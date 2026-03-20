MC Hải Triều nói về việc tạo drama để thu hút khán giả trong show thực tế: "Công chúng không còn bị đánh lừa"

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình vào chiều 19/3 tại TP.HCM, Hải Triều bày tỏ niềm tự hào xen lẫn những trăn trở, áp lực khi đảm nhận vai trò này. Bởi với anh, việc được trao thêm một cơ hội là dịp để thể hiện năng lực của mình, song cũng không tránh khỏi những lo lắng trước kỳ vọng của mọi người. Với Nghệ sĩ trang điểm tài năng, đây là một chương trình mang màu sắc khác biệt, đòi hỏi người đạo diễn cũng phải có những tính toán để vừa đáp ứng được yêu cầu của nhà sản xuất, vừa thỏa được sự sáng tạo của mình mà vẫn đáp ứng được thị hiếu của công chúng.

Theo Hải Triều, truyền hình thực tế vốn dĩ hấp dẫn bởi những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu, nơi khán giả được thấy những góc khuất gần gũi nhất của nhân vật. Tuy nhiên, với một chương trình mang định dạng giáo dục đặc thù như Nghệ sĩ trang điểm tài năng 2026, anh không chỉ dừng lại ở những tình tiết hậu trường thú vị mà đặt mục tiêu giữ chân khán giả bằng những bài học chuyên môn sâu sắc, từ đó đưa nghề trang điểm đến gần hơn với công chúng.

Anh bày tỏ: “Thông qua đó, chúng tôi muốn người xem hiểu rằng đây là một công việc đòi hỏi sự khổ luyện và tư duy thẩm mỹ cao. Qua mỗi tập phát sóng, khán giả sẽ tích lũy được những bí quyết làm đẹp ‘bỏ túi’ hữu ích để áp dụng cho chính mình. Chúng tôi tin rằng, kiến thức và cảm hứng làm đẹp mới là giá trị bền vững nhất mà chương trình mang lại”.

Hải Triều nói bản thân không quá áp lực bởi câu chuyện rating. Thay vào đó, anh mong muốn đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ nhà sản xuất và định hướng nghệ thuật vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bởi theo anh, nhà sản xuất là người hiểu rõ nhất “linh hồn” và mục tiêu cốt lõi chương trình hướng tới.

“Nếu chỉ dùng rating để đo lường sự thành bại của một chương trình mang tính giáo dục và nghệ thuật thì có lẽ chưa thực sự khách quan. Tuy nhiên, đứng ở vai trò làm nội dung và tổng đạo diễn, tôi vẫn luôn có những cam kết về chỉ số truyền thông ‘vừa vặn’ và thực tế. Đó chính là sự bảo chứng cho niềm tin mà các đơn vị tài trợ và đối tác đã gửi gắm vào dự án lần này”, anh bày tỏ.

So với vai trò đạo diễn của một cuộc thi nhan sắc, vị trí lần này mang đến cho Hải Triều nhiều bài toán khó hơn. Anh thừa nhận về mặt kinh nghiệm vận hành tổng quan, bản thân cần học hỏi nhiều, nhưng chính sự mới mẻ đó lại kích thích sự sáng tạo trong anh. “Tôi đón nhận những thử thách bằng tâm thế hào hứng nhất. Kinh nghiệm tích lũy từ những năm tháng làm nghề, kết hợp cùng sức mạnh của đội ngũ cộng sự giỏi chuyên môn chính là ‘chìa khóa’ để tôi giải quyết mọi khó khăn”, Hải Triều nhấn mạnh.

Tâm huyết với Nghệ sĩ trang điểm tài năng, Hải Triều mong muốn nâng tầm vị thế của nghề, đồng thời giúp khán giả hiểu rõ hơn những giá trị mà các nghệ sĩ làm việc trong lĩnh vực này đang theo đuổi. Trước những hoài nghi về chuyện “tạo drama thu hút sự chú ý” trong show truyền hình thực tế, Hải Triều nhận định thị hiếu của công chúng đã khắt khe hơn, không còn bị đánh lừa bởi những chi tiết được dàn dựng lộ liễu hay drama khiên cưỡng. Anh thẳng thắn: “Đã đến lúc các nhà sản xuất cần tỉnh táo để ưu tiên tính trọn vẹn của nội dung thay vì chạy theo chiêu trò gây tranh cãi”.

Nghệ sĩ trang điểm tài năng nhằm tôn vinh những bàn tay tài hoa và những khối óc sáng tạo trong ngành trang điểm, hóa trang tại Việt Nam. Thông qua các thử thách, nhà sản xuất mong muốn tìm kiếm, khẳng định và nâng tầm vị thế của những thợ trang điểm chuyên nghiệp - những người vốn đóng vai trò thầm lặng trong việc định hình các xu hướng làm đẹp.

Chương trình được ghi hình và phát sóng theo hình thức truyền hình thực tế, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8/2026. Format cuộc thi có 6 tập thi từ vòng casting đến đêm chung kết với nhiều chủ đề như trang điểm cô dâu, trang điểm hoa hậu, hóa trang ứng dụng, cosplay.... Qua mỗi vòng thi, thí sinh sẽ được khơi gợi những ý tưởng sáng tạo và truyền cảm hứng đến những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê với nghề.