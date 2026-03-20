Đầu tư 100g vàng miếng mỗi năm, Giáo sư đại học thu về khoản lãi gấp 4 lần

Trong bối cảnh các kênh đầu tư liên tục biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro, câu chuyện của một giáo sư đại học tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm bởi sự khác biệt trong cách tiếp cận. Không “lướt sóng”, không chạy theo xu hướng, ông lựa chọn một phương pháp gần như “tối giản”: mỗi năm mua vàng đều đặn như một hình thức tích lũy dài hạn. Chính sự kỷ luật này đã giúp ông đạt được mức sinh lời đáng kể chỉ sau vài năm.

Nhân vật chính trong câu chuyện là giáo sư họ Dư, thuộc thế hệ 8x, hiện là giảng viên, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học ở Vũ Hán. Bên cạnh công việc học thuật, ông đặc biệt chú trọng đến việc quản lý tài chính cá nhân. Khoảng từ năm 2020, ông bắt đầu duy trì thói quen trích một phần tiền thưởng cuối năm để mua 100g vàng miếng mỗi năm. Việc này không phải quyết định ngẫu hứng, mà xuất phát từ quá trình cân nhắc kỹ lưỡng giữa các kênh đầu tư khác nhau.

(Ảnh minh hoạ)

Theo chia sẻ, ông lựa chọn mua vàng thông qua ngân hàng nơi mình nhận lương, toàn bộ quy trình thực hiện trực tiếp trên ứng dụng điện thoại, nhanh gọn và tiện lợi. Chẳng hạn, vào năm 2022, ông đã chi khoảng 38.785 NDT (tương đương khoảng 148 triệu đồng) để mua 100g vàng, với đơn giá khoảng 387 NDT/g (khoảng 1,48 triệu đồng/g). Tháng 4/2025, ông tiếp tục mua thêm 100g vàng với tổng giá 72.828 NDT (khoảng 278 triệu đồng), tương đương 728 NDT/g (khoảng 2,78 triệu đồng/g). Sự chênh lệch giá qua các năm cho thấy xu hướng tăng rõ rệt của kim loại quý này.

Sau 5 năm kiên trì duy trì thói quen đầu tư, những thỏi vàng được mua từ giai đoạn đầu của vị Giáo sư đã có thời điểm đạt mức sinh lời gần gấp 4 lần - một con số đáng chú ý nếu đặt trong tương quan với nhiều kênh đầu tư khác. Tuy nhiên, điều đáng nói không nằm ở mức lãi cao, mà ở cách ông nhìn nhận câu chuyện tài chính.

Thay vì bị cuốn theo những “đỉnh” lợi nhuận, giáo sư Dư cho rằng đầu tư dài hạn cần dựa trên lợi suất trung bình và sự ổn định. Thực tế, các khoản mua gần đây của ông chỉ tăng khoảng 60%, cho thấy hiệu quả đầu tư luôn cần thời gian tích lũy và phụ thuộc nhiều vào thời điểm tham gia.

(Ảnh minh hoạ)

Từ câu chuyện này, có thể thấy một bài học rõ ràng dành cho người trẻ, đặc biệt là sinh viên: quản lý tài chính không bắt đầu từ những khoản tiền lớn, mà từ thói quen kỷ luật và tư duy dài hạn. Việc giáo sư Dư duy trì mua vàng mỗi năm không đơn thuần là đầu tư, mà còn là một hình thức “tiết kiệm bắt buộc”, giúp kiểm soát chi tiêu và hạn chế rủi ro từ những quyết định tài chính cảm tính. Trong bối cảnh nhiều bạn trẻ dễ bị cuốn vào các xu hướng kiếm tiền nhanh, cách làm này cho thấy giá trị của sự kiên trì và ổn định.

Giữ tâm lý bình tĩnh trước biến động thị trường, không kỳ vọng “lãi lớn trong thời gian ngắn” và kiên định với kế hoạch tài chính cá nhân, đó là những yếu tố cốt lõi giúp chiến lược của vị giáo sư duy trì hiệu quả. Đây cũng là điều mà nhiều người trẻ có thể bắt đầu học từ sớm, ngay cả khi chưa có nhiều thu nhập bằng việc xây dựng thói quen tích lũy đều đặn và hiểu rằng tăng trưởng tài sản là một hành trình dài, không phải cuộc đua ngắn hạn.