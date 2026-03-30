Hai "phú bà" làng bóng đá là chị em ruột: Vợ Văn Quyết "lên đồ" xinh - sang, vợ Duy Mạnh quanh năm bị chê "nên thuê stylist"

Không chỉ nổi tiếng là vợ của hai chân sút hàng đầu bóng đá Việt Nam, Huyền Mi và Quỳnh Anh còn là cặp chị em ruột đình đám với cuộc sống "sang chảnh" và khối tài sản đáng mơ ước. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh, nhan sắc và phong cách thời trang của hai nàng WAGs lại nhận về những phản ứng hoàn toàn trái ngược từ cộng đồng mạng.

Phong cách và nhan sắc của Quỳnh Anh - Huyền Mi được đặt lên bàn cân so sánh khi cùng dự sự kiện mới đây

Cái tên Nguyễn Huyền Mi và Nguyễn Quỳnh Anh (con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông) từ lâu đã không còn xa lạ với người hâm mộ. Vừa là tiểu thư đài các, vừa là vợ của các ngôi sao bóng đá (Văn Quyết và Duy Mạnh), cuộc sống của hai chị em luôn được ví như những "phú bà" thực thụ. Thế nhưng, trong khi cô chị Huyền Mi luôn nhận được cơn mưa lời khen về khí chất và gu ăn mặc tinh tế, thì cô em Quỳnh Anh lại thường xuyên lọt vào "tầm ngắm" của các thánh soi thời trang với những bộ cánh "khó cảm".

Huyền Mi - Vợ Văn Quyết: Gái một con trông mòn con mắt, style nào cũng "chặt đẹp"

Nếu theo dõi trang cá nhân của Huyền Mi, không khó để nhận ra cô nàng sở hữu một gu thẩm mỹ vô cùng ổn định. Dù đã là mẹ một con, Huyền Mi vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, đằm thắm. Phong cách thời trang của cô hướng tới sự thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ.

Cứ mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay những bức ảnh "check-in" đời thường, Huyền Mi lại khiến dân tình trầm trồ bởi khả năng phối đồ cao tay. Cô biết cách khéo léo lựa chọn những trang phục tôn lên vóc dáng, kết hợp cùng phụ kiện hàng hiệu tinh tế để tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Dù là những bộ đầm dạ hội lộng lẫy hay những bộ cánh dạo phố đơn giản, Huyền Mi đều toát lên thần thái của một "phu nhân" sang chảnh, khí chất tiểu thư.

Vợ Văn Quyết cực xinh trong lần xuất hiện trước công chúng mới đây

Đời thường Huyền Mi cũng gây chú ý với visual tiểu thư xinh đẹp ngọt ngào

Khi lên đồ, cô nàng mang vibe tiểu thư sang chảnh

Gu thời trang của vợ Văn Quyết thường được khen

Gia đình hạnh phúc của Văn Quyết - Huyền Mi

Quỳnh Anh - Vợ Duy Mạnh: "Phú bà" chịu chi nhưng lại "bất ổn" phong độ, netizen rần rần khuyên thuê stylist

Trái ngược hoàn toàn với cô chị, Quỳnh Anh lại thường xuyên vấp phải những ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc. Dù nổi tiếng là một "phú bà" chịu chi cho các món đồ hiệu đắt đỏ, nhưng dường như gu thẩm mỹ của Quỳnh Anh vẫn là một dấu hỏi lớn đối với cư dân mạng.

Không ít lần, cô nàng khiến dân tình "ngã ngửa" với những bộ trang phục dìm dáng, phối đồ rườm rà hay lựa chọn màu sắc không phù hợp. Những bộ cánh "khó đỡ" này không chỉ làm mất đi vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên của Quỳnh Anh mà còn khiến cô trông già đi và kém sang hơn hẳn. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng dường như tiền bạc vẫn chưa thể giúp Quỳnh Anh định hình được phong cách cá nhân phù hợp.

Quỳnh Anh dát toàn đồ hiệu nhưng vẫn bị chê stylist không hợp, làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có

Khi được góp ý nên thuê stylist, Quỳnh Anh chỉ cười trừ cho qua

Nhiều lần bà xã Duy Mạnh bị chê mặc xấu

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít netizen đã lên tiếng chê và thẳng thắn khuyên Quỳnh Anh nên thuê một stylist chuyên nghiệp để giúp cô nâng tầm phong cách. Những bình luận như "Tiền nhiều mà mặc xấu quá!", "Nên thuê stylist đi ạ, chứ mặc thế này dìm hàng bản thân quá!" hay "Chị em ruột mà style khác nhau trời vực" xuất hiện nhan nhản dưới các bài đăng của cô nàng. Với lời khuyên nên thuê stylist một cách nghiêm túc, Quỳnh Anh trả lời bằng bình luận cười ha ha cho qua chuyện.

Sự đối lập về phong cách thời trang của hai chị em Huyền Mi và Quỳnh Anh tiếp tục là chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Trong khi Huyền Mi ngày càng khẳng định vị thế của một "phú bà" làng bóng đá thì Quỳnh Anh vẫn đang loay hoay tìm kiếm phong cách thực sự phù hợp cho riêng mình.