Đi du lịch ở ghép cùng 15 người cho “đỡ tiền khách sạn”: Cô gái 26 tuổi chia sẻ 5 cách tiết kiệm khiến tất cả “chào thua”

Ở tuổi 26, khi nhiều người còn đang chật vật cân đối thu chi mỗi tháng, Jessica Byrne - Một cô gái người Mỹ, đã chạm tới cột mốc mà không ít người phải mất cả thập kỷ mới đạt được: Có khoản tiết kiệm 300.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng). Điều đáng nói là cô không trúng số, cũng không có công việc lương cao đột biến, hay khoản đầu tư sinh lời "đậm".

Tất cả những gì Jessica làm chỉ là nỗ lực tiết kiệm bẳng mọi giá. Hành trình kiếm tiền của cô bắt đầu từ rất sớm. Năm 12 tuổi, Jessica đã đi trông trẻ để kiếm tiền. Đến khi vào đại học, cô đã tích lũy được hơn 8.000 USD (khoảng 192 triệu đồng). Sau khi tốt nghiệp, dù thu nhập tăng lên, cô vẫn giữ mức chi tiêu khoảng 20.000 USD/năm (khoảng 480 triệu đồng).

Và điều gây bất ngờ nhất chính là suy nghĩ lẫn hành động của Jessica về việc tiết kiệm - điều mà hiếm ai làm nổi.

1. Du lịch kiểu "phiên phiến thôi": Ở ghép cùng 15 người cho đỡ tiền khách sạn

Jessica không từ bỏ sở thích du lịch, nhưng cô thay đổi cách tận hưởng nó. Thay vì ở khách sạn tiện nghi, cô chọn thuê hostel - một dạng phòng giường tần, nơi nhiều người xa lạ "san sẻ" với nhau chung 1 không gian. Có những chuyến đi, Jessica ở chung phòng với 15 người lạ trong 1 căn phòng gồm 8 chiếc giường tầng.

Jessica Byrne

Nghe có vẻ không dễ chịu, nhưng với Jessica, một chuyến đi đáng giá nằm ở trải nghiệm bên ngoài, chứ không phải chiếc giường êm ái. Nhờ vậy, mỗi đêm cô chỉ tốn dưới 30 USD (khoảng 720.000 đồng), trong khi khách sạn trung bình có thể ngốn tới 135 USD (khoảng 3,2 triệu đồng). Riêng lựa chọn này đã giúp cô tiết kiệm hơn 10.000 USD (khoảng 240 triệu đồng) qua nhiều chuyến đi.

2. Mua ô tô cũ, giá rẻ là ưu tiên hàng đầu

Trong khi nhiều người xem xe mới là phần thưởng cho bản thân, Jessica lại chọn hướng ngược lại: Mua xe cũ. Chiếc xe cô mua với giá 12.150 USD (khoảng 291 triệu đồng) đến giờ - sau 2 năm, vẫn dùng tốt.

Với Jessica, một món đồ không cần phải mới tinh, chỉ cần phục vụ tốt nhu cầu của bản thân và không khiến ví tiền "rò rỉ". Thế là đủ.

3. "Thu nhỏ" không gian sống để giảm chi phí cố định

Jessica từng sống trong căn hộ rộng hơn 90m2, nhưng rồi cô nhận ra phần lớn không gian đó không thực sự cần thiết. Cô quyết định chuyển sang căn hộ nhỏ hơn, khoảng 35m2. Không gian sinh hoạt thu nhỏ lại đồng nghĩa với ví tiền "phình to" ra thêm một chút, vì tiền thuê nhà giảm đáng kể.

Với căn phòng 35m2, hàng tháng, Jessica chỉ phải trả 507 USD (khoảng 12,1 triệu đồng) tiền thuê. Trong khi đó, căn hộ 90m2 "ngốn" của cô tới 930 USD/tháng (khoảng 22,3 triệu đồng).

4. Dám đổi nghề để tăng thu nhập

Nếu chỉ tiết kiệm mà không tăng thu nhập, việc tích lũy sẽ mất rất nhiều thời gian. Jessica hiểu điều đó và quyết định làm một bước đi táo bạo: Chuyển ngành, từ kỹ sư cơ khí sang kỹ sư phần mềm dù không có bằng cấp chính thức trong lĩnh vực này.

Jessica Byrne

Cô tự học lập trình, luyện kỹ năng và kiên trì ứng tuyển. Kết quả, thu nhập của cô tăng gấp đôi, từ 65.000 USD/năm (khoảng 1,56 tỷ đồng) lên hơn 130.000 USD/năm (khoảng 3,1 tỷ đồng). Với cô, tiết kiệm giúp giữ tiền, nhưng tăng thu nhập mới là cách để tăng tốc hiệu quả.

5. Có việc là làm, dù thu nhập "không đáng là bao"

Ngoài công việc chính, Jessica không ngại làm thêm những việc rất đơn giản, như nhận dắt thú cưng đi dạo thuê. Mỗi lần nhận dẫn các "vị khách 4 chân" đi dao, cô kiếm khoảng 25 USD/tiếng(khoảng 600.000 đồng). Nếu duy trì đều đặn, khoản thu nhập phụ này có thể đạt khoảng 2.400 USD/năm (khoảng 57 triệu đồng). Con số không quá lớn, nhưng khi được đầu tư theo thời gian, nó trở thành một phần quan trọng trong khối tài sản của cô. Jessica tin rằng: không cần việc phụ hoành tráng, chỉ cần dòng tiền nhỏ nhưng ổn định.

Nhìn lại hành trình tiết kiệm của mình, Jessica Byrne không cho rằng bản thân quá đặc biệt. Cô chỉ đơn giản là người sẵn sàng làm những điều mà số đông thường bỏ qua, hoặc ngại làm vì bất tiện. Từ việc thuê phòng chung với nhiều người lạ khi đi du lịch, hay sống trong căn hộ nhỏ, cho tới tự học để đổi nghề,... tất cả đều là những lựa chọn không dễ dàng. Nhưng chính những điều "không dễ" đó lại tạo ra khác biệt lớn theo thời gian.

Câu chuyện của Jessica khiến nhiều nười nhận ra rằng: Tiết kiệm không nhất thiết phải là cắt giảm mọi niềm vui, mà là chọn cách tiêu tiền tối ưu hơn. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt, bạn đã có thể đi xa hơn rất nhiều trên hành trình tài chính của mình.

(Nguồn: CNBC)