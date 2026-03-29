Tôi học được 8 mẹo bếp “không tốn 1 đồng” từ mẹ và nhận ra tiết kiệm đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Theo Như Anh | 29-03-2026 - 12:40 PM | Sống

Có những thói quen chi tiêu khiến chúng ta nghĩ rằng muốn nhà cửa gọn gàng, bếp núc tiện nghi thì phải mua thêm rất nhiều đồ: nước tẩy rửa chuyên dụng, dụng cụ vệ sinh riêng, thiết bị mới… Nhưng thực tế, nhiều vấn đề trong nhà bếp có thể được giải quyết theo cách đơn giản hơn nhiều – thậm chí không tốn thêm tiền.

Những kinh nghiệm nhỏ trong bếp mà thế hệ trước truyền lại đôi khi không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt, mà còn giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi bắt đầu để ý kỹ hơn, tôi nhận ra: không phải lúc nào tiêu tiền cũng là giải pháp tốt nhất.

Dưới đây là 8 mẹo bếp đơn giản nhưng rất thực tế mà tôi học được từ mẹ – những mẹo giúp giảm bớt chi phí lặt vặt mà nhiều gia đình vẫn chi đều mỗi tháng.

1. Dùng bột mì để xử lý dầu ăn đổ ra sàn

Dầu ăn đổ ra sàn là tình huống khá phổ biến. Nhiều người thường dùng rất nhiều giấy hoặc dung dịch tẩy rửa để lau, vừa tốn công vừa tốn chi phí.

Một cách đơn giản hơn là rắc bột mì lên khu vực bị đổ dầu, chờ khoảng 10 phút để bột hút bớt dầu rồi quét sạch, sau đó lau lại bằng nước.

Bột mì có khả năng hút dầu khá tốt, giúp việc lau dọn nhanh hơn mà không cần dùng quá nhiều chất tẩy rửa.

2. Làm sạch vết dầu mỡ bằng hơi nước nóng

Các khu vực quanh bếp, máy hút mùi hoặc tường bếp thường dễ bám dầu mỡ sau một thời gian sử dụng.

Thay vì dùng các loại nước tẩy mạnh, có thể tận dụng máy hấp quần áo hoặc thiết bị tạo hơi nước nóng để làm mềm lớp dầu mỡ, sau đó lau lại bằng khăn.

Hơi nóng giúp việc vệ sinh nhẹ nhàng hơn, hạn chế phải mua thêm nhiều sản phẩm chuyên dụng.

3. Điều chỉnh bình đựng nước rửa chén cho tiện sử dụng hơn

Một số loại bồn rửa đi kèm bình đựng nước rửa chén khá bất tiện, dễ bám cặn hoặc khó vệ sinh.

Giải pháp đơn giản là nối trực tiếp ống dẫn từ đầu bơm xuống chai nước rửa chén đặt trong tủ bếp. Cách này giúp tiết kiệm diện tích và hạn chế việc phải thay bình thường xuyên.

4. Tự làm bẫy ruồi giấm bằng nguyên liệu có sẵn

Ruồi giấm là vấn đề phổ biến trong mùa nóng. Thay vì mua bẫy côn trùng, có thể thử pha hỗn hợp gồm: đường, giấm trắng, nước rửa chén, nước.

Theo tỷ lệ nhỏ, đặt ở khu vực thường xuất hiện côn trùng. Việc giữ khu vực bếp sạch sẽ, thay rác thường xuyên cũng giúp hạn chế ruồi giấm đáng kể.

5. Giảm công vệ sinh khay hứng dầu của máy hút mùi

Khay hứng dầu của máy hút mùi thường tích tụ dầu sau một thời gian sử dụng và khá khó vệ sinh.

Một mẹo đơn giản là đặt vật liệu thấm hút như khăn giấy, miếng bông hoặc vật liệu tái sử dụng vào khay để hấp thụ dầu. Khi cần, chỉ việc thay lớp lót mới thay vì phải cọ rửa nhiều lần.

6. Giảm cảm giác ngứa khi sơ chế khoai mỡ hoặc khoai sọ

Một số loại củ có thể gây ngứa tay khi sơ chế. Có thể thử: dùng luồng khí nóng từ máy sấy tóc hoặc rửa tay bằng nước ấm pha giấm

Nhiệt độ ấm giúp giảm cảm giác khó chịu khá nhanh.

7. Cắt hành tây mà hạn chế cay mắt

Hành tây có thể gây cay mắt khi cắt do giải phóng hợp chất lưu huỳnh.

Một số cách đơn giản: để hành tây trong ngăn mát hoặc ngăn đá một thời gian trước khi cắt, bật máy hút mùi khi thái hành.

Hai cách này giúp giảm lượng hơi gây kích ứng mắt.

8. Làm sạch thiết bị nhà bếp nhỏ nhanh hơn

Nhiều thiết bị nhỏ như nồi chiên không dầu, máy xay hoặc lò vi sóng thường ít được dùng vì việc vệ sinh khá mất thời gian.

Một số mẹo đơn giản:

- ngâm nồi chiên không dầu với nước ấm và nước rửa chén

- dùng vỏ trứng + giấm + nước để làm sạch cối xay

- quay một bát nước có chanh trong lò vi sóng để làm mềm vết bẩn

Những cách này giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế phải mua thêm dung dịch vệ sinh chuyên dụng.

Những mẹo nhỏ nhưng giúp giảm chi tiêu dài hạn

Chi tiêu trong gia đình không chỉ đến từ các khoản lớn như tiền điện, tiền nhà hay học phí, mà còn nằm ở những chi phí nhỏ lặp lại mỗi ngày: chất tẩy rửa, dụng cụ vệ sinh, thiết bị thay thế…

Những mẹo đơn giản trong bếp có thể không giúp tiết kiệm ngay một khoản lớn, nhưng về lâu dài có thể giúp giảm bớt nhiều chi phí không cần thiết.

Quan trọng hơn, việc tận dụng những gì đang có cũng giúp việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng hơn – đúng với tinh thần tiêu dùng thông minh mà nhiều gia đình hiện nay đang hướng tới.

Đôi khi, tiết kiệm không bắt đầu từ việc cắt giảm mạnh tay, mà bắt đầu từ việc hiểu rõ những gì mình đang dùng mỗi ngày.

