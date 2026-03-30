Hôn nhân kín tiếng của Shark Tuệ Lâm và chồng Phó tổng Giám đốc ngân hàng lớn

Lê Hàn Tuệ Lâm là nữ doanh nhân có tuổi đời trẻ nhất (sinh năm 1994) khi xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Song, các hoạt động của cô trong lĩnh vực đầu tư và những thành tích cá nhân cũng khiến nhiều người phải trầm trồ, đáng nể.

Nữ “cá mập” tốt nghiệp đại học Ngoại Thương, có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty khác nhau như: Phân tích tài chính tại IP Communications, gia nhập Nextrans (trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc) từ năm 2019 với nhiệm vụ tham gia vào việc đánh giá và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu ở Đông Nam Á và Mỹ, biên tập tại chuyên trang tài chính quốc tế IF24h, chuyên viên tư vấn tài chính tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Citibank, gia nhập Base.vn - nền tảng phần mềm dành cho doanh nghiệp của Việt Nam.

Năm 2021, Lê Hàn Tuệ Lâm là một trong 3 người Việt được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 châu Á.

Tuệ Lâm từng chia sẻ, trước khi nổi tiếng và đạt được những thành công vang dội trên thương trường, cô từng trải qua một tuổi thơ cơ cực khi bố mất sớm, gia đình luôn thuộc diện hộ nghèo, mẹ cô phải nỗ lực hết sức để nuôi 4 con ăn học.

Không chỉ gây ấn tượng với profile “khủng”, cuộc sống hôn nhân của Lê Hàn Tuệ Lâm cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì đúng chuẩn “mây tầng nào gặp gió tầng đó”.

Chồng cô là ông Loic Faussier (sinh năm 1972), quốc tịch Pháp, tốt nghiệp kinh tế tại Đại học Paris Assas, có bằng thạc sĩ tài chính của Đại học Paris Dauphine và thạc sĩ luật kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ, kể từ ngày 27/3.

Trước đó, chồng của Tuệ Lâm từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB), Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban điều hành tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông cũng từng làm việc tại Citibank Paris và giữ vị trí Phó tùy viên tài chính tại Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh. Tại LPBank, ông tham gia với vai trò cố vấn cấp cao trong giai đoạn ngân hàng này triển khai tái cơ cấu.

Về hôn nhân, cặp đôi kết hôn từ năm 2023 nhưng trước đó, cả hai đều kín tiếng, không chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Song, đều là doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường nhưng đám cưới của Tuệ Lâm và chồng lại rất giản dị, ấm cúng, đậm nét văn hóa đám cưới truyền thống ở Việt Nam.

Được biết, hiện tại cặp đôi hiện đã có con trai hơn 1 tuổi, cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Tuy nhiên, cả Tuệ Lâm và chồng đều vẫn giữ sự kín tiếng, riêng tư, không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống đời thường trên MXH.

