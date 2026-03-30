Loạt sao Việt vào động viên "ông bầu" Đan Trường

Theo LiLa | 30-03-2026 - 07:43 AM | Lifestyle

Loạt sao Việt đã vào động viên "ông bầu" Đan Trường khi ông chia sẻ về tình trạng sức khỏe.

Mới đây, "ông bầu" của Đan Trường – Hoàng Tuấn khiến nhiều người quan tâm khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe cá nhân.

Trên trang cá nhân, Hoàng Tuấn cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật nội soi và hiện vẫn đang nằm viện theo dõi. "Vừa mổ nội soi xong, còn 3 ngày nữa mới được về nhà. Cố gắng cho mau lành bệnh, để còn tiếp tục bao dự án nữa. Cảm ơn những chia sẻ và hỏi thăm của cả nhà. Chắc tại già rồi", Hoàng Tuấn viết. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể tình trạng bệnh lý dẫn đến ca mổ.

Hình ảnh "ông bầu" Đan Trường ở viện.

Kèm theo chia sẻ là hình ảnh nằm trên giường bệnh với tay đang truyền dịch. Dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz đã để lại bình luận hỏi thăm và động viên. Có thể kể đến như Phương Thanh, Ngọc Quyên, Lý Nhã Kỳ, Lê Hiếu, Quốc Trường hay Cao Thái Sơn.

Nhiều lời nhắn gửi như: "Cố gắng lên anh ạ, sức khỏe quan trọng", "Anh mau khỏe lại nhé", "Chúc anh mau lành bệnh"... cho thấy sự quan tâm của giới nghệ sĩ dành cho vị quản lý lâu năm.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Hoàng Tuấn vẫn đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Người hâm mộ hy vọng ông sớm ổn định để tiếp tục công việc và các dự án nghệ thuật.

Hoàng Tuấn là một trong những "ông bầu" nổi tiếng của làng nhạc Việt, được biết đến rộng rãi với vai trò người quản lý gắn bó lâu năm với ca sĩ Đan Trường.

Hoàng Tuấn và Đan Trường.

Ông chính là người góp phần xây dựng và định hình hình ảnh "anh Bo" Đan Trường từ những ngày đầu sự nghiệp, đưa nam ca sĩ trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu V-pop cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Từ chiến lược phát triển hình ảnh, lựa chọn ca khúc đến tổ chức biểu diễn, Hoàng Tuấn đóng vai trò quan trọng phía sau thành công của Đan Trường.

Không chỉ là mối quan hệ công việc, Hoàng Tuấn và Đan Trường còn được xem là cộng sự thân thiết, gắn bó bền chặt suốt nhiều năm. Dù thị trường âm nhạc có nhiều thay đổi, cặp đôi này vẫn duy trì sự hợp tác ổn định, trở thành một trong những mối quan hệ nghệ sĩ – quản lý lâu dài hiếm hoi của showbiz Việt.

Phóng sự hàng đầu Mỹ gọi 1 hang động Việt Nam là kỳ quan thế kỷ 21

