn cá nhân - nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể "thăng hoa cùng những thiết kế độc bản".

Xem thêm thông tin tại:

Trang sức DOJI

Hotline: 1800 1168

Website: https://trangsuc.doji.vn

Facebook: https://www.facebook.com/doji.trangsuc