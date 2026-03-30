Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc: Tự nhận có sugar daddy bao nuôi, ở biệt thự 60 tỷ, kim cương nhiều vô kể

| 30-03-2026 - 08:50 AM | Lifestyle

Nữ diễn viên đang điều hành hệ thống siêu thị và sống trong biệt thự hoành tráng ở Hà Nội, được đông đảo netizen ngưỡng mộ.

Sinh năm 1985 trong một gia đình khá giả tại Hà Nội, Lã Thanh Huyền sớm có nền tảng vững chắc khi bố mẹ đều là doanh nhân. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và bén duyên với diễn xuất ngay từ năm nhất đại học. Tuy nhiên, phải đến năm 2006, tên tuổi của cô mới thực sự được chú ý khi đăng quang cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 mùa đầu tiên. Danh hiệu này không chỉ mang lại sự yêu mến từ khán giả mà còn mở ra nhiều cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình với loạt phim như Thiên Thần Bé Nhỏ , Cô Dâu Việt , Linh Lan Trắng, Tết Không Chỉ Có Hoa Đào .

Những năm gần đây, Lã Thanh Huyền không còn hoạt động dày đặc trong lĩnh vực phim ảnh, song mỗi lần tái xuất vẫn đủ sức gây chú ý, đặc biệt ở khía cạnh hình ảnh. Trong dự án Tham Vọng Tình Yêu, cô từng đầu tư tới 100 bộ trang phục thiết kế riêng để xây dựng hình tượng nữ tài phiệt, chưa kể loạt phụ kiện xa xỉ đến từ các thương hiệu đình đám như Dior, Chanel, Fendi, Yves Saint Laurent hay Gucci. Dù diễn xuất đôi khi còn gây tranh cãi, nhưng phong cách thời trang và nhan sắc của cô gần như luôn nhận được lời khen.

Không chỉ nổi bật trong nghệ thuật, Lã Thanh Huyền còn được biết đến với cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ. Lã Thanh Huyền còn được mệnh danh là "đại gia kim cương" Vbiz hay "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc". Nữ diễn viên sở hữu bộ sưu tập kim cương lên đến hàng trăm tỷ. Trong sự kiện ra mắt phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tại Hà Nội hồi năm 2022, cô đeo đồng hồ tiền tỷ và hai chiếc nhẫn kim cương lớn. Lã Thanh Huyền tiết lộ 1 chiếc nhẫn giá 3,5 tỷ, chiếc còn lại giá 7 tỷ đồng. Hiện tại, nữ diễn viên sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 600m², trị giá hàng chục tỷ đồng với nội thất sang trọng. Ngoài ra, cô còn sở hữu bộ sưu tập xe sang, trang sức giá trị lớn cùng nhiều tài sản khác.

Nguồn thu của Lã Thanh Huyền không chỉ đến từ nghệ thuật mà còn từ kinh doanh. Cô là chủ doanh nghiệp, điều hành chuỗi siêu thị thực phẩm sạch, đồng thời đầu tư vào bất động sản và lĩnh vực trang sức. Bên cạnh đó, chồng cô cũng là một doanh nhân thành đạt, góp phần tạo nên nền tảng tài chính vững chắc cho gia đình.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên khiến nhiều người thích thú khi hài hước gọi chồng là “sugar daddy”, thậm chí từng chia sẻ chuyện được “bao nuôi 17 năm” như một cách trêu đùa. Phía sau những câu nói vui là một tổ ấm hạnh phúc, bền chặt mà cô không ngần ngại chia sẻ với công chúng.

Nhờ cuộc sống viên mãn, Lã Thanh Huyền vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 41. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, cô vẫn duy trì sức hút nhờ phong cách sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng hạnh phúc viên mãn.

Góc chưa từng hé lộ trong biệt thự 60 tỷ của "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc"

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
08:45 , 30/03/2026
08:07 , 30/03/2026
07:43 , 30/03/2026
07:23 , 30/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên