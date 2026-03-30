Tình hình của Phương Oanh hiện tại

Miss World Vietnam 2025 chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Phan Phương Oanh, người đẹp sinh năm 2003 đến từ Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo hình thể 81-60-87 (cm).

Hai danh hiệu á hậu lần lượt được trao cho Lê Phương Khánh Như (á hậu 1) và Trương Tâm Như (á hậu 2).

Phan Phương Oanh là cử nhân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nổi bật với khả năng giao tiếp linh hoạt. Cô đạt chứng chỉ IELTS 7.5 và có thể sử dụng tiếng Trung trong giao tiếp. Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu với phong thái tự tin và gu thời trang hiện đại, đời thường của cô cũng ghi điểm nhờ hình ảnh năng động, gần gũi.

Trước đó, người đẹp từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp biển. Bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp, cô tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, từng đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông cho nhiều chương trình sinh viên như Global Volunteer – AIESEC, Bản lĩnh Marketer hay Nghệ rối.

Phan Phương Oanh sớm cho thấy hành trình trưởng thành ấn tượng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời học sinh, cô giữ vai trò Chủ tịch CLB nhảy của THPT Phan Đình Phùng và cùng đội thi giành quán quân cuộc thi High School Best Dance Crew năm 2020. Niềm đam mê nghệ thuật cùng tinh thần ấy tiếp tục được nuôi dưỡng khi cô trở thành đại sứ truyền thông cho nhiều chương trình sinh viên như Global Volunteer – AIESEC hay Bản lĩnh Marketer.

Trong suốt hành trình tại Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh liên tục để lại dấu ấn ở các phần thi phụ quan trọng. Cô lọt top 4 Người đẹp bản lĩnh với phần thi Head to Head và Queen Talk, thể hiện sự tự tin cùng khả năng lập luận rõ ràng; đồng thời góp mặt trong top 5 Người đẹp Thời trang và top 10 Người đẹp Du lịch.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của cô là phần thi tài năng giàu năng lượng, kết hợp với khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy và phong thái chuyên nghiệp. Điều này giúp cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả lẫn truyền thông. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Phương Oanh còn ghi điểm nhờ sự thông minh và bản lĩnh.

Trong đêm chung kết, ở phần ứng xử top 6, cô nhận câu hỏi từ Trần Tiểu Vy về việc mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam như thế nào trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Phương Oanh tự tin trả lời rằng cô hy vọng Việt Nam sẽ được nhớ đến với một quá khứ hào hùng, hiện tại đang vươn mình mạnh mẽ và một tương lai tràn đầy khát vọng.

Cô dẫn chứng những dấu mốc quan trọng trong năm 2025 như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh một Việt Nam đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thể thao, văn hóa đến du lịch, với thế hệ trẻ bản lĩnh và giàu tri thức.

Bước vào phần ứng xử top 3, Phương Oanh tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh về điều cô muốn giới thiệu về Việt Nam nhân dịp đăng cai Miss World lần thứ 73. Cô nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hòa hợp và con người Việt Nam – không chỉ ở cảnh quan mà còn ở những điều giản dị như nụ cười, món bánh bò hay sự sẵn lòng giúp đỡ vô điều kiện.

Phương Oanh cũng nhắc đến hình ảnh người dân cả nước cùng chung tay hỗ trợ miền Bắc và miền Trung trong trận bão năm 2025 như minh chứng cho tinh thần đoàn kết. Khép lại phần trình bày, cô để lại thông điệp ấn tượng: Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà còn là nơi để mỗi người cảm nhận sự tự tin và kết nối với nhau.

Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 74 dự kiến diễn ra năm 2027.

