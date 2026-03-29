Minh Ánh | 29-03-2026 - 11:55 AM | Sống

Phát hiện 2 nhẫn tròn, dây chuyền vàng 9999 trước cửa nhà, cụ bà SN 1957 trình báo công an truy tìm

Người phụ nữ ở Phú Thọ trình báo công an ngày về số tài sản vừa phát hiện.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25/3, bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1957, trú tại khu Tân Hòa, xã Tân Lạcđã nhặt được một túi xách màu nâu trước cửa nhà. Khi kiểm tra, bà thấy bên trong túi có một ví màu đen may hoa văn thổ cẩm, chứa một hộp màu đỏ đựng 02 nhẫn vàng (9999), 01 dây chuyền vàng cùng một số giấy tờ, đồ dùng cá nhân. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, bà Phương đã chủ động trình báo và bàn giao cho Công an xã Tân Lạc để tìm người đánh rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Lạc đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định được chủ sở hữu tài sản là chị Đinh Thị Thuyên (sinh năm 1991, trú tại xóm Bùi Nước, xã Toàn Thắng).

Chị Đinh Thị Thuyên và bà Nguyễn Thị Phương

Trong buổi sáng cùng ngày, Công an xã Tân Lạc đã mời chị Thuyên đến trụ sở để hoàn tất thủ tục và nhận lại toàn bộ tài sản. Nhận lại tài sản, chị Thuyên bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Nguyễn Thị Phương vì hành động trung thực, nghĩa tình, đồng thời cảm ơn lực lượng Công an xã đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân.

Ban Chỉ huy Công an xã Tân Lạc thăm hỏi, biểu dương bà Nguyễn Thị Phương vì nghĩa cử cao đẹp

Ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp, đồng chí Thượng tá Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Tân Lạc đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng Thư khen cho bà Nguyễn Thị Phương, biểu dương “gương người tốt, việc tốt”, đồng thời mong muốn chị tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

Minh Ánh

Phụ nữ mới

