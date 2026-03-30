Tình hình sức khoẻ hiện tại của nữ diễn viên suy thận từng được Trấn Thành kêu gọi giúp đỡ

Giữa năm 2025, thông tin Ngân Hoà mắc suy thận giai đoạn cuối khiến khán giả vô cùng hoang mang. Thời điểm đó, bạn thân cho biết bệnh tình của Ngân Hoà đã chuyển biến đến mức phải lọc máu định kỳ và cần ghép thận gấp để duy trì sự sống. Trước tình cảnh khó khăn của Ngân Hoà, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ, trong đó có Trấn Thành. Từ tháng 6/2025 đến nay, Ngân Hoà không có bất kỳ cập nhật nào trên mạng xã hội.

Cho đến dạo này, Ngân Hoà bất ngờ được quan tâm trở lại vì cô thủ vai Như Trang trong phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc. Trong phim, Ngân Hoà vào vai cô gái chiêu trò, tham học và khiến khán giả vô cùng ức chế. Mới đây, diễn viên Hoài An đang đóng chung phim với Ngân Hoà đăng đoạn clip hậu trường. Ngay lập tức có người hỏi thăm tình trạng sức khỏe hiện tại của Ngân Hoà và diễn viên Hoài An đã trả lời: "Vẫn đang điều trị đó em".

Dù chỉ là một câu trả lời ngắn, nhưng ngay lập tức nhận được hàng trăm lượt tương tác, cho thấy mức độ quan tâm của công chúng đối với tình hình sức khỏe của nữ diễn viên. Trước đó, Ngân Hoà từng chia sẻ rằng sức khỏe yếu khiến cô hạn chế sử dụng điện thoại, cũng như không thể trực tiếp cập nhật thông tin thường xuyên. Điều này phần nào lý giải cho việc cô "im ắng" trong suốt thời gian qua.

Từ lúc vào nghề đến nay, Ngân Hoà là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, cô đa phần cập nhật về công việc chứ ít khi chia sẻ về gia đình hay những thông tin riêng tư. Theo những thông tin cực hiếm được hé lộ, nữ diễn viên là con gái cả trong gia đình có 3 chị em. Mẹ của Ngân Hoà qua đời sớm, bố gồng gánh "gà trống nuôi con" nhưng hiện tại ông cũng đã lớn tuổi.

Vì là chị lớn trong nhà, Ngân Hoà phải làm việc từ sớm, lo kinh tế để nuôi nấng các em. Trong 2 người em của Ngân Hoà thì có 1 người hiện đã đi làm. Khi còn là sinh viên, Ngân Hoà phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Thậm chí, lúc phát hiện bị bệnh, cô vẫn còn đi casting phim, dự sự kiện... Bạn thân cho biết nữ diễn viên mong sớm khỏi bệnh để có thể sớm trở lại với công việc.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM rồi sau đó chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên từng tham gia đóng MV, góp mặt trong một số bộ phim như Vua Bánh Mì, Trại Hoa Đỏ, Giấc Mơ Của Mẹ, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Mai...

Sau 1 ngày được Trấn Thành và dàn sao kêu gọi, nữ diễn viên cho biết đã đủ số tiền mong muốn, về sau sẽ tự trang trải nên đóng tài khoản. Sau đó, nghệ sĩ Hồng Vân tiếp tục cập nhật về trường hợp của diễn viên Ngân Hoà. Nghệ sĩ Hồng Vân đã trực tiếp động viên, hỗ trợ Ngân Hoà trong quá trình điều trị. Phòng khám nơi Ngân Hoà điều trị là chỗ quen với NS Hồng Vân. Khi đó, nữ diễn viên lộ diện với thần sắc trông đã tươi tắn hơn. "Ngân Hoà đã được tài trợ hoàn toàn thuốc men, thăm khám, xét nghiệm trong thời gian em điều trị tại phòng khám", nghệ sĩ Hồng Vân cho hay.

